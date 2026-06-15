Perché gli orari di operatività dei mercati azionari mondiali sono importanti
È fondamentale che i trader di indici e azioni comprendano gli orari di operatività delle borse mondiali. Gli orari di apertura delle singole borse rappresentano la finestra temporale per eseguire le operazioni, reagire alle variazioni del mercato e gestire il proprio portafoglio nell'arco della giornata. Ragion per cui, una pianificazione e un processo decisionale efficaci dipendono dalla conoscenza degli orari di operatività dei mercati azionari di tutto il mondo
Alcune borse interrompono le operazioni durante la pausa pranzo, ciò consente di effettuare la manutenzione del sistema, eseguire attività amministrative, nonché di attenuare un eccessiva volatilità. Questa pausa permette ai trader di meditare sulle posizioni e prepararsi alla seconda parte della giornata di trading. Tuttavia, altre borse operano ininterrottamente, il che vuol dire che è fondamentale essere consapevoli dei potenziali cambiamenti del mercato durante l'intera sessione
Tutti gli orari indicati di seguito si riferiscono al fuso orario UTC.
A che ora apre la borsa del Regno Unito?
Il mercato azionario britannico (London Stock Exchange) apre alle 7.00 UTC e chiude alle 15.30, senza alcuna pausa pranzo, il che ha ripercussioni sull'indice UK 100.
A che ora apre la borsa statunitense?
La borsa statunitense (New York Stock Exchange) apre alle ore 13:30 UTC e chiude alle 20:00, senza che sia prevista una pausa pranzo, il che ha ripercussioni sull'indice Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500).
A che ora aprono le borse asiatiche?
I mercati asiatici aprono e chiudono in orari diversi, a seconda della borsa. Il Japan Exchange Group, da cui viene stilato il Nikkei 225 (Japan 225), apre alle ore 12:00 UTC e chiude alle 6:00, mentre lo Shanghai Stock Exchange, che riguarda l’indice SSE Composite (China A50) apre all’1:30 UTC e chiude alle ore 7:00. Anche l’Hong Kong Stock Exchange, da cui viene stilato l’indice Hang Seng (Hong Kong 50), apre all’1:30 UTC e chiude alle ore 8:00. È prevista una pausa pranzo per tutte queste borse (vedi tabella in basso).
A che ora aprono le borse europee?
I mercati europei aprono e chiudono prevalentemente agli stessi orari. L’Euronext Paris, da cui vengono stilati gli indici CAC 40 (France 40) e AEX (Netherlands 25), apre alle ore 7:00 UTC e chiude alle 15:30. Il Frankfurt Stock Exchange, da cui viene stilato il DAX 40 (Germany 40), la Bolsa de Madrid, per l’indice Ibex 35 (Spain 35), e la Borsa Italiana (Italian Stock Exchange), per l’indice Italy 40, hanno tutti gli stessi orari.
A che ora aprono le borse australiane?
L’Australian Securities Exchange (ASX), da cui viene stilato l’indice ASX 200 (Australia 200), apre alle ore 23:00 UTC e chiude alle 5:00. Il New Zealand Stock Exchange, per l’indice New Zealand 50, apre alle 21:00 UTC e chiude alle 3.45.
Quali sono gli orari di apertura e chiusura delle principali borse?
Ecco un elenco completo dei principali orari di apertura e chiusura dei principali mercati azionari di cui essere a conoscenza, che mostra la borsa nonché i relativi indici correlati che offriamo, riportando tra parentesi lo specifico mercato di Capital.com da cercare.
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Mercato azionario
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Orari di apertura (UTC)
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Orari di chiusura (UTC)
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Pausa pranzo
(UTC)
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Indici azionari correlati
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London Stock Exchange
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7:00
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15:30
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ND
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FTSE 100 (UK 100)
FTSE 250 (UK 250)
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Borsa di New York
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13:30
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20:00
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ND
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Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500)
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Nasdaq Stock Market*
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13:30
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20:00
|
ND
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US Tech 100
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Euronext
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7:00
|
15:30
|
ND
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CAC 40 (France 40)
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Shanghai Stock Exchange
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1:30
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7:00
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3:30-5:00
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SSE Composite (China A50)
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Japan Exchange Group
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00:00
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6:00
|
2:30-3:30
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Nikkei 225 (Japan 225)
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Hong Kong Stock Exchange
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1:30
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8:00
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4:00-5:00
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Hang Seng (Hong Kong 50)
*Nasdaq® è un marchio registrato di Nasdaq Inc. Quanto quivi riportato è da intendersi a scopo meramente informativo.
Cos'è il trading after-hours?
Per trading after hours, noto anche come trading a orario prolungato, si intende il periodo in cui le azioni e gli indici possono essere negoziati al di fuori degli orari standard della borsa dalla quale dipendono.Pertanto, il trading after hours consente di reagire alle notizie e agli eventi che si verificano al di fuori della normale sessione di contrattazioni. Ma se si prevede di fare trading after-hours, è essenziale che il piano di trading adottato contempli il fatto che il volume complessivo può variare sensibilmente rispetto all'orario standard, il che può tradursi in una liquidità inferiore e volatilità più elevata.Scopri di più sui mercati su cui è possibile operare in orari after hours su Capital.com.
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