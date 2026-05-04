Stellantis N.V. (STLAM) viene scambiata a €7,51 nelle prime contrattazioni europee alle 9:59 UTC del 21 aprile 2026, dopo aver toccato il massimo del range intraday di €7,19–€7,51.

Il sentiment sul titolo è influenzato da diversi sviluppi concomitanti. Stellantis ha confermato il 17 aprile 2026 che pubblicherà i risultati finanziari del Q1 2026 il 30 aprile, mantenendo l'attenzione sulle aspettative di utili a breve termine (The Globe and Mail, 18 aprile 2026). Il 16 aprile, l'azienda ha annunciato una collaborazione strategica quinquennale con Microsoft per co-sviluppare oltre 100 iniziative di intelligenza artificiale nelle vendite, nell'assistenza clienti e nelle operazioni, inclusi lo sviluppo di prodotti basati sull'AI e la manutenzione predittiva (Stellantis, 16 aprile 2026). Il settore automobilistico europeo nel suo complesso ha inoltre registrato un forte aumento della domanda di veicoli elettrici, con le immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria nei principali mercati europei in crescita del 29,4% su base annua nel Q1 2026, secondo i dati riportati da Reuters il 20 aprile (Reuters, 20 aprile 2026). Allo stesso tempo, la persistente incertezza sui dazi tra UE e Stati Uniti continua a pesare sulle valutazioni delle case automobilistiche europee in generale (Automotive Logistics, 19 gennaio 2026).

Previsioni azioni Stellantis 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti

Al 21 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Stellantis riflettono un consenso cauto ma temporaneamente in fase di stabilizzazione, con la maggior parte degli obiettivi individuali denominati in euro che si concentrano nella fascia €6–€7,50, in un contesto di ristrutturazione in corso del gruppo, guidance negativa sul free cash flow per il 2026 e persistente esposizione ai dazi statunitensi.

Morgan Stanley (visione del singolo broker)

L'analista di Morgan Stanley Javier Martinez de Olcoz Cerdan ha ridotto l'obiettivo di prezzo a 12 mesi su Stellantis a €6 da €7, mantenendo però un rating Equal Weight, dopo che la società ha abbassato le proprie aspettative su margini e utili per riflettere il reset delle prospettive operative del gruppo per il 2026 a seguito di oneri anticipati. La revisione incorpora proiezioni ridotte sul reddito operativo rettificato in quello che Morgan Stanley descrive come un complesso percorso di recupero pluriennale (Yahoo Finance, 1° aprile 2026).

Citi (visione del singolo broker)

L'analista di Citi Harald Hendrikse ha alzato l'obiettivo di prezzo a 12 mesi su Stellantis a €7,50 da €7, aggiornando contemporaneamente il rating a Buy, citando i primi segnali di un potenziale cambiamento nel sentiment degli investitori dopo che il titolo è sceso di circa il 39% dall'inizio dell'anno. Hendrikse osserva che il titolo rimane nella lista dei catalizzatori al rialzo a 90 giorni della società, con i rischi di redditività a breve termine sia nei mercati statunitensi che europei che rimangono il principale vincolo (TipRanks, 16 aprile 2026).

Public.com (panoramica del consenso)

Public.com aggrega cinque rating di analisti su STLA quotata al NYSE e registra un consenso Buy, con il 20% Strong Buy, il 20% Buy e il 60% Hold, insieme a un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di $11,59. La piattaforma osserva che i rating rimangono soggetti a frequenti revisioni man mano che si sviluppa la tempistica di turnaround del gruppo (Public.com, 30 marzo 2026).

MarketBeat (panoramica del consenso)

MarketBeat aggrega 19 rating di broker su STLA quotata al NYSE e registra un consenso medio Hold, composto da 3 sell, 11 hold, 4 buy e 1 strong buy, con un obiettivo di prezzo medio a un anno di $11,12. Il range si estende da $8 a $15. Il rischio di contenzioso derivante da molteplici azioni legali collettive legate a comunicazioni effettuate tra febbraio 2025 e febbraio 2026 è citato come un'ulteriore fonte di incertezza a breve termine (MarketBeat, 11 aprile 2026).

MarketScreener (panoramica del consenso)

MarketScreener monitora un panel di 27 analisti che seguono STLAM sulla Borsa di Milano e registra un consenso medio Outperform, con un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di €8,10, un massimo di €12,50 e un minimo di €5. L'ampio divario tra gli obiettivi minimi e massimi riflette opinioni divergenti sul ritmo del recupero operativo e patrimoniale del gruppo in un contesto di guidance negativa sul free cash flow per il 2026 (MarketScreener, 17 aprile 2026).

Tra queste previsioni sulle azioni Stellantis, gli obiettivi individuali dei broker denominati in euro variano da €6 (Morgan Stanley) a €7,50 (Citi), mentre le medie di consenso aggregate denominate in USD si attestano tra $11,12 (MarketBeat) e $11,59 (Public.com). L'ampiezza delle stime riflette l'incertezza riguardo all'esecuzione della ristrutturazione, all'esposizione ai dazi e al rischio di contenzioso.

Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni STLAM: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni STLAM viene scambiato a €7,51 nelle prime contrattazioni europee alle 9:59 UTC del 21 aprile 2026, posizionandosi al di sopra del cluster delle medie mobili semplici a breve e medio termine, dove le SMA a 20 e 50 giorni si attestano rispettivamente a circa €6,54 e €6,38, secondo i dati di TradingView. Il prezzo dell'azione rimane inoltre al di sopra della SMA a 10 giorni vicino a €7,02, sebbene le SMA a 100 e 200 giorni rispettivamente a €7,73 e €8,10 si trovino al di sopra dei livelli attuali e rappresentino riferimenti di resistenza a lungo termine.

Il momentum è solido: l'indice di forza relativa a 14 giorni registra 68,2, posizionandosi verso l'estremità superiore del range neutrale-solido senza ancora raggiungere un territorio tecnicamente ipercomprato sopra 70. L'average directional index a 28,7 indica un trend consolidato, coerente con il recente movimento direzionale al rialzo dai minimi di metà mese.

Sul lato superiore, il pivot R1 classico a €6,73 è già stato superato. R2 vicino a €7,40 è il prossimo riferimento, con R3 a €8,78 che segna un'area più ampia di interesse se il momentum al rialzo si estende. In caso di ritracciamenti, il punto pivot classico a €6,02 rappresenta il supporto iniziale. Al di sotto, S1 a circa €5,35 si distingue come il prossimo riferimento notevole (TradingView, 21 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico del prezzo delle azioni Stellantis (2024–2026)

Il prezzo delle azioni STLAM si è scambiato vicino a €23 alla fine di aprile 2024 prima di iniziare un lungo e ripido declino che ha caratterizzato i successivi 18 mesi.

Il titolo è sceso bruscamente nella seconda metà del 2024, passando da circa €19 a luglio per chiudere l'anno vicino a €12,60 a dicembre, mentre profit warning e cambiamenti di leadership hanno pesato sul sentiment. Il calo è continuato all'inizio del 2025, con STLAM scambiato sopra €13 a febbraio prima di accelerare al ribasso durante la primavera. Un breve tentativo di recupero ha riportato il titolo verso €11,60 a marzo 2025, ma ulteriori pressioni di vendita lo hanno trascinato sotto €10 entro fine aprile 2025.

Il titolo ha trovato un floor temporaneo intorno a €7,50–€8 durante l'estate e l'autunno del 2025, recuperando brevemente verso €10,50 a dicembre 2025 prima di ritracciare nuovamente. Gennaio 2026 si è aperto intorno a €9,71, e un brusco calo all'inizio di febbraio ha portato il prezzo nell'area dei €6 entro pochi giorni da un annuncio legato ai risultati, segnando un nuovo minimo significativo per il periodo biennale. STLAM si è da allora ripreso da quei minimi, scambiando a €7,53 il 21 aprile 2026, circa il 67% al di sotto dei livelli osservati alla fine di aprile 2024.