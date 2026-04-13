Negozia Coeur Mining, Inc. - CDE CFD
Su Coeur Mining Inc
Coeur Mining Inc. produce oro ed argento. L'Azienda possiede le sue miniere negli Stati uniti, Messico, e Bolivia e progetti esplorativi in Messico ed Argentina. i suoi segmenti includono Palmarejo, Rochester, Kensington, Wharf, Coeur Capital ed Altro. Il complesso Palmarejo si trova nello stato di Chihuahua, Messico. La miniera di Rochester si trova in Pershing County, Nevada, a circa 13 miglia a nordest dalla città di Lovelock. La miniera d'oro sotterranea di Kensington e i relativi stabilimenti si trovano sul lato est del canale Lynn a più di 45 miglia a nord-nordovest da Juneau, Alaska. La miniera Wharf si trova a nord delle Black Hills nell'ovest del South Dakota. Il segmento Coeur Capital include la miniera d'argento di Endeavor. Il segmento Altro include i progetti La Preciosa e Joaqun.
Il prezzo attuale dell'azione Coeur Mining, Inc. è di 20.06 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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