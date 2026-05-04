UniCredit S.p.A. (UCG) scambia a €64,76 nel pomeriggio europeo alle 13:33 UTC del 27 aprile 2026, all'interno di un range intraday di €63,05–€64,89, secondo il feed di quotazioni di Capital.com.

Il sentiment sul titolo continua a riflettere diversi fattori concomitanti. Il consiglio di amministrazione di UniCredit ha convocato un'assemblea generale straordinaria per il 4 maggio 2026, durante la quale gli azionisti voteranno su un proposto aumento di capitale fino a 470 milioni di nuove azioni ordinarie per finanziare un'offerta di scambio interamente in azioni per Commerzbank (UniCredit IR, 2 aprile 2026). Le preoccupazioni sulla diluizione hanno continuato a pesare sul prezzo dell'azione dall'annuncio (Ad-hoc News, 3 aprile 2026). Il titolo ha anche scambiato ex dividendo il 20 aprile 2026, con un dividendo finale in contanti di €1,7208 per azione pagato il 22 aprile 2026, che ha ridotto meccanicamente il prezzo quotato (UniCredit IR, 23 febbraio 2026). Il sentiment più ampio sulle azioni europee è stato sostanzialmente piatto durante la sessione, con il FTSE MIB italiano e l'Euro Stoxx 50 che hanno aperto vicino ai livelli invariati all'apertura di lunedì.

Outlook UniCredit: si avvicina il voto su Commerzbank, target divergenti

Al 27 aprile 2026, le previsioni sulle azioni UniCredit di terze parti riflettono un consensus ampiamente costruttivo, con target individuali a 12 mesi che coprono un'ampia gamma e riflettono visioni differenti sull'offerta di scambio per Commerzbank, sulla politica della Banca Centrale Europea e sulla capacità di generare utili standalone.

Zacks Research (azione sul rating)

Zacks Research ha declassato UniCredit da Hold a Strong Sell, rappresentando la posizione più cauta tra gli analisti che coprono il titolo in quel momento. Il declassamento contrasta con le mosse buy-side simultanee di Morgan Stanley e Citigroup, evidenziando una crescente divergenza nelle view dei broker in mezzo all'incertezza sull'esecuzione dell'operazione (MarketBeat, 23 aprile 2026).

Morgan Stanley (upgrade del rating)

Morgan Stanley ha alzato UniCredit a Overweight, muovendosi contro il trend di de-rating prevalente quella settimana. L'upgrade riflette la valutazione di Morgan Stanley del profilo rischio/rendimento ai livelli di prezzo attuali dopo che il titolo si è ritirato dai massimi di febbraio 2026 sopra €74 in mezzo all'incertezza sull'operazione Commerzbank (MarketBeat, 21 aprile 2026).

UniCredit IR (tracker del consensus broker)

La pagina del consensus delle investor relations di UniCredit aggrega 15 analisti contributori e riporta una previsione media a 12 mesi sulle azioni UCG di €83,74. La ripartizione mostra il 67% dei contributori con rating equivalenti a buy e il 33% a Hold, senza rating Sell registrati in quella data, implicando uno spread di circa il 29% rispetto al consensus dall'attuale ultimo prezzo di Capital.com di €64,76 (UniCredit IR, 15 aprile 2026).

MarketScreener (panoramica del consensus)

MarketScreener aggrega le submission degli analisti e riporta un target price di consensus, con il rating medio a Outperform. Il consensus riflette modelli aggiornati dopo i risultati del quarto trimestre 2025 ed è rimasto nell'intervallo €83–€89 mentre gli analisti valutano il rischio di diluizione del capitale dell'offerta interamente in azioni per Commerzbank rispetto alle solide metriche di redditività standalone di UniCredit (MarketScreener, 27 aprile 2026).

Yahoo Finance (target aggregati)

Yahoo Finance riporta un target price di consensus a un anno di €82,57 per UniCredit, derivato da 16 analisti contributori, con la data ex dividendo indicata al 20 aprile 2026. La cifra si colloca circa il 27,5% sopra l'attuale ultimo prezzo di €64,76 sul feed di Capital.com, con il gap che riflette in parte l'aggiustamento meccanico nel prezzo quotato a seguito del pagamento del dividendo in contanti di €1,7208 per azione (Yahoo Finance, 27 aprile 2026).

Da notare: attraverso queste fonti, le previsioni sulle azioni UniCredit convergono in un range di consensus medio di €82–€84 tra i tracker, mentre le view individuali delle case spaziano dallo Strong Sell di Zacks all'estremo ribassista all'Overweight appena aggiornato di Morgan Stanley. Il filo conduttore è la forte redditività standalone, contrapposta al rischio di esecuzione e diluizione derivante dalla proposta acquisizione di Commerzbank.

Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni UCG: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni UCG scambia a €64,76 alle 13:33 UTC del 27 aprile 2026, posizionandosi sotto il suo cluster di medie mobili chiave, con le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni stratificate rispettivamente a circa €65,83, €67, €68,89 e €66,49 su TradingView. L'ultimo prezzo si colloca anche sotto tutte e quattro le medie mobili esponenziali sugli stessi tenori, mentre la Hull moving average (9) a €63,15 si posiziona sotto il prezzo attuale e offre un floor dinamico più vicino nel breve termine.

Il momentum è contenuto. L'RSI a 14 giorni legge 45,80, collocandolo in territorio neutro-debole, senza una forte inclinazione direzionale in nessuna delle due direzioni secondo i dati di TradingView. L'average directional index (14) a 18,12 indica un trend che attualmente manca di forte convinzione.

Sul lato rialzista, il pivot R1 classico a €68,59 rappresenta il primo riferimento sopra il prezzo attuale; una chiusura giornaliera sopra quel livello potrebbe portare in vista la zona R2 vicino a €76,33. Sul lato ribassista, il punto pivot classico (P) a €62,98 funge da supporto iniziale, seguito dal livello S1 a €55,24. Un movimento sotto €62,98 potrebbe aprire un percorso verso S1, mentre qualsiasi rimbalzo potrebbe riportare in focus l'area della SMA a 200 giorni vicino a €66,49 (TradingView, 27 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzi azioni UniCredit (2024–2026)

Il prezzo delle azioni UCG ha aperto aprile 2024 vicino a €35, scambiando in un range stretto fino a metà anno prima di spingere gradualmente più in alto. Entro fine luglio 2024, il titolo si stava avvicinando a €39, anche se un breve sell-off all'inizio di agosto – coincidente con un più ampio crollo del mercato azionario globale innescato dallo smantellamento dei carry trade sullo yen – lo ha riportato verso €31–€33 prima che recuperasse bruscamente.

Da lì, UCG ha costruito costantemente attraverso l'autunno 2024 e l'inizio del 2025, salendo dai bassi €40 di ottobre 2024 verso i medi €40 entro febbraio 2025. Il rally ha raccolto slancio durante la primavera 2025, con il titolo che ha superato €55 a marzo mentre la migliorata redditività e la storia di restituzione del capitale di UniCredit hanno attirato rinnovato interesse. Quel momentum si è arrestato ad aprile 2025 in mezzo a un brusco episodio risk-off legato all'escalation tariffaria statunitense, trascinando UCG a un minimo di sessione biennale di €38,87 il 7 aprile 2025.

Il recupero è stato rapido. UCG ha recuperato €50 all'inizio di maggio, poi è balzato a un massimo biennale di €79,86 il 10 febbraio 2026, vicino al picco dell'entusiasmo sul banking europeo e poco dopo che UniCredit ha alzato le sue previsioni di profitto a seguito dei risultati FY25. Il titolo si è da allora ritirato, pesato dalle preoccupazioni sulla diluizione legate alla proposta offerta di scambio interamente in azioni per Commerzbank e da un aggiustamento ex dividendo di €1,7208 per azione il 20 aprile 2026, con UCG che scambia a €64,70 il 27 aprile 2026 – circa il 18,9% sotto il suo picco di febbraio ma circa il 68% sopra il suo minimo di aprile 2025.