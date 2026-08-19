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Negozia Leonardo SPA - LDO CFD

59.55+0.86%
The chart shows the LDO stock price data over the last 1 day, with a current price of 59.55, a high of 59.79, and a low of 59.17.
Vendi

59.39

Acquista

59.55

0.16
Basso: 59.17Alto: 59.79
Seller:
1.16279%
Buyer:
98.8372%
Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.
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Spread0.16
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Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
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Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.004909 %
(-€0.25)

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Denaro da leva ~€4,000.00

-0.00491%
Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaEUR
Quantità negoziata min0.1
Margine20.00%
BorsaItaly
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
1%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Statistiche Principali
Chiusura prec.59.03
Apertura59.17
Variazione a 1 Anno20.31%
Range Giornaliero59.17 - 59.79

Negozia Leonardo SPA - LDO

Su Leonardo SpA

LEONARDO - SOCIETÀ PER AZIONI, precedentemente Finmeccanica S.p.A., è una società di alta tecnologia con sede in Italia che si occupa dell'industria Aerospaziale, della Difesa e della Sicurezza. La Società è attiva nel mercato nazionale e internazionale, principalmente in quattro mercati, quali Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia. La Società opera in sette settori commerciali, quali Elicotteri, Difesa e sicurezza, Elettronica, Aeronautica, Spazio, Sistemi di difesa e Altre attività. Inoltre, la Società opera attraverso società controllate e joint venture, tra cui DRS Technologies Group (prodotti per la difesa, servizi e supporto integrato), Telespazio Group (fornitore di servizi via satellite), Thales Alenia Space Group (servizi satellitari e fabbricazione di spazio), MBDA Group (sistemi missilistici) e GIE ATR (aerei regionali) e Sistemi Dinamici SpA.

Il prezzo attuale dell'azione Leonardo SPA è di 59.31 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: indie Semiconductor, Inc., Sartorius Stedim Biotech SA, MillerKnoll, Inc., Intellia Therapeutics Inc, Thales e Live Oak Bancshares Inc. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.

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Commenti e valutazioni degli utenti

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Valutazioni e Recensioni
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