Le migliori IPO in programma nel Regno Unito

Il mercato delle IPO del Regno Unito sta mostrando segni di ripresa nel 2025, e diversi nomi altisonanti stanno balzando agli onori delle cronache perché prevedono di quotarsi sul London Stock Exchange o su piazze azionarie di altri Paesi. Ecco alcune delle principali IPO da monitorare: tutte le informazioni sono aggiornate al 2 aprile 2025 e passibili di variazioni per effetto di sviluppi normativi o avvenimenti di mercato.

Azienda Settore Valutazione stimata (anno) Prevista Revolut Digital banking 60 miliardi di dollari (2025) 2025 Shein E-commerce 30–66 miliardi di dollari (2024-2025) 2025 Monzo Digital banking 5,9 miliardi di dollari (2024) 2025 Waterstones Negozio di libri N/D Da definire BrewDog Beni di consumo 2 miliardi di dollari (2018) Da definire

Revolut

Revolut si è evoluta fino a diventare una delle più grandi banche digitali d'Europa, con una valutazione di 60 miliardi di dollari a febbraio 2025. Stando ai rumor, sta approntando una quotazione sul London Stock Exchange, subordinata alla concessione della licenza bancaria nel Regno Unito.

Shein

Shein ha presentato domanda di IPO in via riservata, ma sebbene la sua sede centrale sia a Singapore, si vocifera che intenda entrare nel listino del London Stock Exchange nel 2025. Con una valutazione di 50 miliardi di dollari a febbraio 2025, un’eventuale quotazione del colosso del fast fashion sta suscitando forte interesse tra gli analisti di tutto il mondo, sia di quelli specializzati nel settore retail che in quelli del comparto tech.

Per saperne di più sulla possibile offerta pubblica iniziale di Shein, consulta la nostra guida al trading sull'IPO di Shein.

Monzo

Monzo ha in cantiere di lanciare una IPO entro la fine del 2025, ma non sembra ancora aver deciso se quotarsi nel Regno Unito o negli Stati Uniti. Con una valutazione stimata di 5,9 miliardi di dollari a ottobre 2024, la neobanca britannica continua a espandersi e ad aumentare la redditività, in attesa di un probabile annuncio ufficiale.

Waterstones

Waterstones sta valutando, stando ad alcune voci di corridoio, una possibile IPO a Londra o a New York, nell’ambito dei suoi piani di espansione nei mercati del Regno Unito e degli Stati Uniti. Sebbene non vi siano conferme ufficiali in merito alla calendarizzazione, la decisione definitiva dipenderà dalla strategia di Elliott Management, il fondo di private equity cui fa capo l’iconica catena di librerie del Regno Unito.

BrewDog

Il percorsoBrewDog ha accantonato i già formalizzati piani di quotazione sul London Stock Exchange e ha rinviato la sua IPO. L'ultima valutazione della società, diffusa nel 2018, era pari a 1,8 miliardi di sterline (circa 2 miliardi di dollari). Sebbene non sia stata ufficializzata una nuova data, l’azienda continua a mostrare interesse per una futura quotazione in borsa.

Per saperne di più sulla possibile offerta pubblica iniziale di BrewDog, consulta la nostra guida al trading sull'IPO di BrewDog.