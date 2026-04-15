Negozia Textron - TXT CFD

Su Textron Inc.

Textron, Inc. è una società multi-industriale che opera in cinque settori: Il segmento Bell produce elicotteri militari e tiltrotor per il Governo degli Stati Uniti nonché elicotteri commerciali per i clienti aziendali, offshore, di pubblico servizio, di noleggio, polizia, unità antincendio, di soccorso e di pronto soccorso. La società fornisce anche sistemi di armi avanzate e motori a pistoni di aerei per i mercati della difesa e aerospaziale. Il segmento Cessna è impegnato principalmente nella produzione di jet commerciali leggeri e medi. Textron Fastening Systems fornisce soluzioni integrate di sistemi di fissaggio. Il segmento Industrial progetta, produce, commercializza e vende attrezzature per la cura dei tappeti erbosi e golfcart, serbatoi in plastica per carburanti, apparecchiature per l'installazione di cavi e fili nonché pompe e dispositivi industriali. Textron Financial Corporation è una società finanziaria commerciale diversificata che si occupa principalmente di finanziamenti nel settore degli aeromobili, prestiti garantiti, finanziamenti per il settore della distribuzione, del golf, per centri di svago e strutturati.

Il prezzo attuale dell'azione Textron è di 90.13 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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