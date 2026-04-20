TIM S.A. (TIMB) viene scambiata a $27,33 – il massimo del suo range intraday – alle 15:10 UTC del 9 aprile 2026, dopo aver oscillato tra $26,70 e $27,33 durante la sessione. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment intorno a TIMB è stato sostenuto da una serie di sviluppi aziendali. TIM S.A. ha depositato il suo Form 20-F annuale per l'esercizio fiscale 2025 presso la Securities and Exchange Commission statunitense il 30 marzo 2026 (StockTitan, 29 marzo 2026), e il consiglio di amministrazione della società ha approvato una distribuzione di interessi sul capitale proprio degli azionisti di 390 milioni di real brasiliani (BRL) – equivalente a 0,1632708888 BRL per azione, con pagamento programmato entro il 30 aprile 2026 – rafforzando il profilo di restituzione di liquidità dell'azienda (StockTitan, 18 marzo 2026). A livello macro, il tasso di cambio USD/BRL si attestava a circa 5,10 il 9 aprile 2026, con il real brasiliano in rafforzamento nel corso del mese precedente a seguito dei cambiamenti nella politica tariffaria statunitense (Trading Economics, 9 aprile 2026), dopo che gli Stati Uniti hanno applicato una tariffa globale del 15% sui beni brasiliani, alleggerendo parte della pressione commerciale che aveva pesato sugli ADS quotati in Brasile (MercoPress, 30 marzo 2026).

Previsioni azioni TIM 2026–2030: target di prezzo di terze parti

Al 9 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni TIM riflettono un mix di revisioni dei singoli broker e un quadro di consenso plasmato dai risultati del Q4 2025 di TIM superiori alle attese, dalla distribuzione approvata di 390 milioni di BRL agli azionisti e dai venti favorevoli strutturali nel mercato mobile brasiliano.

Scotiabank (target di prezzo alzato)

Scotiabank alza nettamente la sua previsione a 12 mesi sulle azioni TIM da $23,60 a $29,50, mantenendo un rating sector perform. La revisione implica un potenziale rialzo di circa il 15,5% rispetto al prezzo del titolo del 30 marzo di $25,54, con la società che cita il miglioramento del profilo di free cash flow di TIM e la distribuzione approvata di interessi sul capitale proprio di 390 milioni di BRL in un contesto competitivo stabile delle telecomunicazioni brasiliane (MarketBeat, 30 marzo 2026).

New Street Research (upgrade del broker)

New Street Research alza il rating di TIMB da neutral a buy, in una nota intitolata 'Brazilian Telcos – Stronger for longer.' L'upgrade non include un target di prezzo specifico, ma è accompagnato dall'osservazione che l'EPS del Q4 2025 di TIM di $0,52 ha superato la stima di consenso di $0,48, con il sentiment degli analisti sostenuto da un ritorno sul capitale proprio del 17,84% in un contesto di slancio sostenuto dei ricavi mobile in Brasile (MarketBeat, 7 aprile 2026).

MarketBeat (panoramica del consenso)

MarketBeat aggrega i rating di 11 analisti di Wall Street al 7 aprile 2026, riportando un rating di consenso di 'Moderate Buy' e un target di prezzo medio a 12 mesi di $24,65. Il range delle stime individuali va da un minimo di $16,90 a un massimo di $29,50, con due rating strong buy, tre buy, cinque hold e un rating sell, riflettendo opinioni divergenti sull'esposizione macro del Brasile e sul rischio valutario a breve termine (MarketBeat, 7 aprile 2026).

Sintesi: tra queste fonti, le previsioni sulle azioni TIM si orientano in modo costruttivo, con il target di $29,50 di Scotiabank che rappresenta la stima individuale più rialzista e la media del consenso di 11 analisti che si attesta a $24,65 – un range che illustra valutazioni diverse sulla capacità di restituzione agli azionisti di TIM rispetto alla sensibilità BRL/USD e ai risultati misti sui ricavi.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni TIMB: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni TIMB viene scambiato a $27,33, comodamente al di sopra dell'intera struttura di medie mobili, secondo i dati di TradingView acquisiti alle 15:10 UTC del 9 aprile 2026. Le medie mobili semplici a 20, 50, 100 e 200 giorni si collocano rispettivamente a circa $25,84, $25,74, $23,69 e $22,24, tutte in configurazione di acquisto, con un allineamento 20-su-50 intatto che mantiene la struttura a breve termine orientata verso l'alto (TradingView, 9 aprile 2026). Anche la media mobile di Hull (9) a $26,82 porta un segnale di acquisto, posizionandosi sotto il prezzo attuale.

Sul fronte del momentum, l'indice di forza relativa a 14 giorni registra 62,15, collocandolo nella zona neutrale superiore, coerente con un mercato che si è mosso ma non ha ancora raggiunto una lettura classicamente ipercomprata. L'indice direzionale medio a 13,33 è al di sotto della soglia di 15, indicando che il trend prevalente manca di forte convinzione direzionale in questa fase, secondo TradingView.

Il pivot classico R1 a $27,44 si trova marginalmente sopra il massimo del range intraday di $27,33; una chiusura giornaliera sostenuta sopra quel livello porterebbe R2 a $28,40 come prossimo punto di riferimento. Al ribasso, il pivot classico (P) a $25,95 rappresenta la prima area di rilievo, seguita dalla media mobile semplice a 100 giorni vicino a $23,69, che forma il supporto più ampio delle medie mobili (TradingView, 9 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere qualsiasi strumento.

TIM (TIMB): visione degli analisti di Capital.com

TIM S.A. (TIMB) ha guadagnato terreno considerevole nel 2026, con il prezzo delle azioni che è avanzato dalla fascia dei $19 di inizio gennaio all'area dei $27 entro il 9 aprile 2026, mentre una serie di catalizzatori aziendali positivi – tra cui risultati del Q4 2025 superiori alle attese ($0,52 EPS vs $0,48 di consenso) e una distribuzione di interessi sul capitale proprio di 390 milioni di BRL approvata dal consiglio – hanno rafforzato il caso d'investimento per il più grande operatore mobile del Brasile. Il sentiment dei broker si è spostato in parallelo, con Scotiabank che ha alzato il suo target a 12 mesi a $29,50 il 30 marzo 2026 e New Street Research che ha alzato il rating del titolo a buy il 7 aprile 2026, citando la resilienza strutturale del mercato mobile brasiliano. Detto questo, il target medio del consenso di 11 analisti di $24,65 si colloca al di sotto del prezzo attuale di $27,33, e un analista mantiene un rating underperform a $24, riflettendo l'opinione che l'apprezzamento recente potrebbe aver anticipato i fondamentali a breve termine.

Sul fronte macro, il rischio valutario rimane una considerazione rilevante. I ricavi di TIM S.A. sono denominati in real brasiliani, il che significa che i movimenti BRL/USD possono amplificare o erodere materialmente i rendimenti denominati in USD per i detentori internazionali. Un dollaro più debole e una parziale stabilizzazione nelle prospettive commerciali del Brasile a seguito degli aggiustamenti tariffari statunitensi hanno fornito un contesto favorevole nelle ultime settimane, sebbene il deposito annuale 20-F di TIM S.A., presentato il 30 marzo 2026, segnali un'esposizione continua alla volatilità macroeconomica brasiliana, alle condizioni dei tassi di interesse e al rischio regolamentare come fattori che potrebbero pesare sulla performance.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Riepilogo – TIM 2026

Alle 15:10 UTC del 9 aprile 2026, TIMB viene scambiata a $27,33, all'interno di un range intraday di $26,70–$27,33, riflettendo forti guadagni dall'inizio dell'anno dalla fascia dei $19 di inizio gennaio 2026.

La struttura di medie mobili di TradingView (SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni a $25,84, $25,74, $23,69 e $22,24) è uniformemente rialzista; l'indice di forza relativa a 14 giorni registra 62,15 (neutrale superiore), mentre l'indice direzionale medio a 13,33 segnala un ambiente di trend debole.

I principali driver di prezzo includono l'EPS del Q4 2025 di TIM S.A. superiore alle attese ($0,52 vs $0,48 di consenso), una distribuzione approvata di interessi sul capitale proprio di 390 milioni di BRL e venti favorevoli strutturali nel mercato mobile brasiliano.

I fattori macro includono le dinamiche BRL/USD e la politica tariffaria statunitense verso il Brasile; un dollaro più debole ha fornito supporto a breve termine, sebbene l'esposizione valutaria rimanga un rischio per i detentori denominati in USD.

TIM S.A. ha depositato il suo Form 20-F per l'esercizio fiscale 2025 presso la SEC il 30 marzo 2026, segnalando la volatilità macroeconomica brasiliana, il rischio regolamentare e la sensibilità ai tassi di interesse come considerazioni rilevanti in corso.

I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

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