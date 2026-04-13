Negozia Coterra Energy Inc - CTRA CFD

Su Coterra Energy Inc

Coterra Energy Inc., ex Cabot Oil & Gas Corporation, è una società energetica. Il portafoglio della società comprende il Bacino Permiano, il Marcellus Shale e il Bacino di Anadarko. Il Bacino Permiano è il bacino di produzione di petrolio e gas degli Stati Uniti, situato nella regione del bacino del Delaware che si estende nel Texas occidentale e nel New Mexico sudorientale. Il bacino permiano copre oltre 234.000 acri e si concentra sullo sviluppo dei bacini Upper Wolfcamp, Bone Spring e Avalon. Le proprietà del Marcellus Shale sono situate principalmente nella contea di Susquehanna, in Pennsylvania, dove la Società detiene circa 175.000 acri nella finestra del gas secco. Nel bacino di Anadarko, la Società detiene circa 189.000 acri, concentrati nel Woodford Shale e nel Meramec Shale nell'Oklahoma occidentale.

Il prezzo attuale dell'azione Coterra Energy Inc è di 32.86 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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