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Su Genuine Parts Company

Genuine Parts Company è un'organizzazione di servizi che si occupa della distribuzione di ricambi automobilistici, ricambi industriali, prodotti per ufficio e materiali elettrici ed elettronici. La società gestisce le seguenti divisioni: gruppo ricambi automobilistici, che distribuisce ricambi e accessori per auto; gruppo ricambi industriali, che distribuisce ricambi industriali e materiali di consumo correlati; gruppo prodotti per ufficio, che distribuisce prodotti per ufficio e altri prodotti correlati; gruppo materiali elettrici/elettronici, che distribuisce materiali a produttori elettrici ed elettronici. Nel 2003, ha condotto l'attività in tutti gli Stati Uniti, in Canada e in Messico, da circa 1800 punti vendita.

Il prezzo attuale dell'azione Genuine Parts è di 109.19 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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