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Su Canon Inc

Canon Inc. è un produttore di fotocopiatrici che utilizzano carta normale, dispositivi digitali multifunzione, stampanti laser, stampanti a getto d'inchiostro, fotocamere e treppiedi. I suoi prodotti sono suddivisi in tre gruppi: macchine per l'azienda, suddiviso in tre sottogruppi (prodotti di imaging per ufficio, periferiche per computer e sistemi informatici per l'azienda), fotografia (fotocamere digitali e macchine fotografiche, videocamere digitali, obiettivi e accessori), ottica e altri prodotti (apparecchiature di produzione di semiconduttori, lenti per trasmissioni broadcast, apparecchiature medicali e componenti elettronici). La società commercializza i propri prodotti con il marchio Canon e attraverso apposite società controllate.

Il prezzo attuale dell'azione Canon Inc. è di 4349.94 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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