BPER Banca S.p.A. (BPE) quota a €12,21 alle 12:21 UTC del 27 aprile 2026, dopo aver toccato un massimo intraday di €12,21 e un minimo di sessione di €11,82. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il titolo è stato sostenuto da una serie di traguardi aziendali nell'aprile 2026. In particolare, la fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca ha avuto effetto il 20 aprile 2026, creando un'entità combinata con circa 23.000 dipendenti, 2.000 filiali e oltre €420 miliardi di attività (MarketScreener, 20 aprile 2026). Quattro giorni dopo, il 23 aprile 2026, l'assemblea ordinaria degli azionisti di BPER ha approvato il bilancio 2025 e confermato la distribuzione di un dividendo finale in contanti di €0,56 per azione, con data di stacco cedola il 19 maggio 2026 e data di pagamento il 20 maggio 2026 (BPER Banca, 23 aprile 2026). Le azioni italiane hanno fornito un contesto aggiuntivo, con il FTSE MIB che ha registrato una delle sue migliori performance di singola sessione del 2026 l'8 aprile 2026, salendo di circa il 3,9%, mentre il più ampio settore bancario italiano è rimasto sotto osservazione nel contesto delle considerazioni in corso sulla politica dei tassi della BCE (BBN Times, 8 aprile 2026).

Outlook BPER Banca: fusione completata, target rimangono positivi

Al 27 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni BPER Banca sono state influenzate dal completamento dell'incorporazione di Banca Popolare di Sondrio il 20 aprile 2026 e da un risultato record degli utili 2025.

Investing.com (consenso analisti, aprile 2026)

Investing.com riporta una previsione media a 12 mesi per il titolo BPE di €13,83 basata su 13 analisti, con una stima massima di €14,50 e una minima di €12,48, insieme a un rating di consenso complessivo di Buy, con 8 rating Buy e 2 rating Hold registrati. La piattaforma osserva che l'aggregato riflette diverse ipotesi degli analisti sul margine di interesse netto, sul costo del rischio e sull'integrazione del bilancio a seguito della fusione con Popolare di Sondrio (Investing.com, 27 aprile 2026).

Yahoo Finance (aggregato broker)

Yahoo Finance aggrega un target di prezzo medio a 12 mesi di €13,83 per BPE.MI, con la stima massima a €14,50 e la minima a €12,48. Il range suggerisce che gli analisti stanno ampiamente prezzando l'accrescimento degli utili dal gruppo combinato più grande, mentre la stima minima di €12,48 si colloca marginalmente sopra l'ultima chiusura di €12,21 (Yahoo Finance, 27 aprile 2026).

MarketScreener (panoramica consenso)

MarketScreener registra un target di consenso medio a 12 mesi di €13,68 su 12 analisti, con un massimo di €14,60 e un minimo di €11,79, e un rating di consenso medio di Buy. L'estremità superiore del range è attribuita a broker tra cui Mediobanca e Deutsche Bank Research, mentre Kepler Cheuvreux detiene la stima minima di €11,79 con rating Hold a seguito del suo downgrade di ottobre 2025 (MarketScreener, 27 aprile 2026).

MarketBeat (riepilogo rating analisti)

MarketBeat traccia BPER Banca con il ticker OTC BPXXY e osserva che il titolo porta una raccomandazione di consenso Buy tra gli analisti che lo coprono, con la visione prevalente supportata dall'utile netto record della banca nel 2025 e dalla sua espansa presenza retail italiana dopo la fusione, che ha avuto effetto il 20 aprile 2026. I dati aggregati della piattaforma, al 27 aprile 2026, non riflettono downgrade degli analisti nella finestra di 30 giorni precedente (MarketBeat, 27 aprile 2026).

Sintesi: attraverso queste previsioni sulle azioni BPER Banca, i target medi a 12 mesi per BPER Banca convergono nel range €13,68–€13,83 a fine aprile 2026, con l'estremità superiore vicina a €14,60 e quella prudenziale minima a €11,79; Buy è il rating di consenso dominante, con la fusione completata e la sovraperformance degli utili 2025 citati come motivazione comune di supporto.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni BPE: Panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni BPE quota a €12,21 alle 12:21 UTC del 27 aprile 2026, mantenendosi sopra un ampio cluster di medie mobili dove le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni si collocano rispettivamente a circa €11,91, €11,60, €11,61 e €10,44; l'allineamento 20-sopra-50 è intatto, mantenendo il trend di breve termine costruttivo secondo il riepilogo delle medie mobili di TradingView.

Il momentum è nella zona neutrale-superiore, con l'indice di forza relativa a 14 giorni a 57,8, coerente con una lettura moderatamente positiva ma non estesa. L'indice direzionale medio a 14,9 si colloca appena sotto la soglia di 15, secondo i dati di TradingView, suggerendo che la forza del trend rimane contenuta piuttosto che fermamente stabilita in questa fase.

Al rialzo, il pivot classico R1 a €11,83 è già sotto la chiusura attuale, con R2 a €12,52 che rappresenta il riferimento overhead più vicino nel framework dei pivot classici; una chiusura giornaliera sostenuta sopra quel livello metterebbe R3 a €14,09 in visione più ampia. La media mobile di Hull (9) a €12 e la media mobile ponderata per volume a €11,97 si collocano entrambe sotto la chiusura, coerenti con i segnali di acquisto prevalenti sulla maggioranza degli indicatori delle medie mobili riportati da TradingView.

In caso di ritracciamenti, il pivot classico a €10,96 rappresenta il punto di riferimento iniziale, seguito dalla fascia della SMA a 100 giorni vicino a €11,61; un movimento sotto quel livello porterebbe in considerazione S1 a €10,26 (TradingView, 27 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzi azioni BPER Banca (2024–2026)

Il prezzo delle azioni BPE è circa raddoppiato negli ultimi due anni, salendo dal range €4,82–€4,83 visto a fine aprile 2024 a €12,21 alla chiusura del 27 aprile 2026.

Il titolo ha chiuso il 2024 a €6,14 e ha portato questo slancio nel 2025, seguendo sostanzialmente un periodo di forti utili tra le banche italiane mentre il margine di interesse netto rimaneva elevato nel contesto della politica dei tassi della BCE. Il rally è stato interrotto bruscamente all'inizio di aprile 2025 quando BPE è sceso a un minimo di sessione di €5,33 il 7 aprile 2025, coincidendo con vendite generalizzate sulle azioni europee innescate da rinnovate preoccupazioni sui dazi commerciali globali, prima di recuperare e chiudere il 2025 a €11,59, un guadagno di circa l'88,7% sull'anno.

Il 2026 si è aperto sopra €11,60 e BPE è salito a un massimo di sessione di €12,90 il 9 febbraio 2026, intorno al momento in cui la banca ha riportato ricavi annuali record e delineato i piani per chiudere la fusione con Banca Popolare di Sondrio. È seguito un ritracciamento attraverso marzo, con il titolo sceso a €10,79 il 9 marzo 2026 nel contesto di una più ampia debolezza del mercato, prima di recuperare attraverso aprile mentre la fusione si completava il 20 aprile 2026.

BPE quota a €12,21 al 27 aprile 2026, circa il 5,1% in più da inizio anno e circa il 73,2% in più su base annua.