Enel S.p.A. (ENEL) quota a €9,47 alle 10:59 UTC del 19 marzo 2026, all'interno di un range intraday di €9,41–€9,87. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il movimento dei prezzi arriva mentre gli investitori valutano il Piano Strategico 2026–2028 di Enel, che prevede investimenti lordi totali per €53 miliardi e un EBITDA rettificato di €23,1–€23,6 miliardi per l'anno in corso (Enel, 23 febbraio 2026), mentre il programma di riacquisto azioni proprie in corso sul mercato – che ha visto l'acquisto di 13.270.419 azioni proprie tra il 9 e il 13 marzo 2026 a un prezzo medio ponderato per i volumi di €9,3459 – continua a fornire un punto di riferimento tecnico (Enel, 17 marzo 2026).

Il contesto azionario europeo più ampio rimane cauto, con lo STOXX Europe 600 in calo dello 0,75% a 597,93 alla chiusura del 18 marzo 2026 (Investing.com, 19 marzo 2026), mentre l'elevata volatilità dei prezzi energetici legata alle tensioni in Medio Oriente e alle notizie sul Brent sopra i 100 dollari al barile crea un segnale contrastante per le utility integrate come Enel (Reuters, 13 marzo 2026), che affrontano una potenziale compressione dei margini dal Decreto Energia italiano insieme a venti favorevoli strutturali dalla domanda di elettrificazione (DLA Piper, 9 marzo 2026).

Previsioni azioni Enel 2026–2030: target price di terze parti

Al 17 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Enel riflettono un ampio spettro di opinioni, influenzate dal Piano Strategico 2026–2028 della società, dal risultato EBITDA preliminare 2025, dal contesto normativo italiano e dalle più ampie dinamiche del settore delle utility europee. Le seguenti sintesi si basano su note di broker e dati di consenso pubblicati in tale finestra temporale.

Deutsche Bank (target alzato a €10, Hold)

L'analista di Deutsche Bank James Brand ha alzato la sua previsione a 12 mesi sulle azioni ENEL a €10 da €8,50, mantenendo un rating Hold, poiché la banca ha rivalutato la valutazione del titolo dopo gli impegni del Capital Markets Day e la traiettoria degli utili aggiornata. La revisione rappresenta un significativo passo avanti rispetto al target precedente, sebbene l'invariata posizione neutrale di Brand segnali una preferenza ad osservare l'esecuzione prima di passare a una visione più costruttiva (The Globe and Mail, 13 marzo 2026).

Enel Investor Relations (consenso broker)

La pagina investor relations di Enel riporta un target price mediano a 12 mesi di €9,90 tra i broker contribuenti, con target individuali che spaziano da una prudenza sotto-consenso fino a Goldman Sachs nella fascia alta. I dati riflettono l'input di 23 analisti e un orientamento aggregato verso Outperform, con lo spread tra le stime individuali che riflette diverse ipotesi sulla realizzazione degli utili, sulla leva finanziaria e sul rischio regolamentare (Enel Group, 12 marzo 2026).

Morgan Stanley (upgrade a Equal-weight, target €10)

Morgan Stanley ha alzato il rating su Enel a Equal-weight da Underweight e ha portato il suo target price a €10, citando una valutazione migliorata del profilo rischio/rendimento del titolo dopo un periodo di sottoperformance rispetto ai peer europei delle utility. L'upgrade, pubblicato il 6 marzo 2026, riflette la visione aggiornata della banca sulla base degli utili di Enel e sul framework di allocazione del capitale dopo l'aggiornamento del piano strategico, con il nuovo target in linea con il consenso broker emergente (MarketScreener, 6 marzo 2026).

Goldman Sachs (Buy, target alzato a €12)

L'analista di Goldman Sachs Alberto Gandolfi ha reiterato un rating Buy su Enel e mantenuto un target price a 12 mesi di €12, il più alto registrato tra i target individuali dei broker divulgati pubblicamente, con la nota che riflette la continua visione positiva della banca sulla valutazione del titolo e sulla traiettoria degli utili. Il target si colloca circa il 26,7% sopra l'ultimo prezzo di €9,47, in concomitanza con la pubblicazione programmata da parte di Enel del report finanziario annuale completo 2025 nello stesso giorno (The Globe and Mail, 18 marzo 2026).

Conclusione: tra queste fonti, le previsioni sulle azioni Enel spaziano dall'Hold di Deutsche Bank a €10 al Buy di Goldman Sachs a €12, con l'upgrade di Morgan Stanley a Equal-weight a €10 e il consenso mediano IR di Enel di €9,90 al 12 marzo 2026 che delimitano il centro del range. I fili conduttori comuni includono le revisioni degli utili post-CMD, la leva finanziaria di bilancio e il rischio di esecuzione sul programma di capitale di €53 miliardi di Enel come principali driver della dispersione delle stime.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni ENEL: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni ENEL quota a €9,47 alle 10:59 UTC del 19 marzo 2026, posizionandosi al di sotto del cluster di medie mobili a breve e medio termine – le SMA a 20/50/100/200 giorni a circa €9,66 / €9,43 / €9,14 / €8,57 – con il prezzo attualmente incuneato tra la SMA a 20 giorni sopra e la SMA a 50 giorni appena sotto. La configurazione 20-sotto-50 sulle SMA a breve termine riflette debolezza nel breve periodo, mentre le SMA a 100 e 200 giorni a più lunga scadenza continuano a fornire un riferimento strutturale al rialzo ben al di sotto dei livelli attuali. La Hull moving average (9) a €9,72 e la media mobile ponderata per i volumi (20) a €9,68 si collocano entrambe sopra l'ultimo prezzo, rafforzando il fatto che il momentum a breve termine si è affievolito.

L'indice di forza relativa a 14 giorni segna 48,5 – decisamente neutrale e senza bias direzionale in isolamento. L'average directional index (14) a 13,1 segnala un ambiente a trend debole, suggerendo che l'attuale range di prezzo manca di un impulso direzionale chiaramente stabilito.

Sul lato superiore, il pivot classico (R1) a €10,73 è il riferimento di resistenza significativo più vicino; una chiusura giornaliera convincente attraverso quel livello rimetterebbe in vista R2 vicino a €11,27. La cifra tonda di €10 si colloca anch'essa all'interno di questo corridoio come riferimento round-number vicino che potrebbe attirare attenzione prima di qualsiasi test di R1.

Sui ribassi, il pivot classico (P) a €9,77 offre supporto iniziale, posizionandosi appena sopra l'ultimo prezzo; la SMA a 20 giorni a circa €9,66 è il riferimento successivo sotto. Perdere il supporto della SMA a 50 giorni vicino a €9,43 smusserebbe la struttura a breve termine e potrebbe aprire la strada a un movimento verso S1 a €9,23, con la SMA a 100 giorni vicino a €9,14 come strato di supporto più ampio oltre quello (TradingView, 17 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria né una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Enel (2024–2026)

Il prezzo delle azioni ENEL ha scambiato in un canale sostanzialmente ascendente negli ultimi due anni, salendo dalla fascia di metà €6 all'inizio del 2024 per testare €10 per la prima volta all'inizio del 2026.

Il titolo ha aperto il 2024 vicino a €6,12 a marzo, per poi scendere a un minimo biennale di €5,72 l'11 aprile 2024 mentre i titoli delle utility europee subivano pressione da tassi di interesse elevati e incertezza normativa italiana. È seguito un recupero costante durante l'estate, con ENEL che ha spinto a un massimo 2024 di €7,35 il 21 ottobre prima di chiudere l'anno a €6,90 – un guadagno di circa il 12,7% dall'apertura di marzo 2024.

Il 2025 ha portato un trend più deciso. ENEL ha aperto l'anno a €7,03, è sceso a €6,67 il 6 marzo in mezzo a debolezza azionaria europea più ampia, per poi girare decisamente al rialzo nella seconda metà. Il titolo ha superato €8 a luglio, ha oltrepassato €9 a novembre – toccando un massimo 2025 di €9,11 il 17 novembre – e ha chiuso il 2025 a €8,88, in rialzo di circa il 26,3% sull'anno.

Il rally si è esteso nel 2026, con ENEL che ha raggiunto un picco da inizio anno di €10,25 il 27 febbraio, sostenuto dal Piano Strategico 2026–2028 della società svelato quella settimana. Un ritracciamento ha da allora riportato il prezzo a €9,50 il 19 marzo 2026, lasciando ENEL in rialzo di circa il 7,0% da inizio anno e di circa il 32,5% su base annua.