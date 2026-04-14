Negozia Fresenius Medical Care AG & Co KGaA - FME CFD

Su Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA è una società con sede in Germania di dialisi renale. La Società fornisce cure dialitiche e servizi correlati a persone che soffrono di malattie renali allo stadio terminale (ESRD), così come altri servizi sanitari. La Società sviluppa e produce anche un'ampia gamma di prodotti sanitari, tra cui prodotti per dialisi e non dialisi. I suoi prodotti per dialisi includono macchine per emodialisi, ciclisti peritoneali, dializzatori, soluzioni peritoneali e granulati, linee di sangue, prodotti farmaceutici renali e sistemi per il trattamento delle acque. I suoi prodotti non per dialisi comprendono cardiopolmonari acuti e prodotti per aferesi. La Società rifornisce cliniche per dialisi, gestisce una vasta gamma di prodotti e vende prodotti per dialisi ad altri fornitori di servizi di dialisi.

Il prezzo attuale dell'azione Fresenius Medical Care AG & Co KGaA è di 40.05 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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