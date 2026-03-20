Previsioni azioni Enel: piano strategico e riacquisto azioni proprieEnel con l'attenzione del mercato attualmente focalizzata sul Piano Strategico 2026–2028, sul programma di riacquisto azioni proprie e sui risultati dell'intero esercizio 2025. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Enel S.p.A. (ENEL) quota a €9,47 alle 10:59 UTC del 19 marzo 2026, all'interno di un range intraday di €9,41–€9,87. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il movimento dei prezzi arriva mentre gli investitori valutano il Piano Strategico 2026–2028 di Enel, che prevede investimenti lordi totali per €53 miliardi e un EBITDA rettificato di €23,1–€23,6 miliardi per l'anno in corso (Enel, 23 febbraio 2026), mentre il programma di riacquisto azioni proprie in corso sul mercato – che ha visto l'acquisto di 13.270.419 azioni proprie tra il 9 e il 13 marzo 2026 a un prezzo medio ponderato per i volumi di €9,3459 – continua a fornire un punto di riferimento tecnico (Enel, 17 marzo 2026).
Il contesto azionario europeo più ampio rimane cauto, con lo STOXX Europe 600 in calo dello 0,75% a 597,93 alla chiusura del 18 marzo 2026 (Investing.com, 19 marzo 2026), mentre l'elevata volatilità dei prezzi energetici legata alle tensioni in Medio Oriente e alle notizie sul Brent sopra i 100 dollari al barile crea un segnale contrastante per le utility integrate come Enel (Reuters, 13 marzo 2026), che affrontano una potenziale compressione dei margini dal Decreto Energia italiano insieme a venti favorevoli strutturali dalla domanda di elettrificazione (DLA Piper, 9 marzo 2026).
Previsioni azioni Enel 2026–2030: target price di terze parti
Al 17 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Enel riflettono un ampio spettro di opinioni, influenzate dal Piano Strategico 2026–2028 della società, dal risultato EBITDA preliminare 2025, dal contesto normativo italiano e dalle più ampie dinamiche del settore delle utility europee. Le seguenti sintesi si basano su note di broker e dati di consenso pubblicati in tale finestra temporale.
Deutsche Bank (target alzato a €10, Hold)
L'analista di Deutsche Bank James Brand ha alzato la sua previsione a 12 mesi sulle azioni ENEL a €10 da €8,50, mantenendo un rating Hold, poiché la banca ha rivalutato la valutazione del titolo dopo gli impegni del Capital Markets Day e la traiettoria degli utili aggiornata. La revisione rappresenta un significativo passo avanti rispetto al target precedente, sebbene l'invariata posizione neutrale di Brand segnali una preferenza ad osservare l'esecuzione prima di passare a una visione più costruttiva (The Globe and Mail, 13 marzo 2026).
Enel Investor Relations (consenso broker)
La pagina investor relations di Enel riporta un target price mediano a 12 mesi di €9,90 tra i broker contribuenti, con target individuali che spaziano da una prudenza sotto-consenso fino a Goldman Sachs nella fascia alta. I dati riflettono l'input di 23 analisti e un orientamento aggregato verso Outperform, con lo spread tra le stime individuali che riflette diverse ipotesi sulla realizzazione degli utili, sulla leva finanziaria e sul rischio regolamentare (Enel Group, 12 marzo 2026).
Morgan Stanley (upgrade a Equal-weight, target €10)
Morgan Stanley ha alzato il rating su Enel a Equal-weight da Underweight e ha portato il suo target price a €10, citando una valutazione migliorata del profilo rischio/rendimento del titolo dopo un periodo di sottoperformance rispetto ai peer europei delle utility. L'upgrade, pubblicato il 6 marzo 2026, riflette la visione aggiornata della banca sulla base degli utili di Enel e sul framework di allocazione del capitale dopo l'aggiornamento del piano strategico, con il nuovo target in linea con il consenso broker emergente (MarketScreener, 6 marzo 2026).
Goldman Sachs (Buy, target alzato a €12)
L'analista di Goldman Sachs Alberto Gandolfi ha reiterato un rating Buy su Enel e mantenuto un target price a 12 mesi di €12, il più alto registrato tra i target individuali dei broker divulgati pubblicamente, con la nota che riflette la continua visione positiva della banca sulla valutazione del titolo e sulla traiettoria degli utili. Il target si colloca circa il 26,7% sopra l'ultimo prezzo di €9,47, in concomitanza con la pubblicazione programmata da parte di Enel del report finanziario annuale completo 2025 nello stesso giorno (The Globe and Mail, 18 marzo 2026).
Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni ENEL: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni ENEL quota a €9,47 alle 10:59 UTC del 19 marzo 2026, posizionandosi al di sotto del cluster di medie mobili a breve e medio termine – le SMA a 20/50/100/200 giorni a circa €9,66 / €9,43 / €9,14 / €8,57 – con il prezzo attualmente incuneato tra la SMA a 20 giorni sopra e la SMA a 50 giorni appena sotto. La configurazione 20-sotto-50 sulle SMA a breve termine riflette debolezza nel breve periodo, mentre le SMA a 100 e 200 giorni a più lunga scadenza continuano a fornire un riferimento strutturale al rialzo ben al di sotto dei livelli attuali. La Hull moving average (9) a €9,72 e la media mobile ponderata per i volumi (20) a €9,68 si collocano entrambe sopra l'ultimo prezzo, rafforzando il fatto che il momentum a breve termine si è affievolito.
L'indice di forza relativa a 14 giorni segna 48,5 – decisamente neutrale e senza bias direzionale in isolamento. L'average directional index (14) a 13,1 segnala un ambiente a trend debole, suggerendo che l'attuale range di prezzo manca di un impulso direzionale chiaramente stabilito.
Sul lato superiore, il pivot classico (R1) a €10,73 è il riferimento di resistenza significativo più vicino; una chiusura giornaliera convincente attraverso quel livello rimetterebbe in vista R2 vicino a €11,27. La cifra tonda di €10 si colloca anch'essa all'interno di questo corridoio come riferimento round-number vicino che potrebbe attirare attenzione prima di qualsiasi test di R1.
Sui ribassi, il pivot classico (P) a €9,77 offre supporto iniziale, posizionandosi appena sopra l'ultimo prezzo; la SMA a 20 giorni a circa €9,66 è il riferimento successivo sotto. Perdere il supporto della SMA a 50 giorni vicino a €9,43 smusserebbe la struttura a breve termine e potrebbe aprire la strada a un movimento verso S1 a €9,23, con la SMA a 100 giorni vicino a €9,14 come strato di supporto più ampio oltre quello (TradingView, 17 marzo 2026).
Questa è un'analisi tecnica a solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria né una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Enel (2024–2026)
Il prezzo delle azioni ENEL ha scambiato in un canale sostanzialmente ascendente negli ultimi due anni, salendo dalla fascia di metà €6 all'inizio del 2024 per testare €10 per la prima volta all'inizio del 2026.
Il titolo ha aperto il 2024 vicino a €6,12 a marzo, per poi scendere a un minimo biennale di €5,72 l'11 aprile 2024 mentre i titoli delle utility europee subivano pressione da tassi di interesse elevati e incertezza normativa italiana. È seguito un recupero costante durante l'estate, con ENEL che ha spinto a un massimo 2024 di €7,35 il 21 ottobre prima di chiudere l'anno a €6,90 – un guadagno di circa il 12,7% dall'apertura di marzo 2024.
Il 2025 ha portato un trend più deciso. ENEL ha aperto l'anno a €7,03, è sceso a €6,67 il 6 marzo in mezzo a debolezza azionaria europea più ampia, per poi girare decisamente al rialzo nella seconda metà. Il titolo ha superato €8 a luglio, ha oltrepassato €9 a novembre – toccando un massimo 2025 di €9,11 il 17 novembre – e ha chiuso il 2025 a €8,88, in rialzo di circa il 26,3% sull'anno.
Il rally si è esteso nel 2026, con ENEL che ha raggiunto un picco da inizio anno di €10,25 il 27 febbraio, sostenuto dal Piano Strategico 2026–2028 della società svelato quella settimana. Un ritracciamento ha da allora riportato il prezzo a €9,50 il 19 marzo 2026, lasciando ENEL in rialzo di circa il 7,0% da inizio anno e di circa il 32,5% su base annua.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Enel (ENEL): view degli analisti Capital.com
La traiettoria del prezzo di Enel negli ultimi due anni riflette una società in transizione, con il titolo salito dai minimi pluriennali vicino a €5,72 nell'aprile 2024 per testare brevemente €10,25 a fine febbraio 2026 dopo il Piano Strategico 2026–2028. Il programma di investimenti da €53 miliardi, incentrato su rinnovabili e infrastrutture di rete, ha rafforzato il caso per Enel come beneficiario della spinta all'elettrificazione europea, sebbene gli stessi impegni di capitale sollevino legittime domande su leva finanziaria e rischio di esecuzione, in particolare se le condizioni normative italiane o i costi di finanziamento dovessero muoversi sfavorevolmente.
Il successivo ritracciamento verso circa €9,50 illustra che l'entusiasmo ha dei limiti. Le opinioni dei broker rimangono divise, spaziando dal Buy di Goldman Sachs a €12 alla prudenza con rating Hold di Deutsche Bank, con la divisione che riflette in gran parte diverse ipotesi sulla realizzazione degli utili e sulla gestione del bilancio. Il riacquisto di azioni proprie in corso da parte di Enel fornisce una sorta di supporto tecnico, tuttavia i venti contrari macro – inclusi i prezzi energetici europei volatili e l'incertezza più ampia del mercato azionario – potrebbero pesare sul sentiment tanto facilmente quanto potrebbero sostenerlo.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Enel
Al 17 marzo 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD Enel è sbilanciato: 93,1% long contro 6,9% short, mettendo gli acquirenti avanti di 86,2 punti percentuali e collocando il sentiment decisamente in territorio heavy-buy, orientato verso i long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Enel 2026
- Alle 10:59 UTC del 19 marzo 2026, Enel (ENEL) quota a €9,47, all'interno di un range intraday di €9,41–€9,87.
- Gli indicatori tecnici sono contrastanti: le medie mobili a breve termine si collocano sopra il prezzo, l'RSI a 14 giorni segna 48,5 (neutrale) e l'average directional index segnala un ambiente a trend debole.
- Il punto pivot classico a €9,77 funge da supporto immediato, con resistenza al livello R1 di €10,73; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista R2 vicino a €11,27.
- I driver di prezzo chiave includono il Piano Strategico 2026–2028 da €53 miliardi di Enel, un programma di riacquisto azioni in corso, il Decreto Energia italiano e i prezzi energetici europei volatili.
- Oggi, 19 marzo 2026, Enel pubblicherà il report finanziario annuale completo 2025, che potrebbe fungere da catalizzatore a breve termine in entrambe le direzioni.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Enel?
La base azionaria di Enel non è stata trattata nell'articolo, quindi sarebbe meglio non nominare qui il maggiore azionista senza citare una fonte attuale. Per mantenere le FAQ allineate con il resto del contenuto, si potrebbe dire che la concentrazione azionaria può avere importanza perché i maggiori azionisti possono influenzare governance, allocazione del capitale e sentiment di mercato. Tuttavia, i registri azionari possono cambiare nel tempo, quindi gli investitori dovrebbero sempre verificare i documenti ufficiali più recenti prima di fare affidamento sui dati azionari.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Enel a 5 anni?
Una previsione a cinque anni sulle azioni ENEL è intrinsecamente incerta, perché le stime a lungo raggio non possono tenere pienamente conto dei cambiamenti nella regolamentazione, nei costi di finanziamento, nei prezzi energetici, nell'esecuzione della spesa di capitale o nelle condizioni di mercato più ampie. L'articolo si concentra su punti di riferimento a più breve termine, inclusi i target recenti dei broker e gli attuali livelli tecnici, piuttosto che presentare una proiezione quinquennale ferma. Le previsioni di terze parti possono offrire contesto, ma dovrebbero essere trattate come scenari piuttosto che come indicatori affidabili di dove il titolo scambierà su un orizzonte più lungo.
Enel è un buon titolo da acquistare?
Se Enel sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi individuali, dall'orizzonte temporale e dalla tolleranza al rischio, quindi l'articolo non prende una posizione di acquisto o vendita. Delinea sia fattori favorevoli che limitanti: il piano di investimenti strategici della società, l'attività di riacquisto e l'esposizione alla domanda di elettrificazione da un lato, e leva finanziaria, rischio regolamentare e volatilità dei prezzi energetici dall'altro. Questo equilibrio è importante, perché un titolo può apparire attraente sotto alcune ipotesi pur comportando rischi di ribasso materiali.
Il titolo Enel potrebbe salire o scendere?
Il titolo Enel potrebbe muoversi in entrambe le direzioni, perché l'attuale configurazione include sia influenze favorevoli che limitanti. L'articolo nota il rischio evento a breve termine legato al report completo 2025 della società, segnali tecnici contrastanti e un'ampia dispersione nei target degli analisti. I piani di investimento strategici e l'attività di riacquisto possono sostenere il sentiment, mentre la pressione normativa, il rischio di esecuzione e la debolezza del mercato più ampio possono pesarvi. In pratica, la direzione del prezzo dipenderà da come questi fattori evolveranno e da come il mercato interpreterà nuove informazioni.
Dovrei investire nelle azioni Enel?
L'articolo è solo informativo, quindi non dice se qualcuno dovrebbe investire nelle azioni Enel. Tale decisione dipende dalle circostanze personali, inclusi obiettivi di investimento, propensione al rischio, periodo di detenzione e diversificazione del portafoglio. Il contenuto è progettato per aiutare i lettori a valutare il titolo delineando la recente azione dei prezzi, la dispersione dei target degli analisti, i livelli di riferimento tecnici e i principali driver fondamentali. Chiunque consideri un'esposizione dovrebbe valutare attentamente sia gli scenari al rialzo che al ribasso piuttosto che fare affidamento su una singola previsione o segnale di sentiment.
Posso negoziare CFD Enel su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Enel su Capital.com. La negoziazione di CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.