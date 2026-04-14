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Su FUJIFILM Holdings Corp

Fuji Photo Film Co., Ltd. (Fujifilm) è presente in tutto il mondo con i prodotti per l'informazione e per l'imaging; ha un portafoglio completo di prodotti, servizi ed e-solution per i rivenditori al dettaglio, i consumatori, i professionisti e le aziende. Il portafoglio di prodotti di Fujifilm include fotocamere e pellicole professionali e di uso comune; prodotti per il trattamento delle immagini digitali, incluse le fotocamere e le stampanti per uso commerciale e comune; mini laboratori e laboratori digitali; carta fotografica e forniture per lo sviluppo e la stampa di fotografie; pellicole cinematografiche professionali; dischi floppy di elevata capacità, CD e DVD, cartucce nastro e altri supporti per la memorizzazione dei dati; videocassette e cassette audio; dischi ottici professionali e di uso comune; microfilm e altri prodotti micrografici, nonché pellicole per arti grafiche, lastre di stampa convenzionale e digitale, sistemi di prova di stampa a colori analogici e digitali, scanner a tamburo e in piano, plotter e sistemi di trasferimento da computer a lastra.

Il prezzo attuale dell'azione FUJIFILM Holdings Corporation è di 3108.98 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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