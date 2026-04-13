Stellantis, il grande reset: valutazioni depresse e nuova strategia rimettono al centro il dibattito sul 2026

Settore automotive nel 2026: crisi, geopolitica e transizione energetica

Negli ultimi mesi il comparto automotive globale è stato investito da una combinazione di fattori macroeconomici e geopolitici che ne stanno ridefinendo profondamente le prospettive

Le tensioni in Medio Oriente hanno riportato volatilità sui prezzi energetici e sulle rotte logistiche internazionali, con impatti diretti sui costi di produzione e sulle catene di approvvigionamento. In parallelo, il crescente ricorso a politiche industriali protezionistiche — tra dazi, incentivi domestici e reshoring produttivo — sta frammentando il mercato globale, aumentando la complessità operativa per i grandi costruttori.

Ma è soprattutto sul fronte tecnologico che si sta consumando il cambiamento più rilevante. Dopo anni di crescita sostenuta, la traiettoria dell’elettrico sta entrando in una fase più irregolare

I dati globali continuano a mostrare un’espansione significativa: nel 2025 le vendite di veicoli elettrici hanno raggiunto circa 21,7 milioni di unità, in crescita del 20% su base annua

Secondo la International Energy Agency, già nel 2024 oltre il 20% delle auto vendute nel mondo era elettrico, con la Cina che ha superato il 50% di quota in alcuni mesi.

Tuttavia, dietro questi numeri aggregati si nasconde una crescente divergenza geografica

Se Cina ed Europa continuano a trainare la crescita — rispettivamente con 14,1 milioni e 4,3 milioni di veicoli venduti nel 2025 — il Nord America rappresenta l’anello debole della transizione, con un calo del 4% su base annua

Auto elettriche USA in calo a 8% di share: domanda debole e revisione delle strategie nel 2026

Questo dato è particolarmente significativo perché evidenzia come uno dei mercati più profittevoli per i costruttori tradizionali stia rallentando proprio nella fase in cui erano stati pianificati i maggiori investimenti

Secondo quanto riportato da Cox Automotive, negli Stati Uniti, la frenata è diventata evidente tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026

Il venir meno degli incentivi federali ha avuto un impatto immediato sulla domanda: nel quarto trimestre 2025 le vendite di veicoli elettrici sono crollate del 36% su base annua, mentre nel primo trimestre 2026 il calo ha raggiunto il 27%, con circa 216.000 unità vendute.

Si tratta di un’inversione di tendenza significativa rispetto agli anni precedenti, che mette in discussione la velocità della transizione.

Il rallentamento non è uniforme tra i diversi operatori. Alcuni player, grazie a scala e posizionamento, continuano a difendere quote di mercato, mentre molti costruttori tradizionali stanno registrando cali drastici nelle vendite di modelli elettrici, in alcuni casi superiori al 60-70%.

Questo squilibrio evidenzia come il mercato EV stia entrando in una fase di selezione, dove solo pochi attori riescono a sostenere i costi elevati e la pressione competitiva.

A conferma di questa dinamica, diverse case automobilistiche stanno rivedendo i propri piani industriali. Volkswagen, ad esempio, ha recentemente deciso di interrompere la produzione di alcuni modelli elettrici negli Stati Uniti, citando l’“imprevedibilità” della domanda e riallocando la capacità produttiva verso veicoli a combustione più redditizi.

Più in generale, secondo stime di settore, negli ultimi 12 mesi i costruttori hanno accumulato svalutazioni per oltre 55 miliardi di dollari legate a progetti elettrici ridimensionati o rinviati.

Transizione auto e net zero: verso un modello più pragmatico che cambia il valore di Stellantis

Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla trasformazione della domanda. Se il mercato delle auto nuove mostra segnali di debolezza, cresce invece rapidamente quello delle auto elettriche usate, spinte da prezzi più accessibili e da una maggiore maturità tecnologica

Questo fenomeno suggerisce che il problema non sia tanto l’interesse per l’elettrico, quanto il suo posizionamento di prezzo e la sostenibilità economica per il consumatore medio.

In questo contesto, si sta progressivamente affermando un modello di transizione più graduale e pragmatico. I dati mostrano chiaramente come, soprattutto negli Stati Uniti, la crescita dell’elettrificazione passi sempre più attraverso soluzioni ibride piuttosto che full electric, con i consumatori che privilegiano flessibilità e convenienza rispetto all’adozione radicale di nuove tecnologie

Anche sul piano politico e regolatorio emergono segnali di adattamento. Gli obiettivi di neutralità climatica — il cosiddetto “net zero” — restano formalmente confermati, ma vengono implicitamente diluiti nel tempo, sia attraverso revisioni delle tempistiche sia tramite una maggiore tolleranza verso tecnologie intermedie.

Questo cambiamento riflette una presa d’atto: la transizione energetica nel settore automotive non può prescindere dalla sostenibilità economica e dall’accettazione da parte dei consumatori.

In definitiva, il settore sta passando da una fase di entusiasmo eccessivo a una di maggiore realismo. La narrativa dominante non è più quella di una sostituzione rapida e totale del motore termico, ma quella di una convivenza prolungata tra diverse tecnologie. Un equilibrio che privilegia redditività, gestione del capitale e adattamento alla domanda reale.

È proprio all’interno di questo nuovo paradigma che si inserisce il riposizionamento strategico di Stellantis. Un contesto meno ideologico e più orientato al mercato potrebbe infatti favorire quei gruppi capaci di reagire rapidamente, riducendo l’esposizione a investimenti non profittevoli e riallineando l’offerta alle esigenze concrete dei clienti.

Stellantis: dopo calo del 80% possibile turnaround dopo svalutazioni e cambio strategico per il 2026

È proprio in questa fase di profonda trasformazione del settore automotive globale che si inserisce il caso di Stellantis.

Il gruppo automobilistico ha recentemente registrato una delle più rilevanti revisioni contabili della sua storia, con svalutazioni complessive per circa 22 miliardi di euro, legate principalmente alla ridefinizione delle strategie sull’elettrico e alla riduzione del valore di alcuni asset industriali e tecnologici. Secondo diverse analisi di mercato, l’operazione rientra in un più ampio processo di riallineamento del capitale investito in un contesto di domanda EV più debole del previsto e margini sotto pressione nel segmento full electric (fonti: Reuters, 2026; Financial Times, 2026).

Svalutazioni Stellantis 2025-2026: impatto su bilancio e in Borsa

Il mercato ha reagito in modo immediato e severo

Il titolo Stellantis è sceso ai livelli più bassi degli ultimi anni, tornando su quotazioni che non si vedevano dal 2020, con una correzione che ha cancellato una parte significativa della capitalizzazione di mercato accumulata nei cicli precedenti. Secondo dati Bloomberg e Reuters, la fase di aggiustamento è stata accompagnata da una revisione al ribasso delle guidance operative e da un peggioramento del sentiment degli investitori istituzionali, già reso fragile dalla volatilità del comparto auto europeo.

Un elemento particolarmente rilevante è stata anche la sospensione della remunerazione agli azionisti, inclusa la riduzione del dividendo, una scelta che ha contribuito a rafforzare la percezione di una fase difensiva del gruppo. In ottica di mercato, questa mossa viene spesso interpretata come segnale di preservazione della liquidità e di rafforzamento del bilancio in vista di un ciclo di investimenti più selettivo.

Le svalutazioni da 22 miliardi si inseriscono inoltre in un contesto più ampio che riguarda l’intero settore: secondo stime di settore riportate da Bloomberg Intelligence e Reuters, i principali costruttori globali hanno contabilizzato negli ultimi mesi oltre 50 miliardi di dollari di write-down legati a progetti elettrici ridimensionati, piattaforme EV meno redditizie del previsto e capacità produttiva non ancora pienamente utilizzata.

Big bath accounting e reset industriale: dopo il crollo il 2026 possibile nuovo punto di partenza per Stellantis

Tuttavia, queste svalutazioni possono essere lette anche in una chiave strategica diversa. In ambito finanziario, operazioni di questo tipo vengono spesso definite come “big bath accounting”: una pulizia straordinaria del bilancio che consente all’azienda di assorbire in un’unica fase perdite, asset overvalued e inefficienze, creando così le condizioni per ripartire da una base più solida e trasparente.

Nel caso di Stellantis, questa dinamica assume particolare rilevanza perché coincide con una fase di transizione del settore auto, in cui la crescita dell’elettrico si sta rivelando più graduale e meno lineare rispetto alle aspettative formulate tra il 2020 e il 2023. Secondo l’International Energy Agency (IEA, Global EV Outlook 2025), la crescita globale dei veicoli elettrici resta positiva ma con forti differenze regionali e un rallentamento evidente nei mercati occidentali come visto in precedenza.

In questo contesto, il “reset” contabile può essere interpretato come un tentativo di riallineare il valore degli asset alle reali condizioni di mercato, riducendo il rischio di ulteriori write-down futuri e migliorando la trasparenza del bilancio.

Strategia Stellantis: riduzione dell’esposizione EV e focus sulla redditività già nel 2026

Parallelamente alla revisione contabile, Stellantis ha avviato un deciso cambio di rotta strategico. I piani di espansione aggressiva sull’elettrico sono stati ridimensionati, privilegiando un approccio più pragmatico e orientato alla redditività industriale.

Secondo analisi di settore riportate da Reuters e Automotive News Europe (2026), il gruppo sta progressivamente ribilanciando il mix produttivo verso:

veicoli ibridi come tecnologia di transizione,

motorizzazioni termiche evolute nei segmenti ad alto margine,

piattaforme modulari per ridurre i costi di sviluppo.

Questo cambiamento riflette una tendenza più ampia del settore, in cui la priorità non è più la velocità della transizione elettrica, ma la sostenibilità economica della stessa. Diversi costruttori globali, tra cui Volkswagen Group e altri player europei, hanno recentemente rivisto i propri piani EV, segnalando un approccio più selettivo sugli investimenti (Reuters, 2026).

Nord America: il mercato chiave per il rilancio dei conti di Stellantis

I primi segnali operativi mostrano elementi di stabilizzazione, in particolare nella parte finale del 2025. Le consegne del gruppo hanno evidenziato un miglioramento progressivo, con una dinamica particolarmente positiva in Nord America, che rappresenta uno dei mercati strategici più importanti per Stellantis.

Secondo dati riportati da Reuters e Cox Automotive (Q4 2025 report), il segmento dei SUV e dei pickup continua a mostrare una domanda resiliente, sostenuta da modelli ad alto margine come Jeep e Ram. In questo contesto, la transizione verso l’elettrico procede più lentamente rispetto all’Europa, consentendo ai produttori tradizionali di mantenere livelli di redditività più elevati nel breve periodo.

Il Nord America assume quindi un ruolo centrale nella strategia di rilancio del gruppo. La combinazione tra:

domanda stabile nei veicoli ICE,

forte posizionamento dei brand locali,

e capacità produttiva già consolidata,

potrebbe essere considerato da alcuni analisti come un potenziale elemento di supporto competitivo, sebbene il contesto resti soggetto a variabili esterne.

Redditività, cash flow e ritorno sul capitale: il potenziale del nuovo ciclo Stellantis nel 2026

In questo quadro, il reset strategico assume una valenza industriale oltre che finanziaria. Le svalutazioni riducono la base patrimoniale e riallineano il valore degli asset, mentre la revisione del modello operativo punta a migliorare tre leve fondamentali per la valutazione del titolo:

margini industriali,

generazione di free cash flow,

ritorno sul capitale investito (ROIC).

Secondo stime di consensus raccolte da Bloomberg e Refinitiv (2026), il mercato sta attualmente prezzando uno scenario estremamente prudente, con multipli compressi rispetto alla media storica del settore. Tuttavia, in uno scenario di stabilizzazione delle vendite e recupero della redditività in Nord America, anche una normalizzazione parziale dei margini potrebbe tradursi in un significativo rerating del titolo.

Valutazioni Stellantis 2026: P/E compresso e quotazioni sui minimi

Dal punto di vista di mercato, il titolo Stellantis appare oggi fortemente penalizzato.

Dopo la fase di forte correzione legata al rallentamento del ciclo automotive e alla revisione circa la velocità di avvicinamento all’elettrico, le valutazioni risultano significativamente depresse sia rispetto alla media storica sia rispetto ai principali competitor globali del settore auto

Secondo dati di mercato raccolti da Reuters e LSEG/Refinitiv consensus, il titolo tratta su multipli inferiori alla media storica del settore automotive europeo, con un rapporto prezzo/utili compresso che riflette uno scenario decisamente prudente da parte degli investitori Anche il confronto con player come Volkswagen, Renault e General Motors evidenzia una persistente sottovalutazione relativa, segno che il mercato sta incorporando probabilmente uno scenario macro più debole e una minore visibilità sugli utili futuri.

Mercato auto e analisi del sentiment: nel 2026 si potrebbe capire se crisi ciclica o rischio strutturale

È proprio su questo punto che si concentra il dibattito tra gli analisti e probabilmente l’attenzione degli investitori nel tentativo di capire se il mercato stia prezzando una crisi strutturale del modello industriale di Stellantis o stia semplicemente sottovalutando il potenziale di recupero legato al nuovo corso strategico delineato da Filosa.

Secondo le analisi di Reuters Breakingviews, la visione dominante sul settore automotive europeo è passata da “crescita elettrica illimitata” a “normalizzazione della domanda e ritorno alla redditività”. Questo cambio di paradigma ha portato a una rivalutazione complessiva delle prospettive del settore, con conseguente pressione sui titoli ciclici proprio come Stellantis.

Inoltre, il contesto macro resta complesso con la crescita globale del settore auto che è rallentata e, secondo dati della International Energy Agency, la diffusione dei veicoli elettrici continua a crescere ma in modo disomogeneo tra regioni, con il Nord America in forte rallentamento rispetto a Cina ed Europa come abbiamo prima visto.

Vendite in ripresa e primi segnali di recupero dei conti: quello che il mercato attendeva nel 2026

Tuttavia, sembra si stiano palesando segnali di miglioramento alla luce dei dati più recenti sulle vendite diffusi dal CEO Antonio Filosa, che in queste ore ha parlato apertamente di uno “slancio in crescita” nel primo trimestre 2026. Un’indicazione che il mercato ha accolto con attenzione, soprattutto perché supportata finalmente da numeri concreti e non da desiderata.

Nel dettaglio, come riportato da Milano Finanza, le vendite hanno evidenziato un recupero diffuso nelle principali aree geografiche. Negli Stati Uniti, mercato chiave per la redditività del gruppo, le consegne sono tornate a crescere (+4% su base annua), mentre in Europa le immatricolazioni hanno raggiunto circa 696 mila unità, in aumento del 5%, con una quota di mercato salita al 17,5%, il livello più alto dal 2024. Ancora più solida la performance in Sud America, dove Stellantis consolida la leadership con quote prossime al 30% in Brasile e Argentina.

Questi dati assumono particolare rilevanza perché arrivano dopo un 2025 segnato, come visto, da svalutazioni straordinarie e da una diffusa debolezza commerciale. Il miglioramento simultaneo nei due mercati più rilevanti, Nord America ed Europa, suggerisce che probabilmente non si tratti di un rimbalzo episodico, ma di un possibile inizio di una normalizzazione operativa più convincente.

Anche il consensus degli analisti sta iniziando a riflettere questo cambio di dinamica. Secondo le stime riportate da Banca Akros, le spedizioni globali nel primo trimestre sono attese in crescita di circa il 5% a 1,28 milioni di unità, con ricavi stimati intorno a 36,9 miliardi di euro (+3% su base annua)

Sul fronte della redditività, l’EBIT adjusted è previsto tornare in territorio positivo, intorno ai 350 milioni di euro, con margini ancora contenuti ma in miglioramento rispetto ai trimestri precedenti.

Un elemento particolarmente interessante per la lettura prospettica riguarda il miglioramento del mix prodotto, soprattutto in Nord America. Secondo quanto riportato da Torino Cronaca, il prezzo medio di vendita è atteso in aumento (circa 49.000 euro contro i 46.700 dell’anno precedente), grazie a una maggiore incidenza di modelli ad alto margine e alla normalizzazione delle politiche di sconto utilizzate nel 2025 per smaltire le scorte.

In questo contesto, l’aspetto forse più significativo che emerge è quello di una redditività in recupero graduale nel corso del 2026, sostenuta da tre driver principali:

crescita dei volumi,

miglioramento del mix prezzo/prodotto,

maggiore disciplina sui costi dopo il reset strategico.

Tuttavia, il quadro resta naturalmente ancora in evoluzione. Gli stessi analisti sottolineano come persistano alcuni fattori di rischio, tra cui una domanda ancora incerta negli Stati Uniti, l’impatto dei tassi di cambio e le tensioni geopolitiche che continuano a influenzare la supply chain globale.

Nel complesso, però, i dati sulle vendite rappresentano un primo segnale concreto che il percorso di turnaround intrapreso dal gruppo potrebbe iniziare a riflettersi anche nei risultati finanziari che magari si potranno apprezzare nei prossimi rilasci trimestrali. Dopo una fase in cui il mercato aveva prezzato uno scenario fortemente negativo, l’evidenza di un miglioramento operativo sta contribuendo a riaprire il dibattito sulle prospettive del titolo, con un progressivo riequilibrio tra rischi e opportunità.

Analisi tecnica Stellantis: fase di ipervenduto area strategica a 10 euro in Borsa

L’analisi tecnica del titolo evidenzia un quadro coerente con questa fase di incertezza. Il titolo dopo avere sperimentato l’ebbrezza di un -80% dai massimi precedenti, praticamente tutto d’un fiato, sembra cercare la costruzione di una base da cui ragionare ed eventualmente ricostruire. Ma, naturalmente, sarà tutto da dimostrare. Le quotazioni insistono ora sulla trendline di lungo periodo, imitato dal RSI14 che, in area di quasi ipervenduto, mostra una dinamica simile

Sul settimanale possiamo apprezzare l’approccio dei prezzi non solo alla suddetta trendline di lungo ma anche alla resistenza statica di breve rappresentata dal livello 7,25. Un eventuale breakout di quest’area potrebbe avere un doppio significato. Sul piano tecnico, un eventuale superamento di quell’area potrebbe essere interpretato da alcuni operatori come uno sviluppo grafico rilevante, senza che ciò implichi necessariamente una direzione futura dei prezzi. Sul piano fondamentale potrebbe essere letto come segnale di buona volontà degli operatori che potrebbero riconoscere una certa fiducia negli ultimi dati snocciolati da Filosa nonché nella guidance.

Tuttavia, le principali resistenze si collocano su livelli significativamente superiori rispetto alle quotazioni attuali, sicuramente atrea 10 euro, suggerendo che un eventuale recupero strutturale richiederebbe catalizzatori concreti sul fronte operativo e industriale.

Infatti, la struttura tecnica del grafico nel lungo periodo resta fortemente negativa con i prezzi ingabbiati in una chiara sequenza ribassista fatta di massimi e minimi decrescenti. Proprio per questo, secondo la teoria di Dow, solo dopo avere violato e consolidato il livello dei 10 euro si potrà parlare di una possibile inversione di lungo termine.

Consensus analisti Stellantis: target price e divergenza delle stime

Sul piano fondamentale, il consenso degli analisti resta eterogeneo ma, secondo quanto riportato da Marketscreener, l’atteggiamento prevalente sembra essere quello della fiducia visto il predominante giudizio di mantenere

Secondo questi dati le stime sembrano mostrare una dispersione tra scenari:

una parte degli analisti mantiene un approccio prudente, legato alla volatilità del ciclo automotive che comunque persiste e alla pressione sui margini;

un’altra parte incorpora invece uno scenario di normalizzazione progressiva della redditività nel medio periodo.

Come si vede, in alcuni casi, i target price implicano un potenziale di rialzo significativo rispetto ai livelli correnti, ma con una visibilità ancora limitata nel breve termine. Questo riflette una tipica fase di transizione ciclica, in cui il mercato potrebbe faticare a prezzare correttamente il punto di minimo degli utili.

Catalizzatori Stellantis: USA, redditività e nuovo piano industriale di Filosa

I prossimi mesi saranno determinanti per la rivalutazione del titolo. Tra i principali catalizzatori identificati dagli analisti e dai report di Reuters e Automotive News Europe, figurano:

nuovo piano industriale Stellantis , con focus su redditività e riduzione della complessità produttiva;

, con focus su redditività e riduzione della complessità produttiva; evoluzione delle vendite negli Stati Uniti , mercato chiave per margini e volumi;

, mercato chiave per margini e volumi; stabilizzazione dei margini operativi , dopo la fase di compressione legata ai costi industriali e alla transizione EV;

, dopo la fase di compressione legata ai costi industriali e alla transizione EV; normalizzazione della supply chain globale, ancora influenzata da fattori geopolitici come ci ricordano gli eventi in Medio Oriente.

Particolarmente rilevante è il ruolo del Nord America, dove la domanda di SUV e pickup resta strutturalmente più resiliente rispetto all’Europa. Secondo dati Cox Automotive, il segmento dei veicoli a combustione interna continua a generare margini superiori rispetto ai veicoli elettrici, sostenendo la redditività dei costruttori tradizionali.

Turnaround Stellantis: reset strategico o value trap per Stellantis nel 2026?

La storia recente di Stellantis è quella di un titolo che ha pagato il prezzo di scelte strategiche aggressive nella fase iniziale della transizione elettrica e di un contesto macroeconomico particolarmente sfidante. Le svalutazioni e il ridimensionamento delle aspettative industriali hanno rappresentato un punto di svolta, portando a una profonda revisione del modello di business.

Tuttavia, proprio questo “reset” potrebbe costituire la base per un potenziale ciclo di recupero che, va ricordato, ancora non è possibile apprezzare. In termini finanziari, la riduzione degli asset sopravvalutati e la revisione dei piani EV potrebbero migliorare la visibilità futura su:

free cash flow,

ritorno sul capitale investito (ROIC),

e sostenibilità dei margini.

Conclusione: il mercato sta prezzando uno scenario eccessivamente prudente o rischi ancora aperti?

La domanda più importante adesso per gli investitori resta quella di capire se il mercato abbia già prezzato il peggior scenario possibile oppure stia sottovalutando il potenziale di recupero del nuovo corso strategico.

Da un lato, i multipli compressi e il sentiment ancora fragile suggeriscono una forte prudenza. Dall’altro, la combinazione di reset industriale, posizionamento forte in Nord America e ritorno alla redditività nei segmenti core potrebbe rappresentare la base per un turnaround strutturale nei prossimi anni, scenario che rimane tuttavia incerto e dipendente dall’effettiva capacità di esecuzione del gruppo.

Naturalmente, molto, se non tutto, dipenderà dalla capacità del gruppo di trasformare il cambio di strategia in risultati concreti e non episodici.

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