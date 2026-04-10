Negozia Carnival PLC - GBP - CCLl CFD

Su Carnival plc

CARNIVAL PLC è una Società di viaggi di piacere. Le divisioni della Società includono Nord America, Europa, Australia e Asia (EAA). Il suo segmento Nord America include Carnival Cruise Lines, Princess Cruises (Princess), Holland America Line e Seabourn. Il suo segmento EAA include Costa Crociere (Costa), AIDA Cruises (AIDA), P&O Cruises (Regno Unito), P&O Cruises (Australia) e Cunard. Il segmento della Società include anche il Supporto Crociera, che comprende porti e relativi impianti situati a: Cozumel, Messico; Isole Grand Turk, Turks e Caicos; Puerto Plata, Repubblica Dominicana e Roatan, Honduras. Oltre alle sue operazioni di crociera, essa possiede Holland America Princess Alaska Tours, una compagnia di viaggio in Alaska e nello Yukon canadese. La Società gestisce circa 100 navi da crociera all‘interno di un portafoglio di oltre 10 marchi da crociera globali, regionali e nazionali che vendono prodotti, servizi ed esperienze di vacanze in crociera nelle aree geografiche di tutto il mondo.

Il prezzo attuale dell'azione Carnival PLC - GBP è di 20.6293 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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