Negozia Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated - 9501 CFD

Su Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated è una società con sede in Giappone che opera principalmente nel settore dell'energia elettrica. La Società opera in quattro settori di attività. Il segmento Holdings si occupa del supporto gestionale e della fornitura di servizi comuni alle società del core business, nonché della vendita di energia elettrica da fonte idroelettrica e nucleare. Il segmento Fuel & Power si occupa della vendita di energia elettrica da fonte termica e dell'approvvigionamento di combustibili, dello sviluppo di energia termica e degli investimenti nel settore dei combustibili. Il segmento Power Grid si occupa della fornitura di energia elettrica attraverso la trasmissione, la trasformazione e la distribuzione, della costruzione e della manutenzione di apparecchiature di trasmissione, distribuzione e comunicazione, nonché dell'indagine, dell'acquisizione e della manutenzione di terreni ed edifici. Il segmento Energy Partner fornisce soluzioni e servizi completi in base alle esigenze dei clienti e fornisce energia elettrica.

Il prezzo attuale dell'azione Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated è di 649.6 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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