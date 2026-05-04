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Su IAMGOLD Corporation

IAMGOLD Corporation è una società mineraria aurifera di medio livello con sede in Canada. Le attività principali della Società sono l'esplorazione, lo sviluppo e la gestione di proprietà minerarie aurifere. Opera in tre regioni a livello globale: Nord America, Sud America e Africa occidentale. I progetti minerari della Società includono Rosebel gold, Essakane Gold, Westwood Gold, Sadiola Gold e Yatela. La miniera d'oro di Rosebel si trova nel distretto di Brokopondo, ricco di minerali, nel nord-est del Suriname, in Sud America. Il progetto Essakane si trova nel Burkina Faso nord-orientale, in Africa occidentale. Si trova al confine tra le province di Oudalan e Seno, nella regione del Sahel del Burkina Faso, a circa 330 chilometri (km) a nord-est della capitale Ouagadougou. Il Progetto Westwood si trova nella proprietà di Doyon, a 2,5 km a est dell'ex miniera d'oro di Doyon, nella Township di Bousquet. La miniera d'oro di Sadiola si trova nel sud-ovest del Mali, in Africa occidentale, vicino al confine tra Senegal e Mali.

Il prezzo attuale dell'azione IAMGOLD Corporation è di 22.027 CAD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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