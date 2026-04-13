Negozia BHP Group Ltd - BHP CFD

Su BHP Group Ltd (ADR)

BHP Billiton Limited è un gruppo che si occupa di risorse diversificate. La società esporta carbone metallurgico per l'industria dell'acciaio, esporta carbone per energia, produce minerali di ferro, rame, alluminio primario, manganese e ferroleghe in cromo. La società ha inoltre forti interessi nel settore del petrolio, gas, gas naturale liquido, nickel, diamanti, argento e titanio. BHP Billiton gestisce sette segmenti: Petroleum, Aluminum, Base Metals, Carbon Steel Materials; Diamonds and Specialty Products; Energy Coal e Stainless Steel Materials. La società è stata creata dalla fusione di BHP Limited (ora BHP Billiton Limited) e Billiton plc (ora BHP Billiton plc). Le due società continuano a esistere come società separate, ma operano insieme come BHP Billiton.

Il prezzo attuale dell'azione BHP Group Ltd è di 77.39 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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