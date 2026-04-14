Negozia Norfolk Southern - NSC CFD

Su Norfolk Southern Corp.

Norfolk Southern Corporation è una holding impegnata nel settore del trasporto ferroviario. Al 31 dicembre 2016, la Società gestiva circa 19.500 miglia di strada principalmente nell'Est e nel Midwest. La Società è impegnata nel trasporto ferroviario di materie prime, prodotti intermedi e prodotti finiti principalmente nel Sud-Est, nell'Est e nel Midwest. La Società, attraverso lo scambio con i vettori ferroviari, da e verso il resto degli Stati Uniti. La Compagnia trasporta anche merci all'estero attraverso vari porti dell'Atlantico e della Costa del Golfo. Fornisce servizi logistici e offre la rete intermodale nella metà orientale degli Stati Uniti. Il sistema della Società raggiunge vari stabilimenti produttivi, impianti di generazione elettrica, miniere, centri di distribuzione e altre imprese situate nella sua area di servizio. Il gruppo di mercato intermodale della Società è costituito da spedizioni in movimento su rimorchi, container nazionali e internazionali e attrezzature RoadRailer.

Il prezzo attuale dell'azione Norfolk Southern è di 299.71 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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