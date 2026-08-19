Negozia Leonardo SPA - LDO

Su Leonardo SpA

LEONARDO - SOCIETÀ PER AZIONI, precedentemente Finmeccanica S.p.A., è una società di alta tecnologia con sede in Italia che si occupa dell'industria Aerospaziale, della Difesa e della Sicurezza. La Società è attiva nel mercato nazionale e internazionale, principalmente in quattro mercati, quali Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia. La Società opera in sette settori commerciali, quali Elicotteri, Difesa e sicurezza, Elettronica, Aeronautica, Spazio, Sistemi di difesa e Altre attività. Inoltre, la Società opera attraverso società controllate e joint venture, tra cui DRS Technologies Group (prodotti per la difesa, servizi e supporto integrato), Telespazio Group (fornitore di servizi via satellite), Thales Alenia Space Group (servizi satellitari e fabbricazione di spazio), MBDA Group (sistemi missilistici) e GIE ATR (aerei regionali) e Sistemi Dinamici SpA.

Il prezzo attuale dell'azione Leonardo SPA è di 59.31 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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