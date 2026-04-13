Negozia EMCOR Group Inc - EME CFD

Su EMCOR Group, Inc.

EMCOR Group, Inc. è un'azienda di costruzioni elettriche e meccaniche e di servizi per le strutture. L'azienda opera attraverso cinque segmenti: Servizi di costruzione elettrica e di impianti negli Stati Uniti, Servizi di costruzione meccanica e di impianti negli Stati Uniti, Servizi edilizi negli Stati Uniti, Servizi industriali negli Stati Uniti e Servizi edilizi nel Regno Unito. I servizi di costruzione elettrica e meccanica dell'azienda comprendono la progettazione, l'integrazione, l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la fornitura di servizi relativi a sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; sistemi elettrici e di illuminazione dei locali; strumentazione di processo nei settori della raffinazione, della lavorazione chimica, della lavorazione alimentare e dell'industria mineraria; sistemi di comunicazione vocale e di dati; sistemi di controllo e filtraggio; illuminazione stradale e di transito e linee in fibra ottica; sistemi idraulici, di processo e di tubazioni ad alta purezza; sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli impianti centrali; servizi di gru e sollevamento.

Il prezzo attuale dell'azione EMCOR Group Inc è di 811.26 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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