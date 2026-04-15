Negozia Omnicom Group Inc. - OMC CFD

Su Omnicom Group Inc.

Omnicom Group Inc. è una holding. La Società fornisce servizi di pubblicità, marketing e comunicazione aziendale. Le reti e le agenzie di marca dell'Azienda operano in tutti i mercati del mondo e offrono una gamma di servizi, che raggruppa in quattro discipline: pubblicità, gestione delle relazioni con i clienti (CRM), relazioni pubbliche e comunicazioni speciali. La Società si rivolge a diversi settori industriali, come cibo e bevande, prodotti di consumo, prodotti farmaceutici e sanitari, servizi finanziari, tecnologia, viaggi ed intrattenimento, telecomunicazioni e vendita al dettaglio. Le reti e le agenzie di marca della Società conducono affari su base globale e operano nelle regioni geografiche, come le Americhe, che comprende il Nord America e l'America Latina; EMEA, che comprende Europa, Medio Oriente e Africa e Asia Pacifico, che comprende Australia, Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Singapore e altri paesi asiatici.

Il prezzo attuale dell'azione Omnicom Group Inc. è di 77.23 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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