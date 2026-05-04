Leonardo S.p.A. (LDO) quota a €52,84 alle 13:55 UTC del 27 aprile 2026, all'interno di un range intraday di €51,93–€53,61 sul feed CFD azionario denominato in EUR di Capital.com. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L'andamento dei prezzi è stato influenzato da una transizione di leadership dopo che il Tesoro italiano ha proposto Lorenzo Mariani, in precedenza co-direttore generale di Leonardo e responsabile di MBDA Italia, come nuovo CEO dell'azienda il 9 aprile 2026, in sostituzione di Roberto Cingolani (Reuters, 9 aprile 2026). L'annuncio ha contribuito a un brusco calo di circa l'8,5% in una singola sessione, mentre la più ampia svendita dei titoli europei e i maggiori dazi statunitensi hanno aggiunto ulteriore pressione a metà aprile (Global Banking & Finance Review, 9 aprile 2026). Il sentiment è stato inoltre plasmato dal Piano Industriale 2026–2030 di Leonardo, approvato il 12 marzo 2026, che punta a €142 miliardi di ordini cumulativi fino al 2030 e prevede ricavi annuali di €30 miliardi entro la fine del periodo del piano, rispetto ai €19,5 miliardi dell'anno fiscale 2025 (Leonardo, 12 marzo 2026). Allo stesso tempo, il più ampio settore aerospaziale e della difesa europeo ha continuato a trarre supporto dall'aumento dei budget di difesa dei membri NATO in mezzo alle continue tensioni geopolitiche (Defence News, 12 marzo 2026). Un voto formale degli azionisti sulla nomina di Mariani è previsto per l'assemblea generale della società il 7 maggio 2026 (Escudo Digital, 10 aprile 2026).

Previsioni azioni Leonardo 2026–2030: voto su Mariani si avvicina mentre gli obiettivi si dividono

Al 27 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Leonardo riflettono un quadro misto ma sostanzialmente costruttivo, mentre i broker rivalutano il titolo dopo l'annuncio della successione del CEO e la più ampia svendita di aprile dei titoli europei. I seguenti obiettivi riassumono le previsioni di terze parti catturate in quella finestra.

MarketBeat (consenso multi-broker)

MarketBeat registra un consenso Moderate Buy per l'ADR OTC di Leonardo (FINMY), derivato da sei valutazioni di analisti: due Strong Buy, un Buy e tre Hold. Il panel include Barclays, che mantiene un rating Overweight assegnato il 9 marzo 2026; Citigroup, che ha aggiornato a Strong Buy il 31 marzo 2026; e Jefferies, che ha abbassato il suo rating a Hold all'inizio di aprile 2026, con Deutsche Bank che è passata anch'essa a Hold a gennaio 2026. Nel complesso, questi lasciano il consenso ponderato da visioni divergenti sul rischio post-cambio di leadership e sul momentum della spesa per la difesa europea (MarketBeat, 21 aprile 2026).

Investing.com (aggregato consenso)

Investing.com aggrega le previsioni di 15 analisti che coprono Leonardo e riporta un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di €52,99, con una stima alta di €63 e una bassa di €35,30, insieme a un consenso Buy derivato da 10 rating Buy e 5 Hold. L'ampio divario tra le stime alte e basse indica visioni diverse su come la transizione di leadership e i venti contrari macroeconomici possano influenzare la consegna degli utili di Leonardo nel breve termine rispetto agli obiettivi del Piano Industriale 2026–2030 (Investing.com, 26 aprile 2026).

Alpha Spread (aggregato Wall Street)

Alpha Spread compila le stime degli analisti per Leonardo e riporta un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di €69,30, con una previsione alta di €83,48 e una bassa di €50,50, al 27 aprile 2026. L'aggregatore osserva che il consenso riflette un'inclinazione generale Outperform nel panel di copertura, in mezzo alle aspettative di crescita dei ricavi a doppia cifra attraverso l'orizzonte del Piano Industriale 2026–2030 dichiarato da Leonardo (Alpha Spread, 27 aprile 2026).

Sintesi: tra queste fonti, le previsioni sulle azioni Leonardo coprono un'ampia gamma, da stime individuali basse di €35,30 a massimi di €83,48, con medie che si raggruppano tra circa €53 e €69 a seconda dell'aggregatore e della composizione del panel di analisti. Il rating di consenso predominante è Buy o Moderate Buy, sebbene un aumento dei rating Hold da Jefferies e Deutsche Bank indichi un'incertezza persistente riguardo alla transizione del CEO e alla rivalutazione del settore nel breve termine.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni LDO: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni LDO quota a €52,84 alle 13:55 UTC del 27 aprile 2026, posizionandosi sotto un denso scaffale di medie mobili dove le SMA a 20/50/100/200 giorni convergono nell'intervallo €55–€59, secondo i dati di TradingView. La SMA a 200 giorni a €52,64 e la media mobile Hull (9) a €52,35 si trovano vicino al prezzo attuale, offrendo un livello di supporto di riferimento nel breve termine, mentre l'EMA a 200 giorni a €52,51 si allinea sostanzialmente con quel livello.

Gli indicatori di momentum propendono per il negativo. L'RSI a 14 giorni registra 36,15, posizionandolo in territorio neutrale-basso e sotto la linea mediana, coerente con una pressione d'acquisto contenuta. L'ADX (14) registra 17,78, indicando un ambiente di trend debole e non direzionale in questa fase, secondo TradingView.

Sul lato rialzista, il pivot point classico si trova a €59,60; una chiusura giornaliera sopra quel livello potrebbe portare in vista la zona R1 vicino a €64,70. Oltre a ciò, R2 a €71,36 segna il prossimo riferimento nel framework dei pivot classici.

Sul lato ribassista, S1 secondo il modello classico si trova a €52,94, vicino al prezzo attuale, con S2 a €47,84 come prossimo riferimento qualora l'area attuale dovesse cedere (TradingView, 27 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Leonardo (2024–2026)

Il prezzo delle azioni LDO ha aperto aprile 2024 scambiando intorno a €21–€22, parte di una base stabile che si era costruita nella seconda metà del 2023. Il titolo è salito gradualmente nella seconda metà del 2024, chiudendo il 2025 a €49,23 il 30 dicembre 2025 – un guadagno di circa il 90% dai livelli di aprile 2024, mentre i budget di difesa europei si espandevano in mezzo alle continue tensioni geopolitiche e agli impegni di spesa NATO.

Il rally si è esteso all'inizio del 2026. Leonardo ha toccato un picco intraday di €66,37 il 12 marzo 2026, coincidendo con la presentazione del Piano Industriale 2026–2030 della società, che prevedeva ricavi di €30 miliardi e ordini cumulativi di €142 miliardi entro il 2030. Quello si è rivelato il punto più alto. All'inizio di aprile 2026, il governo italiano ha annunciato che avrebbe sostituito il CEO Roberto Cingolani con Lorenzo Mariani; il titolo ha perso circa l'8,5% in una singola sessione, scendendo da €63,03 il 1° aprile a €57,30 entro il 7 aprile 2026, e ha continuato a scivolare al ribasso durante il mese.

LDO ha chiuso a €52,87 il 27 aprile 2026, circa il 20,4% sotto il suo picco di marzo 2026, sebbene ancora circa l'8% sopra la sua chiusura del 30 dicembre 2025 di €49,23.