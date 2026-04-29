Enel S.p.A. (ENEL) quota a 9,81 euro alle 11:40 UTC del 27 aprile 2026, all'interno di un range intraday di 9,72-9,84 euro. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L'azione dei prezzi riflette diversi sviluppi convergenti. I risultati del Q1 2026 di Enel sono previsti per il 7 maggio 2026, mantenendo il focus sulla visibilità degli utili a breve termine (Enel Group, 19 dicembre 2025), mentre il ritardo dell'uscita dal carbone in Italia, riportato da Climate Home News il 9 aprile 2026 in un contesto di prezzi del gas in aumento, ha aggiunto un modesto overhang normativo alle utility italiane in generale (Climate Home News, 9 aprile 2026). Il titolo continua inoltre a scambiare sullo sfondo del piano strategico 2026-2028 di Enel da 53 miliardi di euro, annunciato al Capital Markets Day della società il 23 febbraio 2026 (Enel Group, 23 febbraio 2026). Il piano destina circa la metà degli investimenti totali alle reti elettriche e circa il 38% alle rinnovabili (Investing.com, 23 febbraio 2026). Segue inoltre il completamento del programma di buyback da 1 miliardo di euro della società, che Enel ha confermato essere stato completato il 25 marzo 2026 dopo l'acquisto di 106.661.417 azioni a un prezzo medio ponderato per volume di 9,3755 euro (Enel Group, 30 marzo 2026).

Outlook target price Enel: risultati Q1 vicini e target divergenti

Al 27 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Enel riflettono una gamma di opinioni modellate dal piano strategico 2026-2028 da 53 miliardi di euro della società, dai risultati del Q1 2026 in arrivo il 7 maggio 2026 e dagli sviluppi più ampi della politica energetica europea.

Deutsche Bank (house view)

L'analista di Deutsche Bank James Brand ribadisce un rating Neutral con una previsione a 12 mesi sul titolo ENEL di 10 euro, invariata rispetto alla nota precedente. La motivazione di Brand si concentra sul rischio di esecuzione all'interno del programma di capex 2026-2028, con il target di 10 euro che si colloca circa il 2% sopra l'ultimo prezzo del 27 aprile 2026 di 9,81 euro (MarketScreener, 14 aprile 2026).

MarketBeat (panoramica consensus)

MarketBeat riporta un rating consensus di Reduce per Enel (ENLAY), derivato da nove rating di analisti comprendenti un buy, sei hold e due raccomandazioni sell. L'aggregato cauto riflette la base di copertura quotata OTC, con fondamentali chiave che includono una capitalizzazione di mercato di 115,6 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 16,97 (MarketBeat, 22 aprile 2026).

MarketScreener (panoramica consensus)

MarketScreener aggrega 23 analisti che coprono ENEL e riporta un target price medio a 12 mesi di 10,19 euro, all'interno di un range di 8-12 euro, insieme a un rating consensus medio Outperform. La gamma di stime riflette diverse ipotesi sul rischio normativo nei mercati energetici europei, sulla consegna degli utili durante il periodo del piano 2026-2028 e sull'esposizione di Enel alla politica energetica italiana (MarketScreener, 26 aprile 2026).

Sintesi: Tra queste previsioni sul titolo ENEL, le note dei broker e i dati consensus attivi nella finestra 18-27 aprile 2026 collocano il target price medio a 12 mesi per Enel a circa 10,19 euro, con stime individuali che spaziano tra 8 e 12 euro.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni ENEL: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni ENEL ha chiuso a 9,81 euro il 27 aprile 2026, posizionandosi sopra l'intera struttura di medie mobili sul grafico giornaliero. Le medie mobili semplici a 20, 50, 100 e 200 giorni si attestano rispettivamente a circa 9,72, 9,59, 9,33 e 8,76 euro, tutte registrando segnali di acquisto secondo i dati di TradingView. Un allineamento 20-sopra-50 rimane intatto anche in entrambe le famiglie esponenziali e semplici. La media mobile Hull (9) a 9,851 euro è l'unico segnale di vendita contrario all'interno della suite delle medie mobili, posizionandosi marginalmente sopra l'ultima chiusura.

Il momentum è sostanzialmente neutrale. L'indice di forza relativa a 14 giorni legge 55,1, collocandolo in territorio neutrale superiore, mentre l'indice direzionale medio a 14,0 si colloca appena sotto la soglia di 15, suggerendo che la forza del trend rimane limitata piuttosto che consolidata, secondo le letture degli oscillatori di TradingView.

Al rialzo, il pivot R1 classico a 10,027 euro è il riferimento più vicino sopra l'ultima chiusura; una chiusura giornaliera oltre quel livello porterebbe in vista l'area R2 vicino a 10,224 euro. Il livello tondo di 10 euro si trova nella stessa vicinanza e potrebbe anche fungere da punto di riferimento a breve termine.

Al ribasso, il punto pivot classico a 9,488 euro offre supporto iniziale, seguito dalla zona della media mobile semplice a 50 giorni vicino a 9,59 euro. Un movimento sotto il pivot potrebbe portare in considerazione il livello S1 a 8,837 euro, con la media mobile semplice a 100 giorni vicino a 9,33 euro anch'essa rilevante lungo quel percorso (TradingView, 27 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Enel (2024-2026)

Il prezzo delle azioni ENEL ha scambiato in un range relativamente ristretto per gran parte del 2024, aprendo aprile vicino a 6,21 euro e muovendosi in gran parte tra 6,20 e 6,90 euro durante la primavera e l'estate. I tassi di interesse elevati hanno pesato sulle utility europee durante quel periodo, e il titolo è sceso a un minimo locale vicino a 6,27 euro all'inizio di maggio prima di recuperare per chiudere giugno a 6,51 euro. Un rialzo più costante è seguito nella seconda metà dell'anno, con ENEL che ha raggiunto 7,35 euro il 21 ottobre 2024 prima di attenuarsi per chiudere l'anno a 6,90 euro.

Il titolo ha aperto il 2025 a circa 7,03 euro ed è rimasto sostanzialmente stabile fino a febbraio, prima di subire pressioni a marzo. Il 9 aprile 2025, ENEL ha chiuso a 6,82 euro, il suo punto più basso nel periodo biennale, durante un più ampio periodo di volatilità di mercato legato ai rinnovati annunci tariffari statunitensi. Da lì, il titolo ha recuperato per il resto del 2025, chiudendo l'anno a 8,88 euro.

Il momentum si è rafforzato all'inizio del 2026. ENEL è salito a un massimo intraday di 10,33 euro il 27 febbraio dopo che Enel ha annunciato il suo piano strategico 2026-2028 da 53 miliardi di euro, per poi ritracciare a marzo prima di recuperare nuovamente. Ha chiuso a 9,835 euro il 27 aprile 2026.