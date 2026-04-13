Negozia Boise Cascade, L.L.C. - BCC CFD

Su Boise Cascade, L.L.C.

Boise Cascade Company è un produttore di prodotti in legno ingegnerizzato (EWP) e compensato in Nord America e distributore all'ingrosso di prodotti per l'edilizia negli Stati Uniti. L'azienda opera attraverso due segmenti: Prodotti in legno e Distribuzione di materiali da costruzione (BMD). Il segmento Prodotti in legno produce legname impiallacciato laminato (LVL), travi a I e travi laminate. Inoltre, produce pannelli di compensato strutturale, estetico e industriale e legname di pino ponderoso. Il segmento della distribuzione dei materiali da costruzione gestisce una rete di strutture di distribuzione che vendono una gamma di materiali da costruzione, tra cui pannelli a trefoli orientati (OSB), compensato e legname (collettivamente indicati come prodotti di base); articoli di linea generale, come rivestimenti, decking composito, porte, prodotti metallici, isolamento e coperture, e EWP. I suoi prodotti sono utilizzati per la costruzione di abitazioni residenziali, tra cui case monofamiliari, plurifamiliari e fabbricati, e per applicazioni industriali.

Il prezzo attuale dell'azione Boise Cascade, L.L.C. è di 78.61 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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