Azioni Eni: focus sugli utili del Q2 2026

Eni S.p.A. (ENI) viene scambiata a €23,86 nelle prime contrattazioni europee dell'8 giugno 2026, all'interno di un range intraday di €23,24–€23,95. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La seduta segue due annunci societari significativi. Eni e PETRONAS hanno ufficialmente costituito Searah l'8 giugno 2026, una joint venture al 50/50 che combina asset in Indonesia e Malesia con una produzione iniziale superiore a 300.000 boe/g e una linea di credito revolving da 6 miliardi di dollari (Eni, 8 giugno 2026). Eni ha inoltre firmato un Petroleum Exploration Development and Production License Agreement per il Blocco offshore A1 in Gambia il 5 giugno 2026, che copre 1.300 km² in un'area del margine atlantico descritta come contenente scoperte di idrocarburi comprovate (Eni, 5 giugno 2026). La società ha inoltre comunicato un riacquisto di azioni di circa 1,77 milioni di titoli per €40,0 milioni a una media di €22,58 per azione al 3 giugno 2026, portando i riacquisti totali del 2026 a 6,87 milioni di azioni (Stock Titan, 3 giugno 2026).

Eni: la joint venture Searah inquadra gli ultimi target di terze parti

All'8 giugno 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Eni riflettono un periodo di attiva revisione da parte dei broker a seguito dei risultati del Q1 2026 e dell'approvazione del buyback da €4 miliardi della società. I seguenti riepiloghi sono tratti esclusivamente da fonti pubblicate tra il 24 maggio e l'8 giugno 2026 e non costituiscono consulenza di investimento.

Citi (aumento del target di un singolo broker)

Citi ha alzato il suo target price a 12 mesi sulle azioni quotate su Borsa Italiana a €24 da €20,50, mantenendo un rating Neutral sul titolo. La banca ha notato la decisione finale di investimento di Eni su Baleine Phase 3, insieme al continuo slancio della produzione upstream, mentre la revisione è stata riportata in concomitanza con l'annuncio dell'approvazione di Baleine Phase 3 da parte di Eni (Yahoo Finance, 31 maggio 2026).

The Globe and Mail / TipRanks (consensus snapshot)

The Globe and Mail ha riportato un consensus degli analisti aggregato da TipRanks di Moderate Buy per ENI S.p.A., con un target price medio dell'intero panel di €25,67. La nota ha accompagnato la riconferma di Hold da parte di RBC Capital a seguito della sua revisione di aprile 2026, con la cifra di consensus che colloca il target medio circa il 7,6% sopra l'ultimo prezzo di €23,86 all'8 giugno 2026 (The Globe and Mail, 3 giugno 2026).

MarketBeat (consensus di Wall Street, ADR NYSE)

MarketBeat aggrega 13 target price degli analisti a 12 mesi per l'ADR quotato sul NYSE (E), arrivando a una media di $42,30, con stime individuali che vanno da un minimo di $28 di RBC Capital del 9 aprile 2026 a un massimo di $64,30 di Exane BNP Paribas del 17 aprile 2026. L'ampio range riflette visioni divergenti sulla traiettoria del Brent e sulla strategia di deconsolidamento delle società satellite di Eni (MarketBeat, 6 giugno 2026).

MarketScreener (consensus multi-broker, quotazione Milano)

MarketScreener aggrega 22 raccomandazioni di analisti sulle azioni quotate su Borsa Italiana, riportando un target price medio a 12 mesi di €25,40 e un rating di consensus di Outperform, con stime individuali che vanno da un minimo di €19 a un massimo di €30. Il target medio implica circa il 6,5% di rialzo rispetto all'ultimo prezzo di €23,86 all'8 giugno 2026 (MarketScreener, 8 giugno 2026).

Investing.com (consensus multi-analista)

Investing.com aggrega le proiezioni di 22 analisti che coprono le azioni quotate a Milano, restituendo un target price medio a 12 mesi di €25,40, con una stima minima di €19 e una massima di €30, mentre nove analisti hanno una raccomandazione equivalente a buy. La cifra aggregata si allinea strettamente con il panel di MarketScreener, suggerendo una dispersione limitata tra i principali fornitori di dati per questa quotazione (Investing.com, 8 giugno 2026).

In queste fonti, i target price di consensus per le azioni ENI quotate a Milano si raggruppano in un range medio di €25,40–€25,67, mentre le stime dei singoli broker vanno da €19 a €30. Il target rivisto di Citi di €24 si colloca sotto il consensus ma sopra i livelli attuali, mentre la media dell'ADR NYSE di $42,30 riflette un range materialmente più ampio, in parte guidato dalla stima di $64,30 di Exane BNP Paribas.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Eni S.p.A. (ENI) utili: ultimi risultati e prossima pubblicazione

Eni S.p.A. ha riportato i risultati del Q1 2026 il 24 aprile 2026, con utili per azione statutari di €0,34, circa il 32% al di sotto delle previsioni di consensus degli analisti, mentre la società ha confermato una crescita della produzione upstream del 9% anno su anno e una decisione finale di investimento sullo sviluppo di Baleine Phase 3 in Costa d'Avorio (Eni, 24 aprile 2026).

Nonostante il mancato raggiungimento degli utili, 20 analisti di copertura hanno rivisto al rialzo il loro consensus di EPS per l'intero anno 2026 a €2,66 nei giorni successivi alla pubblicazione, riflettendo un rimbalzo previsto del 163% rispetto al periodo dell'anno precedente (Simply Wall St, 28 aprile 2026). Questo ha fatto seguito all'approvazione da parte della società di un programma di riacquisto di azioni da €4 miliardi durante l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, tenutasi il 6 maggio 2026 a Roma (Eni, 6 maggio 2026).

La prossima pubblicazione programmata degli utili di Eni è quella dei risultati del Q2 2026, attualmente stimata per venerdì 24 luglio 2026, che copre i tre mesi fino al 30 giugno 2026. Il report del Q2 sarà il primo risultato trimestrale completo a catturare il contributo finanziario della joint venture Searah, ufficialmente costituita con PETRONAS l'8 giugno 2026, nonché l'impatto in corso del buyback ampliato e della sanzione di Baleine Phase 3 sulla guidance delle spese in conto capitale (Eni, 8 giugno 2026).

I risultati passati non devono mai essere considerati un indicatore definitivo delle tendenze future. Le stime degli utili sono proiezioni di terze parti e sono soggette a revisione; i risultati effettivi possono differire materialmente.

Prezzo azioni ENI: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni ENI viene scambiato a €23,86 alle 10:43 UTC dell'8 giugno 2026, sopra il suo cluster di medie mobili a breve termine. Le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni sono posizionate rispettivamente a circa €23,36, €23,45, €21,32 e €18,45, mentre l'allineamento 20-over-50 rimane intatto sia nelle famiglie di medie mobili semplici che esponenziali, secondo i dati di TradingView. La Hull moving average (9) a €23,79 è vicina all'ultimo prezzo, mentre le SMA a 100 e 200 giorni rimangono ben al di sotto di esso.

L'RSI a 14 giorni si attesta a 57,60, una lettura neutrale-alta che non porta alcun segnale estremo in nessuna direzione. L'average directional index (14) si attesta a 10,20, al di sotto della soglia convenzionale di 15, suggerendo che la forza del trend è attualmente debole e il recente movimento manca di forte convinzione direzionale, secondo i dati degli oscillatori di TradingView.

Sul lato superiore, il pivot R1 classico a €23,84 si trova vicino all'ultimo prezzo. Una chiusura giornaliera sostenuta al di sopra di quel livello metterebbe in vista il pivot R2 a €25,15. Sul lato inferiore, il punto pivot classico a €23,03 rappresenta il supporto di riferimento iniziale, con il pivot S1 a €21,72 il livello successivo qualora il pivot cedesse. La SMA a 100 giorni a €21,32 fornisce un riferimento di media mobile più ampio in quell'area (TradingView, 8 giugno 2026).

Questa è un'analisi tecnica a solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico del prezzo delle azioni Eni (2024–2026)

Il prezzo delle azioni ENI ha aperto giugno 2024 scambiando vicino a €14,13 ed è rimasto sostanzialmente in un range per il resto di quell'anno, muovendosi tra circa €13,57 e €14,82 mentre i mercati petroliferi digerivano le mutevoli politiche di produzione dell'OPEC+ e l'incertezza macroeconomica. Ha chiuso il 2024 a €13,10, prima di salire a €13,50 entro il 2 gennaio 2025.

Il titolo è rimasto in una banda ristretta di €13,40–€14,50 per tutto il primo trimestre del 2025, per poi scendere bruscamente ad aprile quando un più ampio sentiment di risk-off – coincidente con il picco dell'escalation tariffaria statunitense – ha trascinato ENI a un minimo di due anni di €11,28 il 9 aprile 2025. È seguito un recupero parziale, con il titolo che è tornato verso €13,50 entro giugno 2025.

Da lì, ENI ha scambiato lateralmente per tutta l'estate e l'autunno del 2025, sostanzialmente ancorato tra €14 e €15,40, prima di scendere di nuovo sotto €16 verso fine anno. Il re-rating più pronunciato è arrivato nel 2026: il titolo ha superato €16 all'inizio di gennaio, ha preso slancio attraverso febbraio e marzo in mezzo all'aumento dei prezzi del Brent e all'aggiornamento dei mercati dei capitali di Eni, e ha accelerato ad aprile, raggiungendo €25,06 il 7 aprile 2026.

ENI ha chiuso a €23,87 l'8 giugno 2026, circa il 51,6% in più da inizio anno e il 61,7% in più anno su anno.