Enel S.p.A. (ENEL) quota a €9,14 alle 12:45 UTC del 24 marzo 2026, all'interno di un range intraday di €8,955–€9,305. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il movimento dei prezzi segue diversi sviluppi convergenti. Enel ha riportato un EBITDA ordinario 2025 di €22,9 miliardi, in linea con le guidance, e un utile netto ordinario di Gruppo di €7,0 miliardi, superiore alle guidance, sebbene la reazione post-risultati sia stata temperata dal dibattito tra gli investitori sul calo anno su anno dell'utile netto (Enel, 19 marzo 2026). Il Decreto Energia italiano (Decreto Energia/Bollette), in vigore dal 21 febbraio 2026, ha introdotto misure per contenere i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso rimborsando gli impianti alimentati a gas per i costi del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, creando incertezza sull'esposizione ai ricavi merchant per le utility tra cui Enel (DLA Piper, 9 marzo 2026). La BCE ha inoltre mantenuto invariato il tasso sui depositi al 2% il 19 marzo 2026, rivedendo al rialzo le previsioni sull'inflazione headline 2026 al 2,6% a causa dei prezzi energetici elevati, con i mercati che ora prezzano la possibilità di rialzi dei tassi nel corso dell'anno (Morningstar, 19 marzo 2026).

Previsioni azioni Enel 2026–2030: target di prezzo di terze parti

Al 24 marzo 2026, le previsioni sul titolo Enel di terze parti coprono un ampio range, influenzate dalla pubblicazione dei risultati annuali 2025 del 19 marzo 2026, dal programma di buyback azionario da €2 miliardi in corso e dalle dinamiche più ampie del settore utilities europeo. I seguenti riassunti sintetizzano le singole azioni dei broker e i dati di consenso raccolti in tale finestra temporale.

Morgan Stanley (upgrade a Equalweight, target alzato)

Morgan Stanley alza il rating su Enel a Equalweight da Underweight ed eleva la previsione sul titolo ENEL a 12 mesi a €10, rappresentando un'inversione significativa rispetto alla precedente posizione ribassista della banca. La società cita un migliorato profilo rischio/rendimento dopo il Capital Markets Day di Enel, con ipotesi aggiornate sulla generazione di utili e sull'allocazione del capitale alla base del target rivisto (MarketScreener, 6 marzo 2026).

J.P. Morgan (Buy, target riconfermato)

L'analista di J.P. Morgan Javier Garrido riconferma il rating Buy su Enel con un target di prezzo a 12 mesi di €9,70, in seguito ai risultati annuali 2025 del gruppo. La banca mantiene la sua visione costruttiva alla luce dell'EBITDA ordinario 2025 riportato da Enel di €22,9 miliardi e dell'annuncio di un nuovo buyback da €2 miliardi, con il target che riflette le aspettative di generazione degli utili e il posizionamento patrimoniale tra le utilities europee (MarketScreener, 20 marzo 2026).

MarketScreener (consenso broker)

MarketScreener riporta un target di prezzo medio di consenso a 12 mesi di €9,89 per ENEL tra 23 analisti, con una stima massima di €12 e una minima di €8, con un rating di consenso medio Outperform. Il servizio attribuisce l'ampia dispersione alle diverse ipotesi degli analisti sull'esecuzione delle spese in conto capitale 2026–2028 di Enel, sul rischio regolatorio italiano nell'ambito del Decreto Energia e sulla traiettoria di generazione di cassa (MarketScreener, 23 marzo 2026).

Goldman Sachs (Buy, target alzato a €12)

L'analista di Goldman Sachs Alberto Gandolfi alza il target di prezzo a 12 mesi su Enel da €11,50 a €12 e mantiene il rating Buy, rendendolo il target individuale più alto tra i broker nell'attuale consenso. La logica della banca si concentra sulla traiettoria di generazione di cassa post-risultati di Enel e sull'esecuzione del piano strategico, con l'upgrade che riflette ipotesi più costruttive sulla crescita degli utili in un contesto di politica energetica europea più stabile (MarketScreener, 17 marzo 2026).

RBC Capital Markets (Sell, target mantenuto a €8)

L'analista di RBC Capital Markets Fernando Garcia riconferma il rating Sell su Enel e mantiene il target di prezzo a 12 mesi a €8, il target pubblicato più ribassista nell'attuale range. La posizione negativa della banca, mantenuta in concomitanza con la presentazione dei risultati di Enel, segnala preoccupazioni sulla valutazione corrente del titolo rispetto alla valutazione fondamentale dell'analista, con il target che si posiziona circa il 12,5% al di sotto dell'ultimo prezzo di €9,14 al 24 marzo 2026 (MarketScreener, 20 marzo 2026).

Sintesi: tra queste fonti, le previsioni sul titolo Enel spaziano da €8 (RBC, Sell) a €12 (Goldman Sachs, Buy), con J.P. Morgan a €9,70 e il punto medio del consenso MarketScreener vicino a €9,89 che marcano il centro del range. La realizzazione dei risultati 2025 di Enel e l'esecuzione del piano 2026–2028 sono i temi comuni che guidano la dispersione delle stime.

Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni ENEL: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni ENEL quota a €9,14 alle 12:45 UTC del 24 marzo 2026, posizionandosi appena sotto una densa fascia di medie mobili dove le SMA a 20/50/100/200 giorni si allineano rispettivamente a circa €9,59 / €9,42 / €9,15 / €8,59. Il prezzo quota al di sotto delle SMA a 10-50 giorni, che generano tutte un segnale di vendita, mentre le SMA a 100 e 200 giorni al di sotto del prezzo corrente restituiscono segnali di acquisto, lasciando il titolo intrappolato tra pressione di resistenza nel breve termine e supporto strutturale nel lungo termine.

L'RSI a 14 giorni segna 43,4, una lettura neutrale alta-moderata che riflette una mancanza di convinzione direzionale, mentre l'ADX a 14,2 si posiziona marginalmente sotto la soglia di 15, confermando condizioni di trend deboli e un contesto range-bound. La Hull moving average (9) a €9,03 registra un segnale di acquisto, suggerendo che il momentum a brevissimo termine si è stabilizzato, sebbene ciò rientri ancora nel quadro più ampio di un prezzo in consolidamento piuttosto che in trend.

Sul lato superiore, il pivot classico a €9,77 è il primo livello da monitorare. Una chiusura giornaliera convincente sopra quel livello rimetterebbe in vista la resistenza R1 a €10,73, con R2 a €11,27 che funge da riferimento secondario se il primo livello di resistenza viene superato. La linea base Ichimoku vicino a €9,56 e la SMA a 20 giorni a €9,59 formano una banda di resistenza compressa nell'area €9,56–€9,60 che il prezzo dovrebbe prima superare.

In caso di ribassi, la SMA a 100 giorni vicino a €9,15 fornisce la fascia di supporto più immediata, posizionandosi vicino ai livelli attuali. Una chiusura giornaliera al di sotto rischierebbe un movimento verso il supporto pivot classico a €9,23 (S1) e poi verso la zona più ampia €8,27–€8,59 ancorata da S2 e dalla SMA a 200 giorni (TradingView, 24 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Enel (2024–2026)

Enel S.p.A. (ENEL) è stata fondata nel 1962 come ente nazionale italiano per l'elettricità, e le sue azioni sono quotate su Borsa Italiana dalla parziale privatizzazione della società nel 1999.

Nel biennio fino al 24 marzo 2026, il prezzo delle azioni ENEL ha toccato un minimo di €5,83 il 9 aprile 2024, mentre i crescenti tassi d'interesse europei pesavano sulle valutazioni delle utility e i titoli a rendimento da dividendo perdevano favore. Il titolo ha poi messo a segno un recupero sostenuto nella seconda metà del 2024, chiudendo l'anno a €6,90 il 30 dicembre 2024 – ben al di sopra di quel minimo di aprile.

Il momentum è continuato nel 2025. ENEL è sceso a €6,82 all'inizio di aprile 2025 durante una breve svendita di mercato, ma si è ripreso costantemente durante l'estate e l'autunno, chiudendo a €7,22 il 24 marzo 2025. Il titolo ha accelerato bruscamente all'inizio del 2026, raggiungendo il massimo biennale di €10,25 il 27 febbraio 2026, supportato dagli impegni del Capital Markets Day di Enel e dall'annuncio di un nuovo buyback azionario.

ENEL ha chiuso a €9,17 il 24 marzo 2026, in rialzo di circa il 30,5% da inizio anno e del 27,0% anno su anno.