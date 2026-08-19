IniziaMercatiAzioniIntesa Sanpaolo SPA

Negozia Intesa Sanpaolo SPA - ISP CFD

6.8775+0.15%
The chart shows the ISP stock price data over the last 1 day, with a current price of 6.8775, a high of 6.8875, and a low of 6.8475.
Vendi

6.8575

Acquista

6.8775

0.02
Basso: 6.8475Alto: 6.8875
Seller:
8.47458%
Buyer:
91.5254%
Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.
Condizioni di Trading
Tipologia
Questo mercato finanziario è disponibile per il trading di CFD.
Scopri di più su:CFD
CFD
Spread0.02
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Margine. Il tuo investimento
€1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.017313 %
(-€0.87)

Dimensione dell'operazione a leva ~€5,000.00

Denaro da leva ~€4,000.00

-0.01731%
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Margine. Il tuo investimento
€1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.004909 %
(-€0.25)

Dimensione dell'operazione a leva ~€5,000.00

Denaro da leva ~€4,000.00

-0.00491%
Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaEUR
Quantità negoziata min1
Margine20.00%
BorsaItaly
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
1%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Statistiche Principali
Chiusura prec.6.87
Apertura6.8875
Variazione a 1 Anno25.63%
Range Giornaliero6.8475 - 6.8875

Negozia Intesa Sanpaolo SPA - ISP

Su Intesa Sanpaolo SpA

INTESA SANPAOLO SPA è una società bancaria con sede in Italia. Opera attraverso sei segmenti di business: Banca dei Territori, IMI Corporate & Investment Banking, International Subsidiary Banks, Asset Management, Private Banking ed Insurance. Banca dei Territori comprende le tradizionali attività di prestito e raccolta di depositi in Italia ed i relativi servizi finanziari. IMI Corporate & Investment Banking copre il corporate banking, l'investment banking e la finanza pubblica in Italia e all'estero. International Subsidiary Banks sovrintende alle operazioni commerciali della Società sui mercati internazionali attraverso filiali e collegate. Il Private Banking fornisce a privati e persone con un patrimonio netto elevato prodotti e servizi specifici. Asset Management sviluppa soluzioni di asset management. Insurance presidia la gestione delle controllate Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Fideuram Vita S.p.A., oltre a sviluppare un mix di prodotti assicurativi. La Banca ha una presenza internazionale.

Il prezzo attuale dell'azione Intesa Sanpaolo SPA è di 6.855 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Avanza Bank Holding, EchoStar Corporation, Resmed, Hwa Hong, Banco Santander, S.A. e Fidelity National Financial. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.

Ultimi articoli sulle azioni

null
Azioni Intesa Sanpaolo: focus sull'offerta MPS
Intesa Sanpaolo è un gruppo bancario italiano sotto i riflettori dopo l'offerta da 30,60 miliardi di euro per MPS, lanciata in un contesto di mosse sui tassi BCE e consolidamento bancario europeo. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
10:00, 17 Giugno 2026
Insegna Intesa Sanpaolo
Previsioni azioni Intesa Sanpaolo: risultati Q1 e piano azionario
Intesa Sanpaolo con l'attenzione ora rivolta ai risultati del primo trimestre 2026 e a un aumento di capitale di aprile 2026 legato al piano azionario. Scopri i target price ISP di terze parti e l'analisi tecnica. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
06:53, 29 Aprile 2026
Previsioni Azioni Intesa Sanpaolo | Multa Privacy Isybank
Previsioni azioni Intesa Sanpaolo: multa privacy Isybank
Intesa Sanpaolo con l'attenzione del mercato attualmente influenzata dalla multa per violazione della privacy di Isybank e dalla pressione più ampia sui titoli bancari italiani. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
10:34, 27 Marzo 2026
Ingresso di una filiale bancaria Intesa Sanpaolo
Previsioni azioni Intesa Sanpaolo: multa dati Isybank
Intesa Sanpaolo è un gruppo bancario italiano quotato in Borsa Italiana, con il prezzo delle azioni sotto osservazione dopo una multa di marzo 2026 legata al trasferimento clienti Isybank. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
10:22, 25 Marzo 2026
Reuters NewsEurope
Mps, domani Cda su opzioni difensive a Opas Intesa - fonte
Reuters NewsEurope
Mps, domani Cda su opzioni difensive a Opas Intesa - fonte
Reuters NewsEurope
Italia - Elementi da tenere d'occhio il 19 agosto
Reuters NewsEurope
Mps valuta Ops su Banco Bpm e Banca Generali - Sole 24 Ore
Reuters NewsEurope
L'italiana Intesa Sanpaolo detiene nel secondo trimestre una partecipazione in SpaceX del valore di quasi 1 miliardo di dollari
Public TechnologiesEurope
Juventus sigla accordo pluriennale con Yokohama Tyre come official partner
Reuters NewsEurope
UniCredit, la ricetta di Orcel rischia di essere indigesta per Commerzbank
Public TechnologiesEurope
Intesa Sanpaolo diffonde comunicato su raccolta fondi “Cantiere Futuro” Generazioni FA
Reuters NewsEurope
Lega chiederà contributo 5% su utili prime dieci banche italiane - Salvini
Public TechnologiesEurope
Intesa Sanpaolo diffonde comunicato su raccolta fondi Bambini senza sbarre, target 100.000 euro entro fine agosto

Commenti e valutazioni degli utenti

Consulta i feedback dei nostri clienti1 con diversi livelli di esperienza.
2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
F****

Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
M******

Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.

2025-01-30
B***** A*******

Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.

2025-06-27
G******* D'******

Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.

2025-06-14
A****** S******

Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili

2025-03-15
N*******

Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti

2025-02-04
D***** B*******

Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.

2025-02-10
t*****_****

Sono cliente Capital da qualche mese ormai e mi sono trovato bene fin dall'inizio. Il supporto dalla mia Premium Client Manager Angela Battaglia è eccellente, cordiale, competente e professionale, e il regolare contatto per gli aggiornamenti ha creato in me un senso di tranquillità e soddisfazione. La piattaforma di trading è ottima, veloce nelle operazioni, spread molto buoni, un bel canale di formazione e news, e come ciliegina sulla torta la recente apertura della filiale italiana! 5 stel

2024-10-24
a*******

Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view

2025-06-25
L****

Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

2025-05-14
J*** A******** D****

Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

2025-05-23
P***

é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo

2025-05-12
F**** P*****

Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti

Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

4.6
Valutazioni e Recensioni
4.7
Valutazioni e Recensioni
4.6
4.6

Tre passaggi per iniziare

1. Crea il tuo account (previa verifica dei requisiti)2. Effettua un deposito nel modo che preferisci3. Inizia quando sei pronto