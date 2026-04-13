Negozia GFL Environmental Inc - GFL CFD

Su GFL Environmental Inc

GFL Environmental Inc. è una società di servizi ambientali diversificati con sede in Canada. L'azienda è impegnata nella gestione dei rifiuti solidi non pericolosi, nei servizi di bonifica delle infrastrutture e del suolo e nei servizi di gestione dei rifiuti liquidi. I suoi segmenti comprendono i rifiuti solidi, che includono il trasporto, le discariche, i trasferimenti e gli impianti di recupero dei materiali; le infrastrutture e la bonifica del suolo e i rifiuti liquidi. Il segmento infrastrutture e bonifica del suolo offre servizi sicuri, integrati e di primo intervento per lo sviluppo di infrastrutture o per le esigenze di costruzione. Offre anche il biorisanamento ex-situ per i terreni contaminati e organizza lo scavo e il trasporto del terreno a uno dei suoi impianti di bonifica autorizzati. Il segmento Rifiuti liquidi offre servizi per fluidi di scarto per autoveicoli, servizi per autocarri a vuoto e idrovore, servizi di gestione dei rifiuti pericolosi, interventi di emergenza e bonifica dei siti, servizi specializzati e pulizie industriali.

Il prezzo attuale dell'azione GFL Environmental Inc è di 38.67 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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