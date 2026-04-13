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Su ENCE Energia y Celulosa SA

ENCE Energia y Celulosa, S.A., precedentemente Grupo Empresarial ENCE SA, è una società con sede in Spagna impegnata nel settore cartiero. L'attività della società è suddivisa in due segmenti di business: Pasta ed Energia. La business unit Pasta è suddivisa in tre segmenti: Pasta, che produce cellulosa e derivati della pasta, come lignina e biomassa, nonché co-generazione di energia; Gestione forestale, che fornisce legno grezzo e colture forestali e Servizi forestali & altro, che include attività residue, come pure servizi di supporto di foresta. La business unit Energia si concentra sulla produzione di energia utilizzando la silvicoltura e le biomasse agricole. La società gestisce cartiere e impianti di generazione elettrica in Spagna. Le sue controllate includono Celulosa Energia SAU, Silvasur Agroforestal SAU e Ibersilva SAU, tra le altre.

Il prezzo attuale dell'azione ENCE Energía y Celulosa, S.A. è di 2.25 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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