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Su Fomento de Construcciones y Contratas SA

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. è una società con sede in Spagna, impegnata principalmente nella fornitura di servizi ambientali. L'attività della società è suddivisa in quattro segmenti di business: Servizi ambientali, Edilizia, Gestione dell'acqua e Cemento. La divisione Servizi ambientali si concentra sulla pulizia delle strade, la manutenzione di parchi urbani e giardini, la gestione dei rifiuti industriali, il trattamento e riciclaggio dei rifiuti, tra gli altri. La divisione Edilizia offre progettazione e costruzione di opere civili, come strade, ferrovie, aeroporti e progetti di idraulica, nonché edifici residenziali e non residenziali. La divisione Gestione dell'acqua gestisce un ciclo di gestione integrata dell'acqua, che comprende aspirazione, depurazione, trattamento e distribuzione delle acque reflue. La divisione Cemento produce cemento, calcestruzzo, aggregati e malta. La società opera attraverso numerose Società controllate in Europa, Americhe, Africa e Medio Oriente.

Il prezzo attuale dell'azione Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. è di 11.04 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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