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Su Brinker International

Brinker International, Inc. è proprietario, operatore e franchisor dei marchi di ristoranti Chili's Grill & Bar (Chili's) e Maggiano's Little Italy (Maggiano's), nonché di alcuni marchi virtuali, tra cui It's Just Wings. La Società opera attraverso due segmenti: Chili's e Maggiano's. Il segmento Chili's comprende i ristoranti Chili's di proprietà della Società, situati principalmente negli Stati Uniti, nel segmento dei ristoranti casual a servizio completo del settore. Il segmento Chili's comprende anche ristoranti di proprietà dell'azienda in Canada e locali in franchising negli Stati Uniti, in circa 27 Paesi e in due territori degli Stati Uniti. Il segmento Maggiano's comprende i ristoranti Maggiano's di proprietà dell'azienda negli Stati Uniti e le attività in franchising a livello nazionale. L'azienda investe in marchi virtuali, ovvero in offerte di menu simili a quelle dei ristoranti, disponibili per l'acquisto solo in formato digitale.

Il prezzo attuale dell'azione Brinker International è di 153.26 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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