Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) ha chiuso l'ultima seduta a €5,69 il 27 aprile 2026, con la sessione intraday compresa tra €5,57 e €5,69 sul feed di quotazioni di Capital.com alle 12:02 UTC. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment sui titoli finanziari italiani è stato generalmente più solido durante la seduta, con i peer del settore tra cui UniCredit e Banco BPM anch'essi in rialzo sull'IT40, anche se l'indice di riferimento italiano è sceso dello 0,1% ed è rimasto sulla buona strada per il suo mese più debole da giugno 2022 (Trading Economics, 31 marzo 2026). L'attenzione è focalizzata anche sulla prossima riunione di politica monetaria della BCE del 30 aprile 2026, in cui si prevede ampiamente che i tassi rimangano al 2% dopo la decisione di marzo di mantenere invariato il tasso sui depositi (Bloomberg, 15 aprile 2026). Un contesto di tassi stabili continua a sostenere i margini di interesse netto delle banche italiane (Financial Times, 25 febbraio 2026). Nel frattempo, la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2026 di Intesa Sanpaolo è prevista per il 5 maggio 2026 (MarketScreener, 25 febbraio 2026), e il 14 aprile 2026 la banca ha depositato la comunicazione di un aumento di capitale gratuito relativo al piano di incentivazione a lungo termine Performance Share Plan 2022-2025, esercitando parzialmente i poteri conferiti dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 2022 (Intesa Sanpaolo, 14 aprile 2026).

Outlook Intesa Sanpaolo: risultati Q1 vicini, target in primo piano

Al 27 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Intesa Sanpaolo riflettono target price a 12 mesi influenzati dal piano di restituzione del capitale 2026-2029 della banca, dal percorso dei tassi BCE e dalla correzione del titolo dal picco di febbraio 2026 vicino a €6,10.

MarketScreener (consensus di 21 analisti, 19 aprile 2026)

MarketScreener traccia 21 analisti che coprono ISP e registra un consensus medio di Buy al 19 aprile 2026, con un target price medio a 12 mesi di €6,63, una stima massima di €7,40 e una minima di €5. La differenza tra le singole stime riflette ipotesi diverse sulla sostenibilità del margine di interesse netto mentre la BCE continua il suo percorso di normalizzazione dei tassi (MarketScreener, 19 aprile 2026).

Simply Wall St (valutazione del fair value, 22 aprile 2026)

Simply Wall St colloca il fair value di ISP derivato dagli analisti a circa €6,61, rispetto a una chiusura di €5,68 registrata al momento della pubblicazione del 23 aprile 2026. L'analisi rileva che il gap di valutazione si basa sulla capacità di utili futuri della banca, con lo sconto rispetto al fair value che si è ampliato dopo il ritracciamento del titolo dai massimi di inizio 2026 (Simply Wall St, 23 aprile 2026).

Conclusione: tra queste previsioni sulle azioni Intesa Sanpaolo, i target consensus a 12 mesi spaziano da €5 a €7,40. Nei panel monitorati, il rating consensus medio prevalente rimane Buy.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni ISP: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni ISP quota a €5,69 sul grafico giornaliero al 27 aprile 2026, con la SMA a 10 giorni a €5,76 e la EMA a 10 giorni a €5,69 entrambe posizionate appena sopra l'ultima chiusura e che registrano segnali di vendita. Al contrario, la struttura più ampia delle medie mobili rimane costruttiva: le SMA a 20/50/100/200 giorni si attestano rispettivamente a circa €5,58 / €5,49 / €5,67 / €5,55, con la maggior parte che restituisce ancora segnali di acquisto secondo i dati di TradingView.

L'RSI a 14 giorni segna 55,7, posizionando il momentum nella zona neutrale superiore, senza alcun forte impulso direzionale confermato. L'ADX(14) a 24,9 è appena sotto la soglia di 25 associata a un trend consolidato, suggerendo che il movimento attuale manca di un orientamento direzionale fermamente radicato, secondo i dati degli oscillatori di TradingView.

Sul lato superiore, il pivot classico R1 a €5,62 è il riferimento più vicino sopra l'ultima chiusura; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in primo piano l'area R2 vicino a €6,07. Sul lato inferiore, il punto pivot classico a €5,22 rappresenta il supporto iniziale, con la SMA a 100 giorni vicino a €5,67 e la SMA a 200 giorni vicino a €5,55 che formano una piattaforma di medie mobili nelle vicinanze. Un movimento sostenuto sotto S1 a €4,76 segnerebbe un deterioramento più sostanziale della struttura a breve termine (TradingView, 27 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Intesa Sanpaolo (2024-2026)

Il prezzo delle azioni ISP ha chiuso a €3,55 il 29 aprile 2024, per poi salire costantemente nel corso dell'anno, chiudendo il 2024 a €3,87 – un guadagno di circa il 47% sull'intero anno solare, poiché i titoli bancari europei hanno beneficiato ampiamente di un margine di interesse netto sostenuto in un contesto di tassi più alti per più tempo.

Il rally si è esteso bruscamente nel 2025. ISP ha superato €4 a marzo 2025, ha oltrepassato €5 a giugno e ha spinto sopra €5,90 tra novembre e dicembre. Un sell-off breve ma severo si è verificato il 7 aprile 2025, quando il titolo è sceso a un minimo intraday di €3,69 in mezzo alla volatilità globale da shock tariffario, prima di recuperare rapidamente. A fine 2025, ISP ha chiuso vicino a €5,95, rappresentando un guadagno di circa l'81% nel 2025 mentre la banca registrava utili record e annunciava un buyback di €2,3 miliardi.

Il 2026 è iniziato con il titolo scambiato sopra €6, toccando brevemente un massimo di sessione di €6,17 il 4 febbraio 2026 – il suo livello più forte nel dataset. Un ampio ritracciamento è seguito a marzo, con ISP scivolato verso €5,10, coincidendo con rinnovata incertezza macro e una ritirata azionaria europea guidata dai dazi. Il titolo da allora ha parzialmente recuperato, chiudendo a €5,71 il 27 aprile 2026, circa il 4,3% in calo da inizio anno rispetto alla chiusura del 2 gennaio 2026 di €5,95.