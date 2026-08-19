Negozia Enel SPA - ENEL

Su Enel S.p.A.

Enel - SpA è una società multinazionale energetica e un operatore globale integrato nelle industrie dell‘elettricità e del gas con un focus su Europa e America Latina. I segmenti della Società includono Italia, Penisola Iberica, America Latina, Europa dell‘Est, Energie Rinnovabili e Altro. Le divisioni della Società includono Generazione, Scambio, Infrastrutture e Reti, Upstream Gas ed Energie Rinnovabili. La sua portata globale si estende in Europa, Nord America, America Latina, Africa e Asia. La Società opera in circa 30 paesi su quattro continenti con una capacità installata netta di circa 90 gigawatt (GW). Le società di distribuzione trasportano elettricità attraverso una rete di oltre 1,9 milioni chilometri totali. La Società ha impianti di produzione di tutti i tipi in circa 10 paesi da Alberta in Canada alle Ande centrali e fornisce a città in Sud America, tra cui Rio de Janeiro, Bogotà, Buenos Aires, Santiago del Cile e Lima.

Il prezzo attuale dell'azione Enel SPA è di 9.52 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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