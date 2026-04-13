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Su GlobalFoundries Inc.

GlobalFoundries Inc. è un fornitore di servizi di produzione di semiconduttori. L'azienda è specializzata in processi di produzione, in una libreria di titoli di proprietà intellettuale (IP) e in tecnologie differenziate per transistor e dispositivi. L'azienda produce una serie di dispositivi a semiconduttore, tra cui microprocessori, processori per applicazioni mobili, processori a banda base, processori di rete, modem a radiofrequenza, microcontrollori e unità di gestione dell'alimentazione. L'azienda serve una serie di clienti, tra cui i leader mondiali nella progettazione di circuiti integrati (IC), e fornisce soluzioni ottimizzate per le funzioni, le prestazioni e i requisiti di potenza delle applicazioni critiche. Il suo portafoglio tecnologico comprende una serie di piattaforme tecnologiche differenziate, tra cui le soluzioni a radiofrequenza (RF) Silicon-on-Insulator (SOI), Fin Field-Effect Transistor (FinFET), Metal-Oxide Semiconductor (CMOS), Fully-Depleted SOI (FDX), prodotti in Silicon Germanium (SiGe) e Silicon Photonics (SiPh).

Il prezzo attuale dell'azione GlobalFoundries Inc. è di 49.08 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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