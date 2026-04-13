Negozia Ball - BLL CFD

Su Ball Corporation

Ball Corporation è un produttore di imballaggi in metallo e in plastica, destinati principalmente al settore alimentare, e un fornitore di tecnologie e servizi aerospaziali e di altro tipo per clienti commerciali e istituzionali. La società opera in tre segmenti commerciali: packaging Nord America, packaging internazionale, attività aerospaziali e tecnologie. L'attività principale di Ball nel Nord America consiste nella produzione e nella vendita di contenitori in alluminio, acciaio e polietilene tereftalato (PET), destinati soprattutto alle bevande e agli alimenti. Le attività di Ball Packaging Europe consistono in nove stabilimenti di produzione di lattine per bevande e due di finitura di contenitori in alluminio per bevande, un centro tecnico a Bonn, in Germania, e nella sede centrale europea a Ratingen, in Germania. Degli 11 stabilimenti, quattro si trovano in Germania, due nel Regno Unito, due in Francia, uno in Olanda e uno in Polonia. Il segmento attività aerospaziali e tecnologie comprende attività di sistemi per l'industria aerospaziale civile, attività aerospaziali commerciali.

Il prezzo attuale dell'azione Ball è di 62.02 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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