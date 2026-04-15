Negozia Plains All American Pipeline - PAA CFD

Su Plains All American Pipeline

Plains All American Pipeline, L.P. possiede una rete di gasdotti per il trasporto, la terminazione, lo stoccaggio e la raccolta nei bacini di produzione di greggio e di liquidi di gas naturale (NGL) e nei corridoi di trasporto. La Società opera attraverso tre segmenti: Trasporto, Strutture e Fornitura e logistica. Le operazioni del segmento Trasporti consistono in attività associate al trasporto di petrolio greggio e NGL su oleodotti, sistemi di raccolta e camion. Le attività del segmento Strutture consistono in attività associate alla fornitura di servizi di stoccaggio, terminalling e throughput principalmente per petrolio greggio, NGL e gas naturale, oltre a servizi di frazionamento e isomerizzazione di NGL e servizi di trattamento di gas naturale e condensato. Le attività del segmento Supply and Logistics comprendono l'acquisto, la logistica e la rivendita di petrolio greggio e NGL in Nord America. Le sue attività e i suoi servizi si concentrano su petrolio greggio, NGL e gas naturale.

Il prezzo attuale dell'azione Plains All American Pipeline è di 21.5 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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