Previsioni azioni Enel: risultati 2025 anno interoEnel è una utility italiana quotata su Borsa Italiana, con gli ultimi risultati annuali e il Decreto Energia italiano che influenzano i recenti movimenti di prezzo del titolo. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Enel S.p.A. (ENEL) quota a €9,14 alle 12:45 UTC del 24 marzo 2026, all'interno di un range intraday di €8,955–€9,305. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il movimento dei prezzi segue diversi sviluppi convergenti. Enel ha riportato un EBITDA ordinario 2025 di €22,9 miliardi, in linea con le guidance, e un utile netto ordinario di Gruppo di €7,0 miliardi, superiore alle guidance, sebbene la reazione post-risultati sia stata temperata dal dibattito tra gli investitori sul calo anno su anno dell'utile netto (Enel, 19 marzo 2026). Il Decreto Energia italiano (Decreto Energia/Bollette), in vigore dal 21 febbraio 2026, ha introdotto misure per contenere i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso rimborsando gli impianti alimentati a gas per i costi del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, creando incertezza sull'esposizione ai ricavi merchant per le utility tra cui Enel (DLA Piper, 9 marzo 2026). La BCE ha inoltre mantenuto invariato il tasso sui depositi al 2% il 19 marzo 2026, rivedendo al rialzo le previsioni sull'inflazione headline 2026 al 2,6% a causa dei prezzi energetici elevati, con i mercati che ora prezzano la possibilità di rialzi dei tassi nel corso dell'anno (Morningstar, 19 marzo 2026).
Previsioni azioni Enel 2026–2030: target di prezzo di terze parti
Al 24 marzo 2026, le previsioni sul titolo Enel di terze parti coprono un ampio range, influenzate dalla pubblicazione dei risultati annuali 2025 del 19 marzo 2026, dal programma di buyback azionario da €2 miliardi in corso e dalle dinamiche più ampie del settore utilities europeo. I seguenti riassunti sintetizzano le singole azioni dei broker e i dati di consenso raccolti in tale finestra temporale.
Morgan Stanley (upgrade a Equalweight, target alzato)
Morgan Stanley alza il rating su Enel a Equalweight da Underweight ed eleva la previsione sul titolo ENEL a 12 mesi a €10, rappresentando un'inversione significativa rispetto alla precedente posizione ribassista della banca. La società cita un migliorato profilo rischio/rendimento dopo il Capital Markets Day di Enel, con ipotesi aggiornate sulla generazione di utili e sull'allocazione del capitale alla base del target rivisto (MarketScreener, 6 marzo 2026).
J.P. Morgan (Buy, target riconfermato)
L'analista di J.P. Morgan Javier Garrido riconferma il rating Buy su Enel con un target di prezzo a 12 mesi di €9,70, in seguito ai risultati annuali 2025 del gruppo. La banca mantiene la sua visione costruttiva alla luce dell'EBITDA ordinario 2025 riportato da Enel di €22,9 miliardi e dell'annuncio di un nuovo buyback da €2 miliardi, con il target che riflette le aspettative di generazione degli utili e il posizionamento patrimoniale tra le utilities europee (MarketScreener, 20 marzo 2026).
MarketScreener (consenso broker)
MarketScreener riporta un target di prezzo medio di consenso a 12 mesi di €9,89 per ENEL tra 23 analisti, con una stima massima di €12 e una minima di €8, con un rating di consenso medio Outperform. Il servizio attribuisce l'ampia dispersione alle diverse ipotesi degli analisti sull'esecuzione delle spese in conto capitale 2026–2028 di Enel, sul rischio regolatorio italiano nell'ambito del Decreto Energia e sulla traiettoria di generazione di cassa (MarketScreener, 23 marzo 2026).
Goldman Sachs (Buy, target alzato a €12)
L'analista di Goldman Sachs Alberto Gandolfi alza il target di prezzo a 12 mesi su Enel da €11,50 a €12 e mantiene il rating Buy, rendendolo il target individuale più alto tra i broker nell'attuale consenso. La logica della banca si concentra sulla traiettoria di generazione di cassa post-risultati di Enel e sull'esecuzione del piano strategico, con l'upgrade che riflette ipotesi più costruttive sulla crescita degli utili in un contesto di politica energetica europea più stabile (MarketScreener, 17 marzo 2026).
RBC Capital Markets (Sell, target mantenuto a €8)
L'analista di RBC Capital Markets Fernando Garcia riconferma il rating Sell su Enel e mantiene il target di prezzo a 12 mesi a €8, il target pubblicato più ribassista nell'attuale range. La posizione negativa della banca, mantenuta in concomitanza con la presentazione dei risultati di Enel, segnala preoccupazioni sulla valutazione corrente del titolo rispetto alla valutazione fondamentale dell'analista, con il target che si posiziona circa il 12,5% al di sotto dell'ultimo prezzo di €9,14 al 24 marzo 2026 (MarketScreener, 20 marzo 2026).
Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni ENEL: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni ENEL quota a €9,14 alle 12:45 UTC del 24 marzo 2026, posizionandosi appena sotto una densa fascia di medie mobili dove le SMA a 20/50/100/200 giorni si allineano rispettivamente a circa €9,59 / €9,42 / €9,15 / €8,59. Il prezzo quota al di sotto delle SMA a 10-50 giorni, che generano tutte un segnale di vendita, mentre le SMA a 100 e 200 giorni al di sotto del prezzo corrente restituiscono segnali di acquisto, lasciando il titolo intrappolato tra pressione di resistenza nel breve termine e supporto strutturale nel lungo termine.
L'RSI a 14 giorni segna 43,4, una lettura neutrale alta-moderata che riflette una mancanza di convinzione direzionale, mentre l'ADX a 14,2 si posiziona marginalmente sotto la soglia di 15, confermando condizioni di trend deboli e un contesto range-bound. La Hull moving average (9) a €9,03 registra un segnale di acquisto, suggerendo che il momentum a brevissimo termine si è stabilizzato, sebbene ciò rientri ancora nel quadro più ampio di un prezzo in consolidamento piuttosto che in trend.
Sul lato superiore, il pivot classico a €9,77 è il primo livello da monitorare. Una chiusura giornaliera convincente sopra quel livello rimetterebbe in vista la resistenza R1 a €10,73, con R2 a €11,27 che funge da riferimento secondario se il primo livello di resistenza viene superato. La linea base Ichimoku vicino a €9,56 e la SMA a 20 giorni a €9,59 formano una banda di resistenza compressa nell'area €9,56–€9,60 che il prezzo dovrebbe prima superare.
In caso di ribassi, la SMA a 100 giorni vicino a €9,15 fornisce la fascia di supporto più immediata, posizionandosi vicino ai livelli attuali. Una chiusura giornaliera al di sotto rischierebbe un movimento verso il supporto pivot classico a €9,23 (S1) e poi verso la zona più ampia €8,27–€8,59 ancorata da S2 e dalla SMA a 200 giorni (TradingView, 24 marzo 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Enel (2024–2026)
Enel S.p.A. (ENEL) è stata fondata nel 1962 come ente nazionale italiano per l'elettricità, e le sue azioni sono quotate su Borsa Italiana dalla parziale privatizzazione della società nel 1999.
Nel biennio fino al 24 marzo 2026, il prezzo delle azioni ENEL ha toccato un minimo di €5,83 il 9 aprile 2024, mentre i crescenti tassi d'interesse europei pesavano sulle valutazioni delle utility e i titoli a rendimento da dividendo perdevano favore. Il titolo ha poi messo a segno un recupero sostenuto nella seconda metà del 2024, chiudendo l'anno a €6,90 il 30 dicembre 2024 – ben al di sopra di quel minimo di aprile.
Il momentum è continuato nel 2025. ENEL è sceso a €6,82 all'inizio di aprile 2025 durante una breve svendita di mercato, ma si è ripreso costantemente durante l'estate e l'autunno, chiudendo a €7,22 il 24 marzo 2025. Il titolo ha accelerato bruscamente all'inizio del 2026, raggiungendo il massimo biennale di €10,25 il 27 febbraio 2026, supportato dagli impegni del Capital Markets Day di Enel e dall'annuncio di un nuovo buyback azionario.
ENEL ha chiuso a €9,17 il 24 marzo 2026, in rialzo di circa il 30,5% da inizio anno e del 27,0% anno su anno.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Enel (ENEL): view degli analisti Capital.com
La performance di prezzo di Enel negli ultimi due anni riflette un significativo re-rating, con il titolo salito da un minimo biennale di €5,83 nell'aprile 2024 a un picco di €10,25 a fine febbraio 2026. Tale recupero è stato sostenuto da una combinazione di fattori: un contesto di tassi d'interesse europei in stabilizzazione, il piano strategico 2026–2028 da €53 miliardi di Enel, un nuovo programma di buyback azionario e un EBITDA ordinario 2025 di €22,9 miliardi in linea con le guidance. Tuttavia, il successivo ritracciamento a circa €9,14 al 24 marzo 2026 illustra che i fondamentali positivi non isolano un titolo dalla pressione di vendita nel breve termine, e l'ampio range di target dei broker – da €8 a €12 – riflette un genuino disaccordo sulla valutazione ai livelli attuali.
Il Decreto Energia italiano introduce ulteriore complessità. Mentre le misure per contenere i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso potrebbero ridurre la pressione sui costi di input per i consumatori, creano anche incertezza sull'esposizione ai ricavi merchant di Enel, che potrebbe pesare sulla visibilità degli utili. Allo stesso modo, la decisione della BCE di mantenere i tassi al 2% a marzo 2026 potrebbe sostenere le valutazioni delle utility rispetto al reddito fisso, sebbene qualsiasi revisione al rialzo nel corso dell'anno potrebbe invertire tale dinamica.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Enel
Al 24 marzo 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD Enel è sbilanciato: 96,4% long contro 3,6% short, con gli acquirenti in vantaggio di 92,9 pp e il sentiment decisamente in territorio heavy-buy, unilateralmente long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Enel 2026
- ENEL quota a €9,14 alle 12:45 UTC del 24 marzo 2026, in rialzo del 27,0% anno su anno e del 30,5% da inizio anno.
- Le medie mobili di breve termine (le SMA a 10-50 giorni) si posizionano tutte sopra il prezzo corrente, segnalando resistenza overhead, mentre le SMA a 100 e 200 giorni al di sotto forniscono supporto strutturale.
- L'RSI a 14 giorni segna 43,4 in territorio neutrale, e l'ADX a 14,2 conferma un ambiente debole, non-trending senza chiaro momentum direzionale.
- I driver chiave includono l'EBITDA ordinario 2025 di Enel di €22,9 miliardi in linea con le guidance, un nuovo buyback da €2 miliardi e il piano strategico 2026–2028 da €53 miliardi.
- Il Decreto Energia italiano, in vigore da febbraio 2026, introduce incertezza sull'esposizione ai ricavi merchant di Enel rimborsando gli impianti a gas per i costi di scambio delle emissioni UE.
- La BCE ha mantenuto il tasso sui depositi al 2% a marzo 2026 alzando le previsioni sull'inflazione, creando un contesto misto per le valutazioni delle utility europee.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Enel?
Il maggiore azionista di Enel è stato storicamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, riflettendo le origini dell'azienda come utility statale e la sua parziale privatizzazione. Tale partecipazione governativa conferisce all'Italia un livello significativo di influenza sul business, anche se Enel è una società quotata in borsa con un'ampia base azionaria istituzionale e retail. La proprietà azionaria può cambiare nel tempo, quindi gli investitori di solito verificano le ultime comunicazioni regolamentari o le disclosure aziendali per la ripartizione più aggiornata.
Qual è la previsione a 5 anni del prezzo delle azioni Enel?
Non esiste una singola previsione verificata a cinque anni sul titolo ENEL. Le proiezioni a lungo termine dipendono da fattori quali i prezzi dell'elettricità, i tassi d'interesse, la regolamentazione, le spese in conto capitale, la generazione degli utili e il sentiment più ampio verso le utilities europee. I target degli analisti di solito si concentrano sui prossimi 12 mesi piuttosto che su un intero periodo quinquennale, e anche tali stime variano ampiamente. Ciò significa che qualsiasi visione a lungo termine dovrebbe essere trattata come uno scenario piuttosto che come una previsione affidabile di dove il prezzo delle azioni negozierà.
Enel è un buon titolo da acquistare?
Se Enel sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi dell'investitore, dall'orizzonte temporale e dalla tolleranza al rischio. Alcuni operatori di mercato potrebbero concentrarsi sulla sua scala, sull'esposizione regolamentata alle utility e sul piano strategico, mentre altri potrebbero prestare maggiore attenzione alla valutazione, all'incertezza regolamentare e alla sensibilità ai tassi d'interesse. L'attuale range di target dei broker mostra inoltre che le opinioni rimangono contrastanti. Per tale motivo, Enel può attrarre alcuni investitori, ma non necessariamente si adatta a ogni portafoglio o strategia.
Dovrei investire nelle azioni Enel?
Sì, il prezzo delle azioni Enel potrebbe muoversi in entrambe le direzioni, poiché rimane sensibile a fattori specifici dell'azienda e macroeconomici. Questi includono la performance degli utili, i progressi rispetto alla strategia 2026–2028, gli sviluppi nella politica energetica italiana, i trend dei prezzi dell'energia e i cambiamenti nelle aspettative sui tassi d'interesse dell'eurozona. Gli indicatori tecnici nell'articolo corrente puntano anche a un mercato in consolidamento piuttosto che in forte trend. Tale contesto può lasciare il titolo reattivo a nuove informazioni, siano esse positive o negative.
Posso negoziare CFD su Enel su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Enel su Capital.com. Negoziare CFD su azioni ti permette di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.