Negozia Diversified Energy Company PLC - DEC CFD

Su Diversified Energy Company PLC

Diversified Energy Company PLC, già Diversified Gas & Oil PLC, è una società energetica indipendente. L'azienda è impegnata nella produzione, commercializzazione e trasporto di gas naturale con attività upstream e midstream onshore. L'azienda possiede e gestisce pozzi di gas naturale e petrolio nel bacino degli Appalachi negli Stati Uniti. La base di asset della società è costituita da circa 67.000 pozzi convenzionali e non convenzionali per la produzione di gas naturale, liquidi di gas naturale e petrolio. Il suo portafoglio comprende circa 17.000 miglia di gasdotti di raccolta del gas naturale e una rete di stazioni di compressione e impianti di trattamento. Le operazioni sul campo della Società sono dislocate in tutti gli Stati del Tennessee, Kentucky, Virginia, West Virginia, Ohio e Pennsylvania.

Il prezzo attuale dell'azione Diversified Energy Company PLC è di 12.3275 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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