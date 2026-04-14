Negozia JOYY Inc. - JOYY CFD

Su JOYY Inc.

JOYY Inc., già YY Inc. (YY), è una piattaforma sociale che coinvolge gli utenti in attività di gruppo online in tempo reale attraverso voce, video e testo su personal computer e dispositivi mobili. I segmenti dell'azienda comprendono YY IVAS e altri, Huya broadcasting e 100 Education. YY consente agli utenti di creare e organizzare gruppi di varie dimensioni per scoprire e partecipare a una serie di attività online, tra cui spettacoli musicali, giochi online, spettacoli di incontri, trasmissioni di giochi dal vivo ed e-learning. YY offre agli utenti un'esperienza di intrattenimento attraverso la sua comunità sociale. L'azienda possiede i nomi di dominio YY.com, Duowan.com, 100.com, Huya.com, Edu24ol.com e Zhiniu8.com. La piattaforma YY della Società, compreso YY.com, è gestita congiuntamente da personale di Guangzhou Huaduo e Zhuhai Duowan. Il suo prodotto, YY Client, consente agli utenti di interagire online dal vivo. Il suo YY basato sul Web consente agli utenti di condurre interazioni in tempo reale attraverso i browser Web senza richiedere alcun download o installazione.

Il prezzo attuale dell'azione JOYY Inc. è di 62.34 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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