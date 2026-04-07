Come si negoziano le azioni con i CFD?

Quando si fa trading azionario con i CFD, si specula sull’andamento del prezzo di un titolo senza rilevarne le azioni sottostanti.Un CFD azionario rispecchia le variazioni di prezzo di un titolo quotato in borsa, il che consente di trarre profitto dai rialzi o dai ribassi, andando rispettivamente long o short.

Facendo trading di CFD azionari, è possibile far ricorso alla leva, il che significa che occorre impegnare solo una frazione dell’intero valore dell’operazione.Ciò consente ovviamente di ottenere maggiore esposizione, il che amplifica, però, sia i profitti che le perdite.Inoltre, i CFD azionari offrono la flessibilità di andare long (se si prevede che il prezzo di un titolo aumenterà) o short (se si prevede che calerà).

Ed è analogamente flessibile anche il dimensionamento delle posizioni in CFD, per i quali non sono previste scadenze contrattuali fisse, a differenza di alcuni derivati azionari tradizionali.È inoltre possibile usufruire di funzionalità quali orari prolungati di contrattazione su alcuni titoli e della possibilità di reagire agli eventi di mercato senza i vincoli associati alla detenzione fisica delle azioni.

Meglio il CFD trading o il trading azionario?

Per chi si cimenta nel trading di derivati, la scelta tra CFD e azioni dipende dagli obiettivi che ci si prefigge e dalle preferenze di mercato.I CFD assicurano ampio accesso al mercato, in quanto coprono svariate tipologie di asset, tra cui materie prime, indici e azioni, consentendo quindi di diversificare con un unico account.Tale flessibilità può tornare utile per i trader che intendono speculare su più mercati, ciascuno dei quali caratterizzato da peculiari driver e opportunità.

Il trading azionario, invece, ruota esclusivamente intorno all’apertura di posizioni sulle azioni di una società.Gli investimenti azionari tradizionali prevedono innanzitutto la detenzione fisica, ma entrano in gioco ulteriori fattori associati a iniziative aziendali (ad esempio, distribuzione di dividendi e diritti di voto).Sebbene sia solitamente possibile fare trading di azioni unicamente durante i normali orari di contrattazione, alcune borse prevedono sessioni prolungate di trading.

È però opportuno sottolineare che i titoli possono essere negoziati anche sotto forma di CFD, il che consente di speculare sull’andamento del prezzo delle azioni senza acquisirne la titolarità.A tal fine, si implementa tipicamente il medesimo approccio di analisi fondamentale e tecnica.

In sostanza, i CFD sono la scelta ideale per quei trader che danno priorità alla varietà e alla flessibilità di mercato, mentre le azioni sono verosimilmente più indicate per chi predilige un mercato dedicato, il cui focus primario sono le fluttuazioni azionarie.Ognuno di essi esibisce peculiari vantaggi (e svantaggi), per cui la scelta dipende fondamentalmente dalla strategia di trading adottata e dagli asset prescelti.

Trading di CFD e azioni su Capital.com

Se si sceglie di operare sui CFD e sulle azioni sulla nostra piattaforma, è possibile speculare andando long o short sui prezzi di una vasta gamma di mercati.A tal fine, è opportuno aver acquisito familiarità con le nozioni di base del trading e avere consapevolezza di tutto quel che concerne le proprie posizioni, consultando le ultime notizie e le analisi di trading dei nostri esperti.È consigliabile accertarsi, inoltre, che la propria strategia di gestione del rischio sia adeguata a far fronte alla potenziale volatilità e avere consapevolezza di come ottimizzare la propria psicologia di trading per approcciarsi con la massima fiducia ai mercati.

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