Negozia Sunbelt Rentals Holdings Inc - SUNB CFD

Su Ashtead Group plc

ASHTEAD GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY è una società per il noleggio di attrezzature. L‘azienda noleggia una vasta gamma di apparecchiature industriali e per il settore edilizio attraverso una numerose applicazioni ad una base di clienti diversificata. Le divisioni della società comprendono Sunbelt e A-Plant. L‘azienda opera negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada. La società gestisce circa 550 negozi in oltre 40 stati negli Stati Uniti e oltre 10 negozi in Canada. Le attrezzature dell‘azienda possono essere utilizzate per sollevare, alimentare, generare, accendere, spostare, scavare, compattare, forare, supportare, accedere, sfregare, pompare, dirigere, riscaldare e ventilare. L‘azienda concede in affitto le proprie attrezzature a breve termine. Vende le proprie attrezzature obsolete nel mercato dell‘usato. La flotta di noleggio dell‘azienda spazia da piccoli utensili manuali a una vasta gamma di macchine movimento terra. Fornisce soluzioni di noleggio per settori edilizi non residenziali, gestione di strutture, soccorso in caso di catastrofe, gestione degli eventi, controllo del clima, ponteggi e gestione del traffico.

Il prezzo attuale dell'azione Sunbelt Rentals Holdings Inc è di 49.55 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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