Negozia Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - 8306 CFD

Su Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. è una società finanziaria con sede in Giappone. L'azienda opera attraverso sette segmenti di attività. Il segmento Corporate & Retail fornisce servizi finanziari, immobiliari e di intermediazione mobiliare a privati e piccole e medie imprese nazionali. Il segmento Corporate Banking fornisce servizi finanziari, immobiliari e di intermediazione mobiliare a società giapponesi in Giappone e all'estero. Il segmento Global CIB fornisce servizi finanziari a società non giapponesi. Il segmento Global Commercial Banking fornisce servizi finanziari a privati, piccole e medie imprese e piccole e medie imprese presso banche commerciali di proprietà estera. Il segmento Trustee fornisce servizi di gestione patrimoniale e di asset management. Il segmento Market fornisce ai clienti servizi di cambio, contanti e titoli, operazioni di mercato e gestione della liquidità e del contante. Il segmento Altro è impegnato nell'attività di gestione.

Il prezzo attuale dell'azione Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. è di 2833.96 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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