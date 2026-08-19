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Negozia Enel SPA - ENEL CFD

9.545+0.85%
The chart shows the ENEL stock price data over the last 1 day, with a current price of 9.545, a high of 9.53, and a low of 9.495.
Vendi

9.515

Acquista

9.545

0.03
Basso: 9.495Alto: 9.53
Seller:
0%
Buyer:
100%
Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.
Condizioni di Trading
Tipologia
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Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaEUR
Quantità negoziata min1
Margine20.00%
BorsaItaly
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
1%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Statistiche Principali
Chiusura prec.9.46
Apertura9.495
Variazione a 1 Anno19.13%
Range Giornaliero9.495 - 9.53

Negozia Enel SPA - ENEL

Su Enel S.p.A.

Enel - SpA è una società multinazionale energetica e un operatore globale integrato nelle industrie dell‘elettricità e del gas con un focus su Europa e America Latina. I segmenti della Società includono Italia, Penisola Iberica, America Latina, Europa dell‘Est, Energie Rinnovabili e Altro. Le divisioni della Società includono Generazione, Scambio, Infrastrutture e Reti, Upstream Gas ed Energie Rinnovabili. La sua portata globale si estende in Europa, Nord America, America Latina, Africa e Asia. La Società opera in circa 30 paesi su quattro continenti con una capacità installata netta di circa 90 gigawatt (GW). Le società di distribuzione trasportano elettricità attraverso una rete di oltre 1,9 milioni chilometri totali. La Società ha impianti di produzione di tutti i tipi in circa 10 paesi da Alberta in Canada alle Ande centrali e fornisce a città in Sud America, tra cui Rio de Janeiro, Bogotà, Buenos Aires, Santiago del Cile e Lima.

Il prezzo attuale dell'azione Enel SPA è di 9.52 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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Commenti e valutazioni degli utenti

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Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

4.6
Valutazioni e Recensioni
4.7
Valutazioni e Recensioni
4.6
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