Previsioni azioni Enel: risultati Q1 in arrivoEnel è una utility italiana quotata su Borsa Italiana, con le sue azioni sotto i riflettori in vista dei risultati del Q1 2026 e sullo sfondo del nuovo piano di investimenti da 53 miliardi di euro per il 2026-2028. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Enel S.p.A. (ENEL) quota a 9,81 euro alle 11:40 UTC del 27 aprile 2026, all'interno di un range intraday di 9,72-9,84 euro. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
L'azione dei prezzi riflette diversi sviluppi convergenti. I risultati del Q1 2026 di Enel sono previsti per il 7 maggio 2026, mantenendo il focus sulla visibilità degli utili a breve termine (Enel Group, 19 dicembre 2025), mentre il ritardo dell'uscita dal carbone in Italia, riportato da Climate Home News il 9 aprile 2026 in un contesto di prezzi del gas in aumento, ha aggiunto un modesto overhang normativo alle utility italiane in generale (Climate Home News, 9 aprile 2026). Il titolo continua inoltre a scambiare sullo sfondo del piano strategico 2026-2028 di Enel da 53 miliardi di euro, annunciato al Capital Markets Day della società il 23 febbraio 2026 (Enel Group, 23 febbraio 2026). Il piano destina circa la metà degli investimenti totali alle reti elettriche e circa il 38% alle rinnovabili (Investing.com, 23 febbraio 2026). Segue inoltre il completamento del programma di buyback da 1 miliardo di euro della società, che Enel ha confermato essere stato completato il 25 marzo 2026 dopo l'acquisto di 106.661.417 azioni a un prezzo medio ponderato per volume di 9,3755 euro (Enel Group, 30 marzo 2026).
Outlook target price Enel: risultati Q1 vicini e target divergenti
Al 27 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Enel riflettono una gamma di opinioni modellate dal piano strategico 2026-2028 da 53 miliardi di euro della società, dai risultati del Q1 2026 in arrivo il 7 maggio 2026 e dagli sviluppi più ampi della politica energetica europea.
Deutsche Bank (house view)
L'analista di Deutsche Bank James Brand ribadisce un rating Neutral con una previsione a 12 mesi sul titolo ENEL di 10 euro, invariata rispetto alla nota precedente. La motivazione di Brand si concentra sul rischio di esecuzione all'interno del programma di capex 2026-2028, con il target di 10 euro che si colloca circa il 2% sopra l'ultimo prezzo del 27 aprile 2026 di 9,81 euro (MarketScreener, 14 aprile 2026).
MarketBeat (panoramica consensus)
MarketBeat riporta un rating consensus di Reduce per Enel (ENLAY), derivato da nove rating di analisti comprendenti un buy, sei hold e due raccomandazioni sell. L'aggregato cauto riflette la base di copertura quotata OTC, con fondamentali chiave che includono una capitalizzazione di mercato di 115,6 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 16,97 (MarketBeat, 22 aprile 2026).
MarketScreener (panoramica consensus)
MarketScreener aggrega 23 analisti che coprono ENEL e riporta un target price medio a 12 mesi di 10,19 euro, all'interno di un range di 8-12 euro, insieme a un rating consensus medio Outperform. La gamma di stime riflette diverse ipotesi sul rischio normativo nei mercati energetici europei, sulla consegna degli utili durante il periodo del piano 2026-2028 e sull'esposizione di Enel alla politica energetica italiana (MarketScreener, 26 aprile 2026).
Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni ENEL: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni ENEL ha chiuso a 9,81 euro il 27 aprile 2026, posizionandosi sopra l'intera struttura di medie mobili sul grafico giornaliero. Le medie mobili semplici a 20, 50, 100 e 200 giorni si attestano rispettivamente a circa 9,72, 9,59, 9,33 e 8,76 euro, tutte registrando segnali di acquisto secondo i dati di TradingView. Un allineamento 20-sopra-50 rimane intatto anche in entrambe le famiglie esponenziali e semplici. La media mobile Hull (9) a 9,851 euro è l'unico segnale di vendita contrario all'interno della suite delle medie mobili, posizionandosi marginalmente sopra l'ultima chiusura.
Il momentum è sostanzialmente neutrale. L'indice di forza relativa a 14 giorni legge 55,1, collocandolo in territorio neutrale superiore, mentre l'indice direzionale medio a 14,0 si colloca appena sotto la soglia di 15, suggerendo che la forza del trend rimane limitata piuttosto che consolidata, secondo le letture degli oscillatori di TradingView.
Al rialzo, il pivot R1 classico a 10,027 euro è il riferimento più vicino sopra l'ultima chiusura; una chiusura giornaliera oltre quel livello porterebbe in vista l'area R2 vicino a 10,224 euro. Il livello tondo di 10 euro si trova nella stessa vicinanza e potrebbe anche fungere da punto di riferimento a breve termine.
Al ribasso, il punto pivot classico a 9,488 euro offre supporto iniziale, seguito dalla zona della media mobile semplice a 50 giorni vicino a 9,59 euro. Un movimento sotto il pivot potrebbe portare in considerazione il livello S1 a 8,837 euro, con la media mobile semplice a 100 giorni vicino a 9,33 euro anch'essa rilevante lungo quel percorso (TradingView, 27 aprile 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Enel (2024-2026)
Il prezzo delle azioni ENEL ha scambiato in un range relativamente ristretto per gran parte del 2024, aprendo aprile vicino a 6,21 euro e muovendosi in gran parte tra 6,20 e 6,90 euro durante la primavera e l'estate. I tassi di interesse elevati hanno pesato sulle utility europee durante quel periodo, e il titolo è sceso a un minimo locale vicino a 6,27 euro all'inizio di maggio prima di recuperare per chiudere giugno a 6,51 euro. Un rialzo più costante è seguito nella seconda metà dell'anno, con ENEL che ha raggiunto 7,35 euro il 21 ottobre 2024 prima di attenuarsi per chiudere l'anno a 6,90 euro.
Il titolo ha aperto il 2025 a circa 7,03 euro ed è rimasto sostanzialmente stabile fino a febbraio, prima di subire pressioni a marzo. Il 9 aprile 2025, ENEL ha chiuso a 6,82 euro, il suo punto più basso nel periodo biennale, durante un più ampio periodo di volatilità di mercato legato ai rinnovati annunci tariffari statunitensi. Da lì, il titolo ha recuperato per il resto del 2025, chiudendo l'anno a 8,88 euro.
Il momentum si è rafforzato all'inizio del 2026. ENEL è salito a un massimo intraday di 10,33 euro il 27 febbraio dopo che Enel ha annunciato il suo piano strategico 2026-2028 da 53 miliardi di euro, per poi ritracciare a marzo prima di recuperare nuovamente. Ha chiuso a 9,835 euro il 27 aprile 2026.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi delle azioni sono indicativi e potrebbero differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Enel (ENEL): view degli analisti di Capital.com
Enel S.p.A. (ENEL) ha dimostrato un recupero significativo nell'ultimo anno, salendo dai minimi vicino a 6,82 euro di aprile 2025 per scambiare intorno a 9,81 euro a fine aprile 2026. Il movimento è stato supportato in parte dall'annuncio di febbraio 2026 da parte della società di un piano di investimento strategico da 53 miliardi di euro per il periodo 2026-2028, focalizzato sull'espansione delle reti e sulle rinnovabili in Europa e negli Stati Uniti. Il buyback da 1 miliardo di euro completato, finalizzato a marzo 2026, ha fornito un ulteriore segnale di disciplina del capitale. Detto questo, il titolo ha anche ritracciato nettamente dai massimi di febbraio vicino a 10,33 euro, illustrando che gli sviluppi aziendali positivi da soli non garantiscono un momentum di prezzo sostenuto. I venti contrari macro, l'incertezza della politica energetica italiana e la più ampia volatilità azionaria europea hanno tutti agito come contrappesi.
Guardando avanti, la scala di Enel e la base di asset diversificata attraverso generazione, distribuzione e vendita al dettaglio di energia la posizionano come partecipante significativo nella transizione energetica europea, un tema che potrebbe sostenere l'interesse degli investitori se le condizioni normative e politiche rimangono costruttive. Tuttavia, la scala della spesa in conto capitale pianificata comporta anche rischi di esecuzione, e qualsiasi deterioramento delle condizioni del mercato energetico italiano o europeo, l'aumento dei costi di finanziamento o ritardi nelle tempistiche dei progetti rinnovabili potrebbero pesare sulle prospettive degli utili. Come con qualsiasi utility a grande capitalizzazione, l'equilibrio tra opportunità e rischio rimane strettamente legato all'ambiente macroeconomico e normativo.
Sentiment dei clienti di Capital.com sui CFD Enel
Al 27 aprile 2026, il posizionamento dei clienti di Capital.com sui CFD Enel mostra il 96,8% acquirenti e il 3,2% venditori. Ciò pone gli acquirenti in vantaggio di 93,6 punti percentuali e colloca il sentiment decisamente in territorio long unilaterale. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com al momento della rilevazione e può cambiare rapidamente con l'evolversi delle condizioni di mercato.
Riepilogo – Enel 2026
- Enel (ENEL) ha scambiato per ultimo a 9,81 euro il 27 aprile 2026, in rialzo di circa il 10,5% da inizio anno e circa il 43% sopra i minimi di aprile 2025 vicino a 6,82 euro.
- I driver chiave includono il piano di investimento strategico 2026-2028 di Enel da 53 miliardi di euro, il buyback da 1 miliardo di euro completato finalizzato a marzo 2026 e il ritardo dell'uscita dal carbone in Italia in un contesto di prezzi del gas in aumento.
- I risultati del Q1 2026 sono previsti per il 7 maggio 2026, mantenendo il focus sulla visibilità degli utili a breve termine mentre il titolo si consolida sotto il massimo di febbraio di 10,33 euro.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Enel?
La base azionaria di Enel include un mix di investitori istituzionali e retail, ma lo Stato italiano rimane l'azionista più significativo della società attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quella partecipazione governativa conferisce allo Stato un ruolo importante nella struttura proprietaria di Enel, anche se la società è quotata pubblicamente e ampiamente detenuta. Come con qualsiasi utility a grande capitalizzazione, l'equilibrio esatto della proprietà può cambiare nel tempo man mano che le posizioni istituzionali e le partecipazioni di mercato si modificano.
Qual è la previsione a cinque anni del prezzo delle azioni Enel?
Una previsione a cinque anni sul titolo Enel è intrinsecamente incerta perché dipende da fattori che possono cambiare materialmente nel tempo, inclusi la consegna degli utili, la regolamentazione, i tassi di interesse, i prezzi dell'energia e l'esecuzione delle spese in conto capitale. Nel breve termine, i target degli analisti citati in questo articolo mostrano una gamma di opinioni piuttosto che un singolo risultato. Su un orizzonte di cinque anni, gli investitori monitorerebbero tipicamente se Enel può realizzare il suo piano strategico gestendo al contempo i costi di finanziamento e i rischi legati alle politiche.
Enel è un buon titolo da acquistare?
Se Enel sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi individuali, dalla tolleranza al rischio e dall'orizzonte temporale, quindi non è una domanda con una risposta universale. La società offre scala, operazioni diversificate ed esposizione ai temi di investimento in reti e rinnovabili, ma affronta anche rischi normativi, macroeconomici e di esecuzione. Piuttosto che segnalare se il titolo sia attraente, questo articolo delinea i fattori che possono influenzare la performance del prezzo in modo che i lettori possano valutare l'equilibrio tra rischio e opportunità.
Il titolo Enel potrebbe salire o scendere?
Il titolo Enel potrebbe muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di come si sviluppano i fattori specifici della società e quelli esterni. Gli elementi di supporto possono includere la consegna degli utili, i progressi sulla strategia 2026-2028 e la continua fiducia negli investimenti in reti e rinnovabili. D'altra parte, condizioni più deboli del mercato energetico, incertezza politica, costi di finanziamento più elevati o risultati deludenti potrebbero pesare sul sentiment. I livelli tecnici possono aiutare a inquadrare possibili scenari di trading, ma non predicono i movimenti di prezzo futuri con certezza.
Dovrei investire nelle azioni Enel?
Se qualcuno dovrebbe investire nelle azioni Enel è una decisione personale e non qualcosa che questo articolo può rispondere come raccomandazione. Una decisione di quel tipo dipenderebbe solitamente da obiettivi finanziari, esperienza, propensione al rischio e orizzonte di investimento. Questa guida intende spiegare i principali driver dietro il prezzo delle azioni Enel, inclusi target degli analisti, livelli tecnici e sviluppi strategici, in modo che i lettori possano comprendere meglio il titolo senza trattare il contenuto come consulenza di investimento.
Posso negoziare CFD su Enel su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD su Enel su Capital.com. La negoziazione di CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.