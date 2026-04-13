Negozia Endesa, S.A. - ELE CFD

Su Endesa SA

Endesa S.A. è una holding con sede in Spagna impegnata nella generazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas, nonché servizi connessi. I suoi segmenti includono Generazione, insieme a Fornitura; Distribuzione e Struttura, compresi i saldi e le transazioni di società holding e società di finanziamento. È impegnata nel commercio di energia elettrica nelle aree industriali e commerciali. È inoltre impegnata nello sfruttamento delle risorse di energia primaria; la fornitura di servizi industriali, in particolare nei settori delle telecomunicazioni, acqua e gas e in investimenti in altre società. Genera, distribuisce e vende elettricità principalmente in Spagna e Portogallo. Fornisce anche energia elettrica e gas per altri mercati europei, in particolare Germania, Francia, Belgio e Paesi Bassi, dalla sua piattaforma in Spagna e Portogallo. È impegnata a fornire servizi e prodotti dal valore aggiunto ai clienti. Distribuisce elettricità ai punti di consumo.

Il prezzo attuale dell'azione Endesa, S.A. è di 38.45 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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