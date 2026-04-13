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Su Keppel Corp

Keppel Corporation Limited è una holding di investimento e società di gestione. I segmenti dell'azienda comprendono Offshore & Marine (O&M), Infrastrutture e altri, Sviluppo urbano, Connettività, Asset Management e Corporate e altri. Il segmento O&M comprende la progettazione, la costruzione, la fabbricazione e la riparazione di impianti di produzione offshore e di piattaforme di perforazione, la trasformazione e la riparazione di navi e la costruzione di navi specializzate. Il segmento Infrastrutture e altri comprende la generazione di energia, le energie rinnovabili, l'ingegneria ambientale e il funzionamento e la manutenzione delle infrastrutture. Il segmento Sviluppo urbano comprende lo sviluppo e l'investimento immobiliare e lo sviluppo di master. Il segmento Connettività comprende la fornitura di servizi di telecomunicazione, la vendita al dettaglio di apparecchiature e accessori per le telecomunicazioni, lo sviluppo e la fornitura di soluzioni logistiche. Il segmento Asset Management comprende la gestione di fondi privati e di trust di investimento immobiliare e commerciale quotati in borsa.

Il prezzo attuale dell'azione Keppel Corp è di 12.02 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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