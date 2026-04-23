I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Tesla, Inc. (TSLA) ha chiuso l'ultima seduta a $400,39, all'interno di un range intraday di $390,75–$404,70, alle 8:58 UTC del 21 aprile 2026, prima della pubblicazione programmata dei risultati del Q1 2026 dopo la chiusura del mercato mercoledì 22 aprile 2026. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment prima della pubblicazione dei risultati è influenzato da diversi fattori: Tesla ha riportato consegne nel Q1 2026 di 358.023 veicoli, mancando il consenso di Wall Street di circa 365.000–372.000 unità e segnando un secondo trimestre consecutivo al di sotto delle attese. Reuters ha citato il calo degli incentivi per i veicoli elettrici negli Stati Uniti e l'intensificarsi della concorrenza globale come pressioni contributive (Reuters, 2 aprile 2026). CNBC ha riportato che il coinvolgimento politico di Musk ha pesato sulla domanda dei consumatori (CNBC, 2 aprile 2026). Nel frattempo, il 21 aprile 2026, PG&E e Tesla hanno ricevuto l'approvazione normativa della California per un programma vehicle-to-grid (V2X) del Cybertruck, rappresentando un nuovo caso d'uso per il business energetico dell'azienda (Seeking Alpha, 21 aprile 2026).

Previsioni azioni Tesla 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti

Al 21 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Tesla coprono un ampio intervallo ad aprile 2026, mentre i broker valutano il mancato obiettivo di consegne del Q1 rispetto alle ambizioni a lungo termine dell'azienda nell'intelligenza artificiale e nei veicoli autonomi prima della pubblicazione dei risultati del Q1 2026 il 22 aprile 2026.

J.P. Morgan (conferma Underweight)

J.P. Morgan conferma un rating Underweight e un prezzo obiettivo di $145 su TSLA, implicando un sostanziale ribasso dai livelli attuali. L'analista Ryan Brinkman cita il totale delle consegne del Q1 2026 di 358.023 veicoli, che la società caratterizza come il più grande divario produzione-consegne nella storia di Tesla, insieme a una stima EPS 2026 ridotta a $1,80 (Quartz, 6 aprile 2026).

Deutsche Bank (Buy, obiettivo ridotto)

Deutsche Bank abbassa il suo prezzo obiettivo su TSLA a $465 da $480, mantenendo però un rating Buy. La revisione segue il mancato raggiungimento delle consegne del Q1 2026, sebbene la banca mantenga una visione costruttiva sui business della guida autonoma e dello stoccaggio energetico di Tesla come driver di crescita a medio termine (MarketBeat, 9 aprile 2026).

Public.com (panoramica del consenso)

Public.com aggrega i rating di 28 analisti e riporta un consenso Hold per TSLA con un prezzo obiettivo medio a 12 mesi di $397,35. La distribuzione è 29% Strong Buy, 21% Buy, 32% Hold, 11% Sell e 7% Strong Sell, riflettendo l'ampia dispersione del sentiment tra gli analisti che coprono il titolo (Public.com, 20 aprile 2026).

TD Cowen (Buy, obiettivo ridotto)

TD Cowen abbassa il suo prezzo obiettivo su TSLA a $490 da $519, mantenendo però un rating Buy. L'analista Itay Michaeli riduce le aspettative di consegne e margini a breve termine dopo il mancato obiettivo del Q1, ma la società mantiene una visione positiva a lungo termine ancorata al lancio dei veicoli autonomi di Tesla e al ciclo di investimenti nell'infrastruttura AI (MarketScreener, 15 aprile 2026).

Wedbush (conferma Outperform)

Wedbush conferma un rating Outperform e un prezzo obiettivo di $600, l'obiettivo più alto tra le principali società di Wall Street al momento della pubblicazione. L'analista Dan Ives basa il caso rialzista su una penetrazione della guida completamente autonoma prevista superiore al 50%, un lancio in corso di robotaxi a partire da Austin con espansione pianificata in più città statunitensi nel 2026, e un potenziale scenario strategico Tesla-SpaceX (Investing.com, 2 aprile 2026).

Tra queste previsioni sulle azioni Tesla, gli obiettivi di prezzo a 12 mesi variano da $145 (J.P. Morgan) a $600 (Wedbush), con il consenso di Wall Street vicino a $397–$403 e un rating prevalente di Hold. Il mancato raggiungimento delle consegne del Q1 2026 rimane il principale punto di pressione a breve termine, mentre la guida autonoma e la monetizzazione dell'AI rimangono le principali variabili del caso rialzista a lungo termine.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni TSLA: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni TSLA scambia a $400,39 nelle prime contrattazioni europee di martedì alle 8:58 UTC del 21 aprile 2026, posizionandosi appena sopra la media mobile semplice (SMA) a 100 giorni a circa $417 e la SMA a 200 giorni a circa $399, con l'ultimo prezzo giornaliero che preme su una congestionata piattaforma di medie mobili a lungo termine. Le medie a breve termine rimangono costruttive: le SMA a 20 e 50 giorni a circa $369 e circa $390 sono entrambe segnalate come segnali di acquisto da TradingView, sebbene la SMA a 100 giorni a circa $417 e la media mobile Hull (9) a circa $406 risultino come segnali di vendita, indicando condizioni miste al livello di prezzo attuale.

Il momentum è neutrale o cauto: l'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni si attesta a 56,36, nella zona neutrale superiore, mentre l'indice direzionale medio (ADX) a 24,47 si posiziona appena sotto la soglia di 25 che tipicamente indicherebbe un trend stabilito, secondo TradingView.

Al rialzo, il pivot R1 classico a circa $408 è il primo riferimento vicino; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista l'area R2 vicino a circa $444. Al ribasso, il punto pivot classico a circa $380 rappresenta il supporto iniziale, con la SMA a 200 giorni a circa $399 e S1 vicino a circa $344 come riferimenti successivi se quel livello dovesse cedere (TradingView, 21 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Tesla (TSLA): visione dell'analista di Capital.com

La performance del prezzo di Tesla nel 2026 è stata caratterizzata da un forte calo a inizio anno da un massimo storico di $498,46 raggiunto a dicembre 2025, con TSLA che si è ripreso per scambiare vicino al livello di $400 entro fine aprile 2026. Il parziale rimbalzo del titolo riflette una rinnovata attenzione degli investitori alla roadmap dell'autonomia di Tesla, inclusa un'espansione in corso dei robotaxi a Dallas e Houston prima della pubblicazione dei risultati del Q1 2026 programmata per il 22 aprile 2026. Tuttavia, il Q1 2026 ha consegnato solo 358.023 veicoli contro una produzione di 408.386, lasciando un divario di oltre 50.000 unità che indica pressioni sull'assorbimento della domanda, mentre le stime del consenso prevedono ricavi del Q1 di $22,08 miliardi, in calo del 9% anno su anno.

Il caso rialzista si concentra sull'opzionalità AI ed energetica di Tesla: gli analisti prevedono che la liquidità netta supererà i $28 miliardi entro fine anno, anche se si prevede che le spese in conto capitale supereranno i $19 miliardi nel 2026, supportando gli investimenti nella guida completamente autonoma e nella robotica. Il caso ribassista, tuttavia, nota che questa spesa elevata dovrebbe generare un flusso di cassa libero negativo di $1,44 miliardi per il trimestre, mentre la concorrenza di BYD, che ha registrato 310.389 vendite di veicoli elettrici a batteria nel Q1, continua a ridurre il vantaggio di volume globale di Tesla.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Riepilogo – Tesla 2026

Tesla (TSLA) ha chiuso l'ultima seduta a $400,39, recuperando da un minimo del 2026 dopo essere scesa bruscamente da un massimo storico di $498,46 raggiunto a dicembre 2025.

Gli indicatori tecnici di TradingView sono contrastanti: le SMA a breve termine segnalano un acquisto, mentre la SMA a 100 giorni (circa $417) e la media mobile Hull (circa $406) risultano come segnali di vendita.

I principali driver del caso rialzista includono l'espansione dei robotaxi a Dallas e Houston, i progressi nella guida completamente autonoma e un business energetico supportato da una liquidità netta prevista superiore a $28 miliardi.

I rischi del caso ribassista includono un flusso di cassa libero negativo previsto di $1,44 miliardi nel Q1, spese in conto capitale previste superiori a $19 miliardi per il 2026 e l'intensificarsi della concorrenza da parte di BYD.

I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

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