Negozia Man Group PLC - EMG CFD

Su Man Group PLC

Man Group PLC è una società di gestione degli investimenti con sede nel Regno Unito. L'azienda si concentra sull'offerta di soluzioni di performance e di portafoglio per i clienti. Investe in una serie di strategie e classi di attività, con un mix di strategie long-only e alternative gestite su base discrezionale e quantitativa, su mercati liquidi e privati. La piattaforma della Società consiste in una tecnologia avanzata che supporta la generazione di alfa, la gestione del portafoglio, l'esecuzione delle operazioni e la gestione del rischio. Opera nei mercati azionari, multi-asset, immobiliari, delle materie prime, delle valute, del credito e della volatilità. Sviluppa soluzioni personalizzate e offre servizi di hedge fund. La Società opera nelle attività di gestione degli investimenti attraverso i suoi gestori di investimenti, ossia Man AHL, Man Numeric, Man GLG, Man FRM e Man GPM.

Il prezzo attuale dell'azione Man Group PLC è di 2.5234 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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