Negozia Nabors Industries - NBR CFD

Su Nabors Industries Ltd.

Nabors Industries Ltd. è un'azienda che esegue trivellazioni in appalto su terraferma con circa 600 impianti di trivellazione. La società conduce attività di trivellazione per petrolio, gas e geotermiche su terraferma negli Stati Uniti continentali, in Alaska, Canada, Sudamerica e America Centrale, Medio Oriente, Estremo Oriente e Africa. Nabors è inoltre una delle più grandi società di fornitura di servizi di manutenzione dei pozzi e di intervento in pozzo degli Stati Uniti e del Canada. Possiede circa 750 impianti di manutenzione dei pozzi e di intervento in pozzo nell'area Sud Occidentale e Occidentale degli Stati Uniti e circa 200 impianti del medesimo tipo in Canada. Inoltre, Nabors fornisce impianti per interventi in pozzo in piattaforme offshore e di impianti di trivellazione e possiede 45 impianti su piattaforme, 16 impianti di tipo jack-up e tre impianti su chiatta nel Golfo del Messico e sui mercati internazionali. Tali impianti forniscono servizi di manutenzione dei pozzi, di intervento in pozzo e di trivellazione. La società è inoltre presente in Arabia Saudita con il 50% di una joint venture che possiede 17 pozzi.

Il prezzo attuale dell'azione Nabors Industries è di 78.73 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: CNS Pharmaceuticals, Inc., Wilhelmina, Genuine Parts, Absa Group Limited, Calcimedica Inc e Sanara MedTech Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.