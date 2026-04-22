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Su Union Pacific Corporation

Union Pacific Corporation é una compagnia ferroviaria attiva negli Stati Uniti. La Compagnia opera attraverso la sua principale società operativa Union Pacific Railroad Company (UPRR). Il suo mercato include Prodotti Agricoli, Automolibi, Prodotti Chimici, Carbone, Prodotti Industriali e Intermodal. La Compagnia tratta merci sfuse, a manifesto di carico e in premium business. Il traffico di merci sfuse consiste principalmente in carbone, cereali, carbonato di sodio, etanolo, pietra, petrolio grezzo spediti in vagoni merci singoli. Il traffico a manifesto di carico include capienza singola o meno di un vagone merci coinvolgendo prodotti quali leganme, carta, alimenti e prodotti chimici. Il trasporto di veicoli finiti, parti di auto, container intermodali e autoarticolati sono inclusi in premium business. A partire dal 31 dicembre 2016 la sua rete include 32,070 miglia di percorso, collegando i porti della Costa Pacifica ed il Golfo del Messico con le vie del Midwest e degli Stati Uniti Orientali.

Il prezzo attuale dell'azione Union Pacific Corp è di 251.73 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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