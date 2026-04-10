Negozia Bper Banca SPA - BPE CFD

La Bper Banca (BPE) è una banca cooperativa italiana e casa madre del Gruppo BPER. Offre servizi bancari per società e privati. I clienti principali sono le piccole e medie imprese. L’organizzazione è basata a Modena e gestisce le seguenti sussidiarie: Banco di Sardegna, Cassa di Risparmio di Bra, Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca di Sassari e Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara. La Bper Banca è rappresentata in 18 regioni italiane, è quotata sul Mercato Azionario Italiano e fa parte dell’indice FTSE MIB. Segui Capital.com per scoprire i più recenti prezzi delle azioni Bper Banca.