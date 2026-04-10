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Negozia Bper Banca SPA - BPE CFD

Il mercato non è al momento disponibile Le informazioni di mercato sono aggiornate al 2026-04-10 15:28:01
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CFD
Spread0.03
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Oneri per l'intero valore della posizione
-0.016602 %
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Dimensione dell'operazione a leva ~€5,000.00

Denaro da leva ~€4,000.00

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-0.005621 %
(-€0.28)

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-0.00562%
Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaEUR
Quantità negoziata min1
Margine20.00%
BorsaItaly
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
1%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Statistiche Principali
Chiusura prec.12.07
Apertura12.155
Variazione a 1 Anno106.19%
Range Giornaliero12.085 - 12.31

Negozia Bper Banca SPA - BPE CFD

La Bper Banca (BPE) è una banca cooperativa italiana e casa madre del Gruppo BPER. Offre servizi bancari per società e privati. I clienti principali sono le piccole e medie imprese. L’organizzazione è basata a Modena e gestisce le seguenti sussidiarie: Banco di Sardegna, Cassa di Risparmio di Bra, Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca di Sassari e Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara. La Bper Banca è rappresentata in 18 regioni italiane, è quotata sul Mercato Azionario Italiano e fa parte dell’indice FTSE MIB. Segui Capital.com per scoprire i più recenti prezzi delle azioni Bper Banca.

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15:14, 16 Febbraio 2026

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Consulta i feedback dei nostri clienti1 con diversi livelli di esperienza.
2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
F****

Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
M******

Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.

2025-01-30
B***** A*******

Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.

2025-06-27
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Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.

2025-06-14
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Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili

2025-03-15
N*******

Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti

2025-02-04
D***** B*******

Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.

2025-02-10
t*****_****

Sono cliente Capital da qualche mese ormai e mi sono trovato bene fin dall'inizio. Il supporto dalla mia Premium Client Manager Angela Battaglia è eccellente, cordiale, competente e professionale, e il regolare contatto per gli aggiornamenti ha creato in me un senso di tranquillità e soddisfazione. La piattaforma di trading è ottima, veloce nelle operazioni, spread molto buoni, un bel canale di formazione e news, e come ciliegina sulla torta la recente apertura della filiale italiana! 5 stel

2024-10-24
a*******

Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view

2025-06-25
L****

Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

2025-05-14
J*** A******** D****

Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

2025-05-23
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é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo

2025-05-12
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Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti

Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

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