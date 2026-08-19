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Su Intesa Sanpaolo SpA

INTESA SANPAOLO SPA è una società bancaria con sede in Italia. Opera attraverso sei segmenti di business: Banca dei Territori, IMI Corporate & Investment Banking, International Subsidiary Banks, Asset Management, Private Banking ed Insurance. Banca dei Territori comprende le tradizionali attività di prestito e raccolta di depositi in Italia ed i relativi servizi finanziari. IMI Corporate & Investment Banking copre il corporate banking, l'investment banking e la finanza pubblica in Italia e all'estero. International Subsidiary Banks sovrintende alle operazioni commerciali della Società sui mercati internazionali attraverso filiali e collegate. Il Private Banking fornisce a privati e persone con un patrimonio netto elevato prodotti e servizi specifici. Asset Management sviluppa soluzioni di asset management. Insurance presidia la gestione delle controllate Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Fideuram Vita S.p.A., oltre a sviluppare un mix di prodotti assicurativi. La Banca ha una presenza internazionale.

Il prezzo attuale dell'azione Intesa Sanpaolo SPA è di 6.855 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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