Le migliori IPO in calendario da non perdere
Le IPO possono offrire accesso anticipato ad aziende in rapida ascesa e a nuove opportunità di trading, ma sono anche foriere di rischi. Mentre nuove società si accingono a fare il loro ingresso nelle borse mondiali nel 2025, i trader monitorano attentamente i nomi di maggior prestigio del settore fintech, di quello energetico, dell’e-commerce e di altri comparti.
Ecco la nostra disamina delle principali IPO potenzialmente in arrivo, suddivise per area geografica, con particolare attenzione riservata ai trend chiave da conoscere e agli step da seguire per negoziare titoli di nuova quotazione con i CFD.
Le migliori IPO in programma nel Regno Unito
Il mercato delle IPO del Regno Unito sta mostrando segni di ripresa nel 2025, e diversi nomi altisonanti stanno balzando agli onori delle cronache perché prevedono di quotarsi sul London Stock Exchange o su piazze azionarie di altri Paesi. Ecco alcune delle principali IPO da monitorare: tutte le informazioni sono aggiornate al 2 aprile 2025 e passibili di variazioni per effetto di sviluppi normativi o avvenimenti di mercato.
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Azienda
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Settore
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Valutazione stimata (anno)
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Prevista
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Revolut
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Digital banking
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60 miliardi di dollari (2025)
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2025
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Shein
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E-commerce
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30–66 miliardi di dollari (2024-2025)
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2025
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Monzo
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Digital banking
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5,9 miliardi di dollari (2024)
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2025
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Waterstones
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Negozio di libri
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N/D
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Da definire
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BrewDog
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Beni di consumo
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2 miliardi di dollari (2018)
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Da definire
Revolut
Revolut si è evoluta fino a diventare una delle più grandi banche digitali d'Europa, con una valutazione di 60 miliardi di dollari a febbraio 2025. Stando ai rumor, sta approntando una quotazione sul London Stock Exchange, subordinata alla concessione della licenza bancaria nel Regno Unito.
Shein
Shein ha presentato domanda di IPO in via riservata, ma sebbene la sua sede centrale sia a Singapore, si vocifera che intenda entrare nel listino del London Stock Exchange nel 2025. Con una valutazione di 50 miliardi di dollari a febbraio 2025, un’eventuale quotazione del colosso del fast fashion sta suscitando forte interesse tra gli analisti di tutto il mondo, sia di quelli specializzati nel settore retail che in quelli del comparto tech.
Per saperne di più sulla possibile offerta pubblica iniziale di Shein, consulta la nostra guida al trading sull'IPO di Shein.
Monzo
Monzo ha in cantiere di lanciare una IPO entro la fine del 2025, ma non sembra ancora aver deciso se quotarsi nel Regno Unito o negli Stati Uniti. Con una valutazione stimata di 5,9 miliardi di dollari a ottobre 2024, la neobanca britannica continua a espandersi e ad aumentare la redditività, in attesa di un probabile annuncio ufficiale.
Waterstones
Waterstones sta valutando, stando ad alcune voci di corridoio, una possibile IPO a Londra o a New York, nell’ambito dei suoi piani di espansione nei mercati del Regno Unito e degli Stati Uniti. Sebbene non vi siano conferme ufficiali in merito alla calendarizzazione, la decisione definitiva dipenderà dalla strategia di Elliott Management, il fondo di private equity cui fa capo l’iconica catena di librerie del Regno Unito.
BrewDog
Il percorsoBrewDog ha accantonato i già formalizzati piani di quotazione sul London Stock Exchange e ha rinviato la sua IPO. L'ultima valutazione della società, diffusa nel 2018, era pari a 1,8 miliardi di sterline (circa 2 miliardi di dollari). Sebbene non sia stata ufficializzata una nuova data, l’azienda continua a mostrare interesse per una futura quotazione in borsa.
Per saperne di più sulla possibile offerta pubblica iniziale di BrewDog, consulta la nostra guida al trading sull'IPO di BrewDog.
Le migliori IPO in programma negli Emirati Arabi Uniti
Il quadro delle IPO negli Emirati Arabi Uniti è in grande fermento, trainato da iniziative statali e dalla crescita del settore privato. Con Abu Dhabi e Dubai che puntano alla diversificazione del mercato dei capitali, gli analisti osservano attentamente il mercato alla ricerca di segnali di possibili nuove quotazioni, sia da parte di brand affermati che di aziende pionieristiche.
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Azienda
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Settore
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Valutazione stimata (anno)
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Prevista
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Etihad Airways
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Aviazione
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5 miliardi di dollari (2025)
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2025
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Noon.com
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E-commerce
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N/D
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Da definire
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Masdar
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Energia
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N/D
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Da definire
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FIVE Holdings
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Hospitality di lusso
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2,5–3 miliardi di dollari (2023)
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2025
Etihad Airways
Etihad Airwaysè in procinto di lanciare una IPO record, con un target di valutazione di 5 miliardi di dollari, così da diventare la prima compagnia aerea del Golfo a quotarsi in borsa. Finanziata dal fondo sovrano di Abu Dhabi, ADQ, si prevede che l'IPO renderà disponibile una quota del 20% della società, mediante il collocamento di 2,7 miliardi di azioni.
Noon.com
Noon.com è fortemente in odore di IPO, sebbene non siano ancora stati formalizzati piani di quotazione. In qualità di piattaforma di e-commerce leader in Medio Oriente, la società ha ammesso di star valutando un’offerta pubblica iniziale, ma ha smentito di averla programmata per l’immediato futuro.
Masdar
Masdar starebbe valutando una possibile IPO per raccogliere fondi per progetti di energia rinnovabile, con alcuni che ipotizzano una doppia quotazione, una delle quali verosimilmente alla borsa di New York. Ufficialmente, la società ha dichiarato di non avere “alcun piano in atto” per una quotazione in borsa.
FIVE Holdings
FIVE Holdings gestisce hotel di lusso a Dubai, Zurigo e Ibiza. L'azienda con sede negli Emirati Arabi Uniti sta mettendo a punto una IPO da 2 miliardi di dollari da lanciare nel 2025, con la sua strategia di quotazione che prevede che il 10% delle azioni venga riservato alle stock option per i dipendenti.
Scopri quali azioni è possibile negoziare attualmente, mentre tutte queste aziende predispongono le rispettive IPO: esplora i titoli delle principali società mondiali.
Le migliori IPO in programma in Australia
Le prospettive delle IPO in Australia nel 2025 saranno influenzate dagli sviluppi nel campo dell'energia rinnovabile e dell'innovazione biotecnologica, nonché da un possibile ritorno del settore delle compagnie aeree. Sebbene il mercato locale continui a esibire cautela, alcune aziende sembrano mostrare un rinnovato interesse per l'ASX.
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Azienda
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Settore
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Valutazione stimata (anno)
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Prevista
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United H2
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Energia
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75 milioni di dollari (2024)
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2025
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HaemaLogiX
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Biotecnologie
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N/D
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2025
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Virgin Australia
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Aviazione
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2,5 miliardi di dollari (2020)
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Da definire
United H2
United H2 sta attivamente pianificando una quotazione in borsa, verosimilmente attraverso due offerte pubbliche iniziali in Australia e Nord America. La sua più recente valutazione interna ha raggiunto i 75 milioni di dollari nel 2024, in rialzo del 275% rispetto alla precedente, stimata in 20 milioni di dollari.
HaemaLogiX
HaemaLogiX, un'azienda biotecnologica che mette a punto terapie per il trattamento del mieloma multiplo, debutterà sull'ASX nel 2025. Ad aprile 2025, la società non ha ancora reso pubblica una valutazione ufficiale, ma l'interesse degli investitori resta elevato.
Virgin Australia
Virgin Australia punta a tornare nel pubblico mercato, con una possibile IPO sotto l’egida di Bain Capital. Dopo la fine dell'amministrazione controllata nel 2020, grazie a un'acquisizione da 2,5 miliardi di dollari, la compagnia aerea ha ripreso a pianificare una nuova quotazione in borsa, sebbene non sia stata ancora annunciata una data ufficiale.
Le migliori IPO in programma in America Latina
Il mercato latino-americano delle IPO sta facendo notizia, con diverse società di prestigio che sono in procinto di diventare pubbliche. Queste offerte pubbliche iniziali evidenziano la crescente rilevanza di quell’area geografica nel campo dei servizi finanziari, delle criptovalute e delle soluzioni di pagamento. Ecco una panoramica dettagliata delle IPO più attese in America Latina, sulla base di informazioni aggiornate al 5 aprile 2025.
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Azienda
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Settore
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Valutazione stimata (anno)
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Prevista
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Ualá
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Servizi Finanziari
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2,75 miliardi di dollari (2024)
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2026
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Grupo Aeroméxico
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Aviazione
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N/D
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2025
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Citibanamex
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Settore bancario
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N/D
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2026
Ualá
Ualá è cresciuta rapidamente fino ad affermarsi come una delle più grandi startup argentine, vantando oltre 8 milioni di utenti in tutta l’America Latina. Il variegato ecosistema finanziario di Ualá annovera servizi di emissione di carte e di pagamento di fatture, sulla scia di un round di investimenti di serie E da 366 milioni di dollari, portato a termine da Allianz X e TelevisaUnivision nel marzo del 2025. Ualá prevede di quotarsi in borsa non prima del 2026, ma non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale.
Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico, la compagnia aerea di bandiera del Messico, ha manifestato l'intenzione di quotarsi al New York Stock Exchange (NYSE), prefiggendosi di raccogliere circa 300 milioni di dollari. Dopo l’epilogo positivo della procedura fallimentare del 2022, la compagnia aerea intende far leva sul suo potenziale di ripresa e crescita. L'offerta si comporrà di American Depositary Shares (ADS), con Apollo Global Management e altri azionisti al timone dell’iniziativa.
Citibanamex
Citigroup sta valutando una potenziale quotazione in borsa della sua divisione messicana di retail banking,Citibanamex, nell’ambito del suo piano di dismissione delle attività di consumer banking in Messico. Inizialmente prevista per il 2025, l’offerta pubblica iniziale potrebbe slittare al 2026 a causa di difficoltà normative e congiunture di mercato non favorevoli. Citibanamex potrebbe essere offerta in tranche nell'arco di due anni, fino a quando Citigroup l’avrà definitivamente dismessa.
Le migliori IPO in programma in Europa
Il quadro delle IPO previste in Europa si compone di numerose e importanti quotazioni in settori quali fintech, cloud computing, bancario e sicurezza, a testimonianza del variegato tessuto economico del continente.
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Azienda
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Settore
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Valutazione stimata (anno)
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Prevista
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Verisure
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Sistemi di sicurezza
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20–30 miliardi di euro (2025)
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2025-2026
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Northern Data (Ardent, Taiga)
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Soluzioni HPC, cloud e IA
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10–16 miliardi di dollari (2025)
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2025
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Novobanco
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Settore bancario
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5,5–7 miliardi di euro (2025)
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2025
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Bitpanda
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Exchange di criptovalute
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4,1 miliardi di dollari (2021)
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2025
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Klarna
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Servizi “BNPL”
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15 miliardi di dollari (2025)
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Da definire
Verisure
Verisure, finanziata da Hellman & Friedman, un colosso del private equity, fornisce sistemi di sicurezza domestica monitorati in tutta Europa e America Latina. Con una valutazione potenziale di circa 30 miliardi di euro, questa offerta pubblica iniziale potrebbe essere una delle più importanti degli ultimi anni in Europa.
Northern Data (Ardent e Taiga)
Northern Data, un'azienda tecnologica tedesca specializzata in soluzioni di calcolo ad alte prestazioni, cloud e intelligenza artificiale, sta progettando una doppia quotazione in Europa e negli Stati Uniti per far leva sulla domanda globale di investimenti tecnologici. L'azienda sta valutando la possibilità di quotare la sua unità di data center, Ardent, e la divisione cloud, Taiga, sul NASDAQ Stock Market.
Novobanco
Novobanco, la quarta banca più grande del Portogallo, è riuscita a risollevarsi dopo il crollo del suo predecessore, Banco Espírito Santo. Il CEO, Mark Bourke, ha informato i dipendenti che l'IPO potrebbe aver luogo “alla fine del secondo o del terzo trimestre di quest'anno”, a seconda delle congiunture di mercato.
Bitpanda
Bitpanda, un broker ed exchange di criptovalute austriaco, sta vagliando una possibile IPO nell’ambito del suo piano di crescita, con una valutazione potenziale dell'azienda stimata in circa 4 miliardi di dollari. Bitpanda si prefigge di rafforzare la sua presenza in Europa, non disdegnando al contempo un’espansione in altri continenti.
Klarna
Il gigante svedese del “compra ora, paga dopo” (Buy Now, Pay Later - BNPL),Klarna, ha recentemente accantonato i suoi piani di lancio di un’offerta pubblica iniziale, per effetto della volatilità innescata sui mercati mondiali daidazi indiscriminati imposti sulle importazioni dal presidente statunitense, Donald Trump. La società aveva previsto di quotarsi al New York Stock Exchange nell'aprile del 2025, con una valutazione di 15 miliardi di dollari, ma ha poi optato per un rinvio a causa delle condizioni economiche avverse.
Per saperne di più sulla potenziale offerta pubblica iniziale di Klarna, consulta la nostra guida al trading sull'IPO di Klarna.
Titoli post-IPO su cui è già possibile fare trading
Sebbene non sia possibile rilevare azioni collocate con una IPO in maniera diretta mediante i CFD, si può speculare sui titoli di nuova quotazione dopo il loro ingresso in un listino.
Molte delle più grandi società quotate in borsa al mondo hanno iniziato il loro percorso nel mercato azionario attraverso una IPO, come avvenuto con le “Magnifiche 7”, di cui fanno parte Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla, la maggior parte delle quali ha debuttato in borsa in seguito a un’offerta pubblica iniziale. Collettivamente, i titoli delle “Magnifiche 7” rappresentano oltre il 30% della capitalizzazione di mercato complessiva dell'indice US 500, e circa il 60% dell’indice US Tech 100.
Per saperne di più sui titoli delle “Magnifiche 7”, consulta la nostra guida al trading sulle “Magnifiche 7”.
Ecco altri titoli azionari a grande capitalizzazione post-IPO:
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Alibaba: il colosso cinese dell'e-commerce si è quotato sul NYSE nel 2014, mediante quella che fu, all’epoca, la più grande IPO della storia. Attualmente, la capitalizzazione di mercato di Alibaba supera i 2,4 trilioni di dollari di Hong Kong.
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Meta Platforms: precedentemente noto come Facebook, il gigante dei social media si è quotato nel 2012. Da allora, Meta si è espansa nei settori dell'intelligenza artificiale (IA), della realtà virtuale (RV) e della pubblicità digitale, arrivando a vantare una capitalizzazione di mercato di oltre 1,5 trilioni di dollari.
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Visa: il colosso dei pagamenti a livello mondiale ha debuttato sul NYSE nel 2008. Con una capitalizzazione di mercato di oltre 650 miliardi di dollari, Visa è tuttora leader per le transazioni a livello internazionale.
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company: TSMC si è quotata nel 1994. La più grande fonderia di semiconduttori al mondo rifornisce aziende come Nvidia e Apple, raggiungendo una capitalizzazione di mercato superiore ai 25 trilioni di dollari taiwanesi.
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Snowflake: un’azienda di cloud data warehousing che ha esordito nel 2020. Con una capitalizzazione di mercato superiore ai 50 miliardi di dollari, Snowflake ha riscosso forti consensi dopo l'IPO, in virtù della crescita della domanda di soluzioni di cloud computing.
Le capitalizzazioni di mercato riportate nel presente articolo sono aggiornate tenendo conto delle stime più recenti, ma sono passibili di variazioni per effetto dell'evoluzione delle condizioni e delle performance delle singole aziende.
Come trovare le “migliori” IPO sul mercato
Per capire quali sono le “migliori” IPO, è necessario analizzare tutta una serie di indicatori che trascendono le aspettative o le valutazioni dei media, tra cui parametri finanziari, posizionamento nel mercato e contesto economico generale.
È opportuno combinare l'analisi fondamentale con la rilevazione delle condizioni macroeconomiche in atto, tra cui le misure decise dalle banche centrali o i dati sull'inflazione, fattori che possono avere ripercussioni sulle dinamiche delle offerte pubbliche iniziali.
Valutazione e fatturato pre-IPO
Per individuare le offerte pubbliche iniziali con elevato potenziale, occorre analizzare diversi parametri. Invece di soffermarsi esclusivamente sulla valutazione dell’azienda o sulla popolarità del settore, i trader optano tipicamente per un mix di indicatori finanziari, condizioni di mercato e dati pubblicamente disponibili per rilevare i potenziali rischi e le opportunità di una IPO. Ecco alcuni fattori chiave da non trascurare:
Parametri di redditività
Alcune IPO vengono effettuate da aziende non ancora andate in utile. In questi casi, si osservano tipicamente margini lordi, tasso di consumo del flusso di cassa e le stime EBITDA (utile al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento) per valutarne la sostenibilità. Un percorso verso la redditività ben definito, supportato da una costante crescita del fatturato, è spesso ritenuto più promettente.
Trend di settore e calendarizzazione
La calendarizzazione di un’offerta pubblica iniziale in funzione del macro-sentiment del mercato può condizionarne le performance. Ad esempio, è plausibile che le quotazioni nei comparti tech e fintech riscuotano maggiori consensi durante fasi di espansione degli stessi, mentre si dà priorità ai settori difensivi durante i periodi di recessione. Può essere opportuno monitorare gli indici di settore o le performance degli ETF come indicatori contestuali.
Periodi di lock-up e attività di insider
I periodi di lock-up successivi a una IPO impediscono agli insider di vendere azioni per un lasso di tempo prefissato, che in genere va dai 90 ai 180 giorni, variabile a seconda della borsa o della giurisdizione. Scadenze imminenti possono generare una pressione di vendita. A seconda della giurisdizione di quotazione, è consigliabile consultare i documenti normativi o i prospetti informativi aziendali per conoscere le prescrizioni in fatto di lock-up e i livelli di partecipazione degli insider.
Endorsement di investitori e sottoscrittori
La presenza di investitori istituzionali o di sottoscrittori autorevoli (come Goldman Sachs o Morgan Stanley) può accrescere la credibilità. Talvolta ci si affida a questo parametro a fini di due diligence interna e per stimare la domanda.
Contesto normativo e giurisdizionale
Per le aziende che operano in settori come quello finanziario, sanitario o dell’intelligenza artificiale (IA), la compliance normativa può condizionare la risposta all'offerta pubblica iniziale e i rischi successivi alla quotazione. Anche la borsa prescelta per la quotazione (ad esempio, NASDAQ Stock Market, NYSE, o LSE) può influenzare la liquidità, gli orari di contrattazione, l'accessibilità per chi opera da altre aree geografiche e la copertura istituzionale.
Per saperne di più su come operare sulle offerte pubbliche iniziali, consulta la nostra esaustiva guida al trading sulle IPO.
Come acquistare e vendere sulle IPO con i CFD
Ecco i passaggi da seguire per negoziare titoli oggetto di IPO dopo il completamento del processo di quotazione in borsa.
- Attesa della quotazione in borsaLa partecipazione alle IPO è solitamente riservata a investitori selezionati, mentre i trader retail possono negoziare i titoli sotto forma di CFD solo dopo che sono entrati ufficialmente a far parte di un listino.
- Scelta del titoloAccedi a migliaia di azioni sulla nostra piattaforma e decidi se andare long (acquisto) o short (vendita) con i CFD.
- Utilizzo dell'analisi tecnicaIndividua opportunità di trading grazie ai nostri strumenti grafici avanzati e agli indicatori tecnici.
- Imposta avvisi di prezzoSegui gli aggiornamenti sulle più importanti variazioni di mercato impostando avvisi di prezzo personalizzati.
- Gestione del rischioImplementa strumenti di gestione del rischio, come ordini stop-loss* e take-profit, per salvaguardare le tue posizioni e congelare i profitti realizzati.
- Orari di apertura prolungatiApprofitta delle sessioni prolungate per i principali titoli azionari statunitensi.]Scopri di più sugli orari di contrattazione delle borse mondiali.
- Monitoraggio degli avvenimentiAccedi a notizie, approfondimenti e dati di mercato in tempo reale, direttamente all’interno della nostra pluripremiata piattaforma di trading.
- Formazione continuaConsulta le risorse sul trading azionario, scopri quali sono le differenze tra il trading di azioni e di CFD, e come operare efficacemente sulle IPO.
Scopri di più sul trading di azioni e le differenze tra trading azionario e negoziazione di CFD.
Consulta le ultime notizie dalle borse, approfondimenti e analisi.
Impara a fare trading sulle IPO e inizia a effettuare operazioni sulle società di nuova quotazione.
*Gli stop loss potrebbero non essere garantiti.
FAQ
Come investire sulle prossime IPO
L'accesso al dettaglio alle azioni collocate con un’offerta pubblica iniziale, prima che una società entri a far parte di un listino, è in genere riservato agli investitori istituzionali o a coloro che si affidano a particolari broker o a piattaforme di investimento. Ma dopo che una società si quota in borsa, le sue azioni diventano negoziabili sul mercato secondario. Da quel momento in poi, i trader possono speculare sull’andamento del prezzo mediante i contratti per differenza (CFD). Le specifiche dell’adesione all'IPO vengono di solito rese note nel prospetto della società.
Quali sono le migliori IPO in programma?
Non esiste un unico parametro per capire quali siano le “migliori” offerte pubbliche iniziali, in quanto le risposte possono essere diverse a seconda del settore, delle dinamiche del mercato e del sentiment degli investitori. Ma le IPO di un certo rilievo, come quelle di Stripe, Revolut, CoreWeave e Shein, vengono particolarmente attenzionate dagli analisti, in virtù della loro portata, delle prospettive di crescita e della rilevanza sul mercato. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, è opportuno esaminare ciascuna quotazione avvalendosi di un mix di indicatori finanziari, trend di settore e contesto macroeconomico.
Come si può fare trading sulle prossime IPO?
Non è possibile fare trading sulle IPO in programma prima della data di quotazione. A quotazione ultimata, si può iniziare a speculare sull’andamento del prezzo del titolo mediante i CFD, che consentono di aprire posizioni long o short senza dover rilevare le azioni sottostanti. Il trading di CFD consente di esporsi a società che hanno da poco completato il processo di quotazione, assicurando contemporaneamente flessibilità di strategia ed esecuzione. È importante monitorare attentamente la liquidità e la volatilità, in particolare nei primi giorni di contrattazione.
Dopo quanto tempo diventa possibile acquistare e vendere azioni collocate con una IPO?
I trader di CFD possono in genere accedere ai titoli oggetto di offerta pubblica iniziale il primo giorno in cui diventano negoziabili su una piazza azionaria. Le tempistiche esatte variano in funzione dei termini con cui una data piattaforma di trading le aggiunge alla propria offerta. Nella maggior parte dei casi, le azioni di un’azienda che ha lanciato una IPO diventano negoziabili durante gli orari standard di contrattazione, ma chiaramente possono esserci differenze a seconda del broker e dell’area geografica.